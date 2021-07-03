УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9558 відвідувачів онлайн
Новини
163 269 532
Міноборони (6999) парад (373) Арестович Олексій (376)

Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Олексій Арестович дозволив собі пряму образу під постом користувача, що нецензурно критикує його заяви про жіночий парадний одяг.

Користувач Нєжинскій Гурок в фейсбуці опублікував скриншот початку статті з The Guardian, в якій тренування жінок до параду у взутті на підборах, названо "ідіотським", інформує Цензор.НЕТ.

Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича.

У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів: "Х#єсос безграмотний.)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приниження жінок", - кілька іноземних ЗМІ написали про скандал навколо курсанток і підборів. ФОТОрепортаж

Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. Їм дали можливість вибрати з двох видів взуття більш зручне, після одного (!) експериментального проходження. Якщо кого Гардіан і образила, то перш за все дівчаток-курсанток самих.

І ти туди ж, обсос дешевий.

Так що зверни свій Гардіан і запхни собі в жопу, уй#бок.)

І шмарклі підітри, задихнешся, чмо обй #бане".

У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".

Потім він ще кілька разів у відповідь на інші коментарі нагадує, що за такий вибір взуття проголосували самі курсантки, а відповідає він нецензурно, мовляв, тому що інакше аудиторія не розуміє.

Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами 01

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+134
Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками - Цензор.НЕТ 705
показати весь коментар
03.07.2021 19:39
+114
Який офіс- така і комунікація, скоро буде «я тебя по айпі вичіслю, гніда»
ЗЕбанати
показати весь коментар
03.07.2021 19:36
+85
Держслужбовець забиває стрєлку на банковій.. Вони хочуть перетворить нашу країну в якусь дєнєєровську лугондонію.. ЗЕбанати молодці так тримати!
показати весь коментар
03.07.2021 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
*********
показати весь коментар
04.07.2021 13:10 Відповісти
интим зашкаливает у титанов современности. В вестминстерском палаце переводчики сходят с ума, чтобы объяснить царице Елизавете-бис что в украине недоедание и компенсируют нехватку белков через употребление продуктов ЭрЭкции, которая богата на витамины и микоэлементы
показати весь коментар
04.07.2021 13:23 Відповісти
И потом этот дятел у себя на страничке в пейсбуке будет глубокомысленно рассуждать о ноосфере, Вернадском и пятом проекте. Лишнее подтверждение тому, как проходимцам и лицемерам здесь легко и хорошо живется.
показати весь коментар
04.07.2021 13:27 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2972580426344088&id=100007764793287
А помимо Гардиан "в жопу запихивать" еще надо будет BBC и два десятка других европейских изданий. Прославились на всю Европу.

Что до Арестовича, то он лжец. Лжет в каждом своем утверждении.

1) Курсантки не выражали желание идти в парадной форме. Курсантки просили боевую полевку. Тут вопрос был не в удобстве обуви, а в желании идти "по боевому", как "настоящие". В кавычках слова и фразы самих девушек, из аудиозаписи разговора.

2) Курсанткам нее давали возможность выбирать из двух видов обуви. Второй вид - полуботинки - экстренно оформляли в ночь с 30-го июня на 1-е июля, подписывали ТУ, а теперь с высунутым языком ищут где такое вообще купить. Или ТО А01XJ.30338-068:2021 c датой регистрации 01/07/2021 показать?

3) Курсанткам не давали возможность выбора после одного экспериментального прохождения. Эти "экспериментальные" прохождения были много дней, у меня в личке десятки сообщений с видео. Не-не-не, я видео не буду тут выкладывать. Там растертые в кровь ступни, ФБ забанит.

Так что - он лжец. Это давно известно, просто еще одна констатация факта.

Философское...

При Полтораке огнедышащий кратер был бы в первый же вечер, эдак от Севастопольской площади и до Подола. Хотя, отставить, при Полтораке такого дебилизма бы просто не было бы изначально. А при нынешней власти еще и отгавкиваются, военных матом кроют.

Кстати, тут Арестович тоже солгал. В 2017 году эти туфли не утверждали. Тогда не смогли принять решение как раз про форму и высоту каблука, оставили "на потом". Туфли на каблуке ввели в войска в 2020 году.
показати весь коментар
04.07.2021 13:31 Відповісти
ну шо пожелаем всем каблукам от этих тухлей торчать у люси в жопе
показати весь коментар
04.07.2021 13:54 Відповісти
Люся Мухтарівна Арештович - воно таке
показати весь коментар
04.07.2021 13:56 Відповісти
а артиллеристы сами захотели дану.... ню-ню
показати весь коментар
04.07.2021 13:52 Відповісти
О, "люська" розійшлася! Ха ха, вони так самі захотіли, ха ха. А іх ніхто не трахає, вони і захотіли уваги. Жінка, яку ніхто не хоче задовільнити і є порушенням прав. Це навіть москалі всім говорили на початку шабашу. Ау!
показати весь коментар
04.07.2021 14:35 Відповісти
я думаю головну свою роль в житті, роль д'артаньяна, арестович ще на зіграв але буремне життя готовить його до цієї ролі, виплескуючи харизму на екрани знесамовілої публіки
показати весь коментар
04.07.2021 14:42 Відповісти
ничего вам слуговень не должен и вообще, на колени стали, панове - не видите слуга идет?
показати весь коментар
04.07.2021 14:48 Відповісти
С таким левелом мрака в душе украинского високопосадовця осталось только легализовать марихуану.
показати весь коментар
04.07.2021 14:55 Відповісти
Тут уже только ЛСД и чистый герыч в помощь!
показати весь коментар
04.07.2021 18:37 Відповісти
Всё на, что способны украинцы, те кто заходит на этот ресурс, а это 0,001% от населения, просто поблеять - презедент и оточення - зрадники. Херня это всё. 73% Славных Борцов Украинцев именно этого и хотели - насрать на погибших в войне с рашой -братья, мать их. Что бы их презедент назначил именно таких, как ермак, арестович .... и трахать и трахать и трахать то меньшинство позволившее себе стать Людьми.
показати весь коментар
04.07.2021 15:27 Відповісти
Ну конечно, ведь это же Арестович 5 лет ****** про то, как он охеренно реформировал армию Украины. Так реформировал, что хенералы даже не вдупляют что не так с их "парадной" формой
показати весь коментар
04.07.2021 18:12 Відповісти
Колись йому буде дуже соромно, що він образив так людину.
показати весь коментар
04.07.2021 16:21 Відповісти
Соромно? Мразиянскому отсоснику?
Я вас умоляю!
показати весь коментар
04.07.2021 18:36 Відповісти
На лабутенах-нах... и в о***тельных штанах.
Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами - Цензор.НЕТ 5913

...
показати весь коментар
04.07.2021 16:35 Відповісти
Я могу только повторить: к сожалению, господин Арестович стал вести себя как базарная баба. Видно, нервы не выдерживают и нет уверенности в своей правоте.
Сказывается его травля Европейской Солидарности. В зелёной компании неуютно ему, а признаться даже себе не может.
показати весь коментар
04.07.2021 17:46 Відповісти
Перепрошую. Скільки ходила на базар - нічого подібного ніколи не чула.
Базарні баби так не вміють.
А воно насправді висловлюється, як урка якийсь.
показати весь коментар
04.07.2021 22:51 Відповісти
Цілком з вами згоден. Я тільки мав на увазі, що Арестович низько впав.
А я спочатку приймав його за розумну та освічену людину.
показати весь коментар
06.07.2021 13:53 Відповісти
а никто и не сомневался что люся арестович просто быдло, еще и за деньги
показати весь коментар
04.07.2021 17:46 Відповісти
А какого хера парадная форма предполагает каблуки?
показати весь коментар
04.07.2021 18:11 Відповісти
блин , яка разница , в чем маршируют ?
Главное - чем они воюют - против этого Х--уйла
А тут уже можна и
показати весь коментар
04.07.2021 18:16 Відповісти
Никакой разницы? Ну так нацепи каблуки с юбкой и иди побегай.
показати весь коментар
04.07.2021 18:18 Відповісти
брехло сломалось, несите следующего
показати весь коментар
04.07.2021 18:34 Відповісти
Алексей Арестович позволил себе прямое оскорбление под постом пользователя, нецензурно критикующего его заявления о женской парадной одежде.Источник: https://censor.net/ru/n3274944

-----------------------------------------------
і що? Тут петровзадівці майже у кожній темі "прямо" ображають людей країни - і не жужжать!
показати весь коментар
04.07.2021 18:34 Відповісти
Вот это говно, без вариантов, без суда и без всякого снисхождения должно болтаться на смереке с пеньковым галстуком!

********** писькаграй, беняНиАлигарх, *********************, Срамак Фсбэхович... Это всё обсуждается.
Но Люся - без вариантов лезет на смереку!
показати весь коментар
04.07.2021 18:35 Відповісти
<"сам советник Ермака и https://www.facebook.com/negubainedatsko/posts/549690819381849?comment_id=549694009381530 о тветил: "Х#есос безграмотный"
Источник: https://censor.net/ru/n3274944
________
>Сразу видно что декультуризация и одебиливание масс, это единственное, что у нас проводится успешно, даже среди "элиты". Русиш культуриш, а ***..ш! ((
показати весь коментар
04.07.2021 20:53 Відповісти
в Европі пан Арестович після такого посту вже мав би піти з ганьбою в відставку...
у нас же представник влади на такій поважній посаді почуває себе геть безкарним...он же ж як-громадянам України-закони "як у Европі" а самі "слугі наріду" -святі...і клали на закони...
скотство!!!
показати весь коментар
04.07.2021 20:55 Відповісти
А теперь пусть молодёжь прикинет чему можно научиться на платных семинарах Арестовича.
показати весь коментар
04.07.2021 21:01 Відповісти
А чому б вельмишановному Арестовичу не змінити б своє призвіще на те яке мав великий французський коммуніст, гуманіст і письменник Ів Гандон, автор роману "Три маргаритки" ?
показати весь коментар
04.07.2021 21:23 Відповісти
З підером арестовичем зустрічатись, себе не поважати
показати весь коментар
05.07.2021 08:33 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 