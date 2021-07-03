На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися задавати ударів по "кораблях умовного противника" у Чорному морі

Російські багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 провели навчання над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РФ.

"Екіпажі літаків Морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) спільно з авіацією Південного військового округу (ПВО) провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря з відпрацюванням завдань з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника.

Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, перед початком польотів екіпаж літака-амфібії Бе-12 провів розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

"У рамках тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника. Для знищення "противника" у море льотчики виконували візит на бойовий курс в складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітує загін надводних кораблів умовного супротивника.

Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ".

"Всього навчальні завдання виконували понад 10 літаків зі складу Морської авіації і ППО ЧФ і авіації ПВО", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їх мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні. Цьогорічне навчання, яке стало наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня.

У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.