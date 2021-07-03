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Новини Санкції проти Росії
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Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2"

Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє канал NBC News з посиланням на чотири анонімних джерела, знайомих з темою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Керівні посади в Державному департаменті затверджуються у Сенаті. Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Так він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу. Раніше команда президента США Джо Байдена заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.

У травні президент Байден заявив, що вважає, що запровадження нових санкцій проти "Північного потоку" зашкодить відносинам Вашингтона з європейськими партнерами. Газопровід вже практично добудований, і штрафні заходи на цьому етапі стали б контрпродуктивними, заявив президент США. Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза, відзначає NBC.

Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями. У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.

Також читайте: Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас
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Топ коментарі
+9
когда в Остине чернокожие вышли с плакатами "black lifes matter", подтянулись до зубов вооруженные реднеки на пикапах и попросили всех разойтись по домам )))
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03.07.2021 19:25
+7
это Техас, дружище. там дробовики по водительским правам в любом супермаркете типа Великой кишені или АТБ продаются, без дополнительных разрешений )))
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03.07.2021 19:21
+5
Про Техасцев всегда слава идёт, что надо.
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03.07.2021 19:22
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Так мы и не собираемся ни с кем воевать. И Германия в полной безопасности. Никто никогда не нападёт на страну НАТО
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03.07.2021 21:51 Відповісти
Я не говорю, что там какая-то Германия собирается с кем-то вАевать. Не те уже времена. Вдыхай глубже газ **********. И к сожалению НАТО, уже превратилось в сопливую НАТу
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03.07.2021 21:57 Відповісти
Булкин а почему Украине просит оружие у Германии??
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03.07.2021 22:00 Відповісти
Ты каким боком к Германии если твои зачатели совки?😂🌷
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03.07.2021 23:35 Відповісти
Булкин, так Украина не маленькая страна. Украина самая большая страна Европы вообще-то. Украина больше чем Германия. Ты это не знал?
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03.07.2021 22:03 Відповісти
Так Германия в НАТО... не надо меня пугать. Никто не нападёт на страну НАТО
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03.07.2021 21:37 Відповісти
Булкин, давай напиши ещё раз как кОцапы нападут на Германию скоро 😂😂😂. И заберут у меня машину и у моей жены заберут. Я то пару месяцев назад годовалую БМВ Х3 купил, у жены Мазда5 выпуска 2019 года... и это у нас что-ли заберут кОцапы??😂😂😂
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03.07.2021 21:59 Відповісти
Ты ощутишь это, когда рюсськэ, которые у вас уже укоренились, начнут выставлять перед собой женщин и детей, дабы вас-гермарию, сделать губернией **********.
А попа рыгочи и далее
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03.07.2021 22:15 Відповісти
Опять бредишь??😂😂
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03.07.2021 22:22 Відповісти
Два в одном?
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03.07.2021 21:11 Відповісти
Дядбке нужна охрана, что бы *********** не травонули его "новичком" или другой своей гыдятиной.
А сможет ли старичек Байден на это среагировать?
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03.07.2021 19:25 Відповісти
І чому місцеві «експерди» мовчать, що сенатор Круз не тільки республіканець, а і підтримує президента Трампа?
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03.07.2021 19:27 Відповісти
У местных диваны, тарифы и методички... -- ...и живописные виды из окон хрущёб...*)
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03.07.2021 19:36 Відповісти
тихо лапоть , немцы в Подмосковье
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03.07.2021 19:39 Відповісти
-- тебе видней...*)
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03.07.2021 19:43 Відповісти
уже не підтримує
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03.07.2021 19:36 Відповісти
Підтримував і продлвжує підтримувати.
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03.07.2021 19:44 Відповісти
Тэд Круз кстати был неплохим кандидатом в президенты в 2016. Но республиканцы зачем-то выбрали одиозного Трампа.
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03.07.2021 23:09 Відповісти
Героям слава, пан Круз!
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03.07.2021 19:37 Відповісти
Круз хочет свой газ продавать в Германию
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03.07.2021 19:46 Відповісти
У пиндосов нет газа для продажи, приДДДУрок!
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03.07.2021 22:17 Відповісти
Расскажи это литовцам которые покупают у США сжиженный газ.
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03.07.2021 22:25 Відповісти
немного их местного юмора, основанного на игре слов (cans - жестяные банки) :
Gun Shop Owner: "Hi, How can I help you?"
Client: "I'm lookin' for a gun."
Owner:"What kind of gun are you lookin' for?"
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): "That one looks about right."
Owner: (very surprised): " Why do you need a .44 magnum?"
Client: "It's for shootin' at cans."
Owner: (pointing at a small handgun) "Well, this is the perfect size for shooting at cans."
Client: (pointing again at the .44): "Nah, I need this one."
Owner: "OK, what kind of cans are you shooting at?"
Client: "Mexi-cans.......Puerto Ri-cans........Afri-cans!!"
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03.07.2021 19:46 Відповісти
Амери-кан
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03.07.2021 19:55 Відповісти
а если они его ?
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03.07.2021 19:55 Відповісти
а его то за что ? )))
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03.07.2021 19:56 Відповісти
фашисткие взгляды
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03.07.2021 19:59 Відповісти
ну ты бы хоть значение этого слова изучил )))) для начала.
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03.07.2021 19:59 Відповісти
это же не ЛА или Флорида, где 60-70% цветных. это белый штат, там люди с другими цветами кожи ведут себя вежливо и учтиво, редко участвуют в криминале, потому что белый коп сначала застрелит, а потом будет думать.
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03.07.2021 19:58 Відповісти
правильно требует - де прав там прав!
но надо знать немного больше про Круза....
был кандидатом от республиканцев в 2016, с рыжим - перед рыжим поник и слился на какое то время.
потом восстал как птица феникс и стал так сраку рыжему лизать - до мозолей,
шо тот не успевал штаны подтягивать, отбиваючись от круза....
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03.07.2021 20:32 Відповісти
претендует на роль лидера в сегодняшнем поломаном рыжим GOP.
по сути - не лидер и хреноватый исполнитель.
марионетка - будет цемать все шо выше.
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03.07.2021 20:46 Відповісти
Стули писок, чмо. І мовчки лижи сраку дєлушкє Жо, великому другу України.
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03.07.2021 21:45 Відповісти
ты меня радуешь в своем праведном гневе, совок
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03.07.2021 22:21 Відповісти
настоящий сенатор, не то что некоторые
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03.07.2021 22:04 Відповісти
Ну шо, байденососи, вся надія тепер на затятого трампіста Круза? :-/
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03.07.2021 22:48 Відповісти
Тупі і примітивні бідонобіли вже прогавкали своє традиційне =трампісти, фас= ?
Більше ж ні на що не здатні, як і їхній "животворящий" деменційний "козак".
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04.07.2021 01:57 Відповісти
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