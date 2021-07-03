Американський сенатор Круз блокує призначення у Держдепартаменті, вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2"
Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Держдепартаменті США, вимагаючи від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє канал NBC News з посиланням на чотири анонімних джерела, знайомих з темою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода
Керівні посади в Державному департаменті затверджуються у Сенаті. Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Так він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу. Раніше команда президента США Джо Байдена заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.
У травні президент Байден заявив, що вважає, що запровадження нових санкцій проти "Північного потоку" зашкодить відносинам Вашингтона з європейськими партнерами. Газопровід вже практично добудований, і штрафні заходи на цьому етапі стали б контрпродуктивними, заявив президент США. Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза, відзначає NBC.
Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями. У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.
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А попа рыгочи и далее
А сможет ли старичек Байден на это среагировать?
Gun Shop Owner: "Hi, How can I help you?"
Client: "I'm lookin' for a gun."
Owner:"What kind of gun are you lookin' for?"
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): "That one looks about right."
Owner: (very surprised): " Why do you need a .44 magnum?"
Client: "It's for shootin' at cans."
Owner: (pointing at a small handgun) "Well, this is the perfect size for shooting at cans."
Client: (pointing again at the .44): "Nah, I need this one."
Owner: "OK, what kind of cans are you shooting at?"
Client: "Mexi-cans.......Puerto Ri-cans........Afri-cans!!"
но надо знать немного больше про Круза....
был кандидатом от республиканцев в 2016, с рыжим - перед рыжим поник и слился на какое то время.
потом восстал как птица феникс и стал так сраку рыжему лизать - до мозолей,
шо тот не успевал штаны подтягивать, отбиваючись от круза....
по сути - не лидер и хреноватый исполнитель.
марионетка - будет цемать все шо выше.
Більше ж ні на що не здатні, як і їхній "животворящий" деменційний "козак".