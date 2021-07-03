Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2"

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє канал NBC News з посиланням на чотири анонімних джерела, знайомих з темою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Керівні посади в Державному департаменті затверджуються у Сенаті. Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Так він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу. Раніше команда президента США Джо Байдена заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.

У травні президент Байден заявив, що вважає, що запровадження нових санкцій проти "Північного потоку" зашкодить відносинам Вашингтона з європейськими партнерами. Газопровід вже практично добудований, і штрафні заходи на цьому етапі стали б контрпродуктивними, заявив президент США. Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза, відзначає NBC.

Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями. У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.

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