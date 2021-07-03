Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Олексій Арестович дозволив собі пряму образу під постом користувача, що нецензурно критикує його заяви про жіночий парадний одяг.

Користувач Нєжинскій Гурок в фейсбуці опублікував скриншот початку статті з The Guardian, в якій тренування жінок до параду у взутті на підборах, названо "ідіотським", інформує Цензор.НЕТ.

Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича.

У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів: "Х#єсос безграмотний.)

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Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. Їм дали можливість вибрати з двох видів взуття більш зручне, після одного (!) експериментального проходження. Якщо кого Гардіан і образила, то перш за все дівчаток-курсанток самих.

І ти туди ж, обсос дешевий.

Так що зверни свій Гардіан і запхни собі в жопу, уй#бок.)

І шмарклі підітри, задихнешся, чмо обй #бане".

У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".

Потім він ще кілька разів у відповідь на інші коментарі нагадує, що за такий вибір взуття проголосували самі курсантки, а відповідає він нецензурно, мовляв, тому що інакше аудиторія не розуміє.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.

Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.

Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.