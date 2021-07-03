На тлі навчань Sea Breeze російські літаки тренувалися задавати ударів по "кораблях умовного противника" у Чорному морі
Російські багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 провели навчання над Чорним морем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РФ.
"Екіпажі літаків Морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) спільно з авіацією Південного військового округу (ПВО) провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря з відпрацюванням завдань з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника.
Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27 ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, перед початком польотів екіпаж літака-амфібії Бе-12 провів розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.
"У рамках тренувальних польотів льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника. Для знищення "противника" у море льотчики виконували візит на бойовий курс в складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітує загін надводних кораблів умовного супротивника.
Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ".
"Всього навчальні завдання виконували понад 10 літаків зі складу Морської авіації і ППО ЧФ і авіації ПВО", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі почалися військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Їх мета - підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні. Цьогорічне навчання, яке стало наймасштабнішими за більш ніж 20 років, триватимуть до 10 липня.
У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.
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вы с кем, работники цензор.нет?
ни один шуруп пока не вылез, наверное в подготовку перед вылетом отверткой докручивали
Русскый витязь сверлит дырки в крыле, чтобы в этом месте не треснуло.
Вы, падлы -- Кравчука -- коммуняку палёного в Президенты себе выбрали! ...я и утёк... -- со второго раза... ...хотел вернуться, а у вас опять клоун. Ну извини...*)
ПиСи. Є таке поняття - "внутрішня колонія", але воно для тих, хто не курив підручники з історії у школі.
(С)
https://twitter.com/i/status/1410976601911795716
- в ответ - тишина . Ещё раз кричит , - и тишина .
В третий раз кричит и слышит в ответ : - Зачем орёшь в жопу , драться так драться ! .
условнобезусловно, поразили...
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню. (за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаєме?
Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. Немодифицированная версия самолёта снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.
хочешь больше знать , иди в училище ( если возраст и желание позволяют )
А ватаны всё жмурятся и целятся, только руки дрожат с перепою