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авіація (4041) росія (63568) Сі-Бриз (87) Чорне море (1620)

На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися задавати ударів по "кораблях умовного противника" у Чорному морі

На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися задавати ударів по

Російські багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 провели навчання над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РФ.

"Екіпажі літаків Морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) спільно з авіацією Південного військового округу (ПВО) провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря з відпрацюванням завдань з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника.

Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У новій стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним, є пункт про зміцнення "братніх зв'язків між російським і українським народами"

Крім того, перед початком польотів екіпаж літака-амфібії Бе-12 провів розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

"У рамках тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника. Для знищення "противника" у море льотчики виконували візит на бойовий курс в складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітує загін надводних кораблів умовного супротивника.

Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ".

"Всього навчальні завдання виконували понад 10 літаків зі складу Морської авіації і ППО ЧФ і авіації ПВО", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі, - розвідка

Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їх мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні. Цьогорічне навчання, яке стало наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня.

У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.
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Топ коментарі
+8
Качество сборки российского многофункционального истребителя пятого поколения!
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 2689
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03.07.2021 19:03
+8
Рашка отрабатывает как будет перехватывать своими самолётами ракеты пво , один самолёт- одна ракета,уверен так же будут перехвачены и томагавки, один томагавк - крейсер москва, ещё один - эсминец Эссен, думаю ядерный трайдент рашка перехватит Воронежем или Норильском.
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03.07.2021 19:14
+8
Пушки, бомбы - баловство это все! Тока таран - главное оружие русскава летчика!
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03.07.2021 19:26
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опять высокоточными ФАБ-250 будут бычков глушить рукож....
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03.07.2021 19:01 Відповісти
во, как работает украинская контрпропаганда - слово в слово передрали сообщение агрессора...аж дух захватывает...и в конце чуток о сибриз, без пафоса и лишних слов

вы с кем, работники цензор.нет?
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03.07.2021 19:36 Відповісти
надо тренироваться сбивать эти самолеты
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03.07.2021 20:22 Відповісти
Ну, и это правильно. Я удивляюся, почему наши летчики до сих пор не отрабатывают удары по морскимцелям во время бесконечных учений черноморского флота. Так было всегда: учеба шла взаимная, но с противопопожными задачами.
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03.07.2021 19:02 Відповісти
Качество сборки российского многофункционального истребителя пятого поколения!
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 2689
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03.07.2021 19:03 Відповісти
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03.07.2021 19:14 Відповісти
Стелс технология,
ни один шуруп пока не вылез, наверное в подготовку перед вылетом отверткой докручивали
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03.07.2021 20:43 Відповісти
На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися наносити удари по "кораблях умовного противника" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6182
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03.07.2021 20:50 Відповісти
Саша, тут тебе насосать не получится! Иди обратно на шоссе!
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03.07.2021 21:17 Відповісти
Саша вышла на шоссе пососать сушку, а не то, что у всех на уме.
Русскый витязь сверлит дырки в крыле, чтобы в этом месте не треснуло.
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03.07.2021 22:48 Відповісти
я еще тот авиатор, но САМОЛЕТ на ШЮРЮПАХ вижу впервые !
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03.07.2021 23:19 Відповісти
У них сварка кончилась из-за санкций.
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04.07.2021 03:14 Відповісти
Ото тепер "СІА-БРИЗ"івцям потрібно уважно за ними наглядати,щоби оті кляті клептомани,бува,чого не сп***ли, ворйо ще те, знатне!
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03.07.2021 23:18 Відповісти
Главный ньюанас в том, что у Украины было аж 30 лет -- что бы вывести из себя весь российский флот -- со всеми ватниками впридачу! ... -- было, да сплыло...
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03.07.2021 19:41 Відповісти
Украина бы справилась! Но тут ты с.****** в Германию, а без тебя ж никак!
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03.07.2021 21:17 Відповісти
Ещё скажи, шо без меня у вас не удалось...*)
Вы, падлы -- Кравчука -- коммуняку палёного в Президенты себе выбрали! ...я и утёк... -- со второго раза... ...хотел вернуться, а у вас опять клоун. Ну извини...*)
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03.07.2021 21:22 Відповісти
Канєшна-канєшна, Раісся накагда ні на каво нє нападала, она только оборонялась от врагов і помогала...

ПиСи. Є таке поняття - "внутрішня колонія", але воно для тих, хто не курив підручники з історії у школі.
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03.07.2021 20:00 Відповісти
Если ты не в курсе то ! 1 ********* таки да проводила учения возле Америки 2 Таки да ********* неоднократно нарушала границы стран НАТО , так же проводила теракты на их территории в том числе Англии 3 во время учений Англии в Средиземном море рашка тоже умудрилась нагадить проводя свои учения возле их флота, ну а в это время Дефендер проплывал черз украинские территориальные воды. А теперь по поводу ************** империи мацкве принадлежит только три области, а за остальными таки да прийдут и чечены и татары и чукчи и китайцы все.
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03.07.2021 20:10 Відповісти
Престолы утверждаются правдою
(С)
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03.07.2021 21:49 Відповісти
Вот почему Рашу так штырит и плющит
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716
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03.07.2021 19:07 Відповісти
"С учьотом преодолєнія срєдств ПВО" ці самальоти були б знищені ще над власними аеродромами. Вистачило б штатної ПВО одного есмінця класу Арлі Бьорк.
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03.07.2021 19:08 Відповісти
Рашка отрабатывает как будет перехватывать своими самолётами ракеты пво , один самолёт- одна ракета,уверен так же будут перехвачены и томагавки, один томагавк - крейсер москва, ещё один - эсминец Эссен, думаю ядерный трайдент рашка перехватит Воронежем или Норильском.
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03.07.2021 19:14 Відповісти
Прежде чем думать, нужно что-то знать. Например, что противокорабельные "томогавки" давно списаны в утиль. В данный момент таковых не существует.
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03.07.2021 20:27 Відповісти
Тебе знаний добавляет бутылка, на которой ты сидишь
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03.07.2021 21:19 Відповісти
Тормоз википедийный , какая тебе разница чем в тебя зарядят, мк 48й и ДЖАСМОМ?У амеров есть АБСОЛЮТНО ВСЁ, чтобы утопить и разорвать всё шо ходит под аквафрешным флагом.
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03.07.2021 23:52 Відповісти
Пушки, бомбы - баловство это все! Тока таран - главное оружие русскава летчика!
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03.07.2021 19:26 Відповісти
Таран - это если догонят, но обычно мордой в песок
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04.07.2021 08:34 Відповісти
Когда -то в детстве слышал анекдот : Алёша Попович пошёл драться со Змеем Горынычем . Приходит к пещере и кричит : Змей-Горыныч , выходи , драться будем .
- в ответ - тишина . Ещё раз кричит , - и тишина .
В третий раз кричит и слышит в ответ : - Зачем орёшь в жопу , драться так драться ! .
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03.07.2021 19:32 Відповісти
На фоне учений Sea Breeze российские самолеты тренировались наносить удары по "кораблям условного противника" в Черном море - Цензор.НЕТ 5097
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03.07.2021 19:32 Відповісти
Ждем когда Вейшория откроет счет. При рукожопстве кацапов это неизбежность
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03.07.2021 19:34 Відповісти
только далеко тренировалась мордва, чтоби ни дай бог их матросики нато не увидели.
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03.07.2021 19:35 Відповісти
Интересно, "условный противник" на картах московитского генштаба и у штурманов "ВКС РФ" был изображен в виде квадрата 2км х 2 км, или круга, с радиусом всего 1000 м?
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03.07.2021 19:35 Відповісти
нет. это были корабли мордвы - орск ( названый в честь рузьких людей) и сары ту.
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03.07.2021 19:54 Відповісти
Ну, тогда, и воронеж, и это не корабль. Они его условнобезусловно, поразили...
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03.07.2021 20:21 Відповісти
В Одессу на учения Си Бриз-21 продолжают прибывать корабли НАТО. В дополнение к вошедшим вчера в порт американскому эсминцу USS Ross DDG71, британскому корвету Trent P224 и румынскому фрегату F265, сегодня прибыли флагман постоянной морской группы SNMG2 итальянский фрегат Virginio Fasan F591, турецкий фрегат Barbaros F244 и румынский фрегат Regina Maria F222.
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03.07.2021 19:51 Відповісти
- Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
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03.07.2021 20:02 Відповісти
су-24 по надводной цели не работает , ну разве нусами или чугунием , а для этого подлететь надо поближе , су - 27 вроде истребитель , умеет- ли работать по кораблю ХЗ , за остальные два , не знаю
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03.07.2021 20:16 Відповісти
Не работает? Серьёзно или вроде? Ракеты Х-23, Х-25, Х29, Х-35, Х-59 у лаптеногов кончились?
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03.07.2021 20:34 Відповісти
Саша! У тебя не получится здесь ничего насосать! Проходи по шоссе дальше!
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03.07.2021 21:21 Відповісти
А тебе Эгида на эсминце подлететь даст?
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03.07.2021 23:58 Відповісти
А они что в состоянии войны летали?Им сознательно дали пролететь, не больше не меньше.
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04.07.2021 00:16 Відповісти
А иплом не вышли не давать тем более кораблю который залпом Крым и Сочи в кратер превратит
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04.07.2021 00:22 Відповісти
А где у меня про Дефендер?
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04.07.2021 00:39 Відповісти
Не могли , не дано.
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04.07.2021 00:41 Відповісти
ракети може і не скінчились, а пускові скінчаться швидко, а ще швидше скінчаться ті хто захоче на них воювати
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04.07.2021 20:44 Відповісти
Саша , су-24 по надводной цели не работают , специализация борта не позволяет , так как он создавался как фронтовой бомбер , ракеты которые ты перечислил , он может и возьмет , а вот довести их к цели у него не получится
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03.07.2021 20:56 Відповісти
Чего ж сложного сбросить ракету с головкой самонаведения?
Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолёта снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.
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03.07.2021 21:09 Відповісти
Саша , понимаю че ты знания черпаешь из инета ? че такое ракета с головкой самонаведения ( в данном случае воздух-корабль) ? таких небыло никогда , и никто их не делал , как пустить ракету с малой высоты ? пуск сделать можно , но никуда не попадешь
хочешь больше знать , иди в училище ( если возраст и желание позволяют )
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03.07.2021 21:51 Відповісти
С кем я разговариваю? Иди... пускай ракеты с малой высоты и лично целься ими в корабль с трёхсот километров. До свиданья
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03.07.2021 21:54 Відповісти
Точно такой же сбили турки на F-16
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04.07.2021 08:41 Відповісти
Авиация пятого поколения наводится без тренировок - пилот нажал "пуск" и забыл.
А ватаны всё жмурятся и целятся, только руки дрожат с перепою
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03.07.2021 22:51 Відповісти
Любопытно, а животные (рыбы, крабы и т .д.) могут ли заразиться лишней хромосомой, от свинособак???
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03.07.2021 23:48 Відповісти
Видел пролетели над Одессой 2 птички в паре
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04.07.2021 00:11 Відповісти
ага...Мальчишка из-за забора смотрит на военные тренировки солдат.Деревянным пистолетиком целится в солдат и -"пах-пах...этот убит...пах-пах...этот убит". Вот так точно эти российские авиаторы и другая хрень "отрабатывала нападение и бомбометание".Ума хватило,что отрабатывала так.что не привлекла серьёзного внимания настоящих воинов и не додумалась хоть чем-то "сделать пердупреждающие выстрелы"..Иначе бы вся эта кремлядь бежала бы не только с Крыма.но и вообще из Черноморского и Азовского бассейна".
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04.07.2021 00:33 Відповісти
КАК ЯПОНЦЫ В ПЕРЛ ХАРБОР !)
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04.07.2021 16:57 Відповісти
Для зіткнення із НАТО головне відпрацювати навички "вовремя смьіться".
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05.07.2021 16:54 Відповісти
 
 