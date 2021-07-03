Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами
Олексій Арестович дозволив собі пряму образу під постом користувача, що нецензурно критикує його заяви про жіночий парадний одяг.
Користувач Нєжинскій Гурок в фейсбуці опублікував скриншот початку статті з The Guardian, в якій тренування жінок до параду у взутті на підборах, названо "ідіотським", інформує Цензор.НЕТ.
Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича.
У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів: "Х#єсос безграмотний.)
Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. Їм дали можливість вибрати з двох видів взуття більш зручне, після одного (!) експериментального проходження. Якщо кого Гардіан і образила, то перш за все дівчаток-курсанток самих.
І ти туди ж, обсос дешевий.
Так що зверни свій Гардіан і запхни собі в жопу, уй#бок.)
І шмарклі підітри, задихнешся, чмо обй #бане".
У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".
Потім він ще кілька разів у відповідь на інші коментарі нагадує, що за такий вибір взуття проголосували самі курсантки, а відповідає він нецензурно, мовляв, тому що інакше аудиторія не розуміє.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу нардепки подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Спочатку "слуга народу" Бардіна повідомила, що міністр оборони Таран нібито пообіцяв: на параді жінки-військовослужбовці будуть марширувати в інших туфлях, не тих, що під час репетиції. Але пізніше в Міністерстві оборони заявили, що підбори на параді будуть, мовляв, це обов'язкова частина парадної форми.
Увечері 2 липня під Міноборони відбулася акція протесту проти того, щоб жінки-військовослужбовці брали участь у параді у взутті на підборах.
Міністри Стефанішина, Лазебная і Лапутіна вимагають замінити взуття.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців із цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
Будь ласка, зачекайте...
А помимо Гардиан "в жопу запихивать" еще надо будет BBC и два десятка других европейских изданий. Прославились на всю Европу.
Что до Арестовича, то он лжец. Лжет в каждом своем утверждении.
1) Курсантки не выражали желание идти в парадной форме. Курсантки просили боевую полевку. Тут вопрос был не в удобстве обуви, а в желании идти "по боевому", как "настоящие". В кавычках слова и фразы самих девушек, из аудиозаписи разговора.
2) Курсанткам нее давали возможность выбирать из двух видов обуви. Второй вид - полуботинки - экстренно оформляли в ночь с 30-го июня на 1-е июля, подписывали ТУ, а теперь с высунутым языком ищут где такое вообще купить. Или ТО А01XJ.30338-068:2021 c датой регистрации 01/07/2021 показать?
3) Курсанткам не давали возможность выбора после одного экспериментального прохождения. Эти "экспериментальные" прохождения были много дней, у меня в личке десятки сообщений с видео. Не-не-не, я видео не буду тут выкладывать. Там растертые в кровь ступни, ФБ забанит.
Так что - он лжец. Это давно известно, просто еще одна констатация факта.
Философское...
При Полтораке огнедышащий кратер был бы в первый же вечер, эдак от Севастопольской площади и до Подола. Хотя, отставить, при Полтораке такого дебилизма бы просто не было бы изначально. А при нынешней власти еще и отгавкиваются, военных матом кроют.
Кстати, тут Арестович тоже солгал. В 2017 году эти туфли не утверждали. Тогда не смогли принять решение как раз про форму и высоту каблука, оставили "на потом". Туфли на каблуке ввели в войска в 2020 году.
Я вас умоляю!
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Сказывается его травля Европейской Солидарности. В зелёной компании неуютно ему, а признаться даже себе не может.
Базарні баби так не вміють.
А воно насправді висловлюється, як урка якийсь.
А я спочатку приймав його за розумну та освічену людину.
Главное - чем они воюют - против этого Х--уйла
А тут уже можна и
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і що? Тут петровзадівці майже у кожній темі "прямо" ображають людей країни - і не жужжать!
********** писькаграй, беняНиАлигарх, *********************, Срамак Фсбэхович... Это всё обсуждается.
Но Люся - без вариантов лезет на смереку!
Источник: https://censor.net/ru/n3274944
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>Сразу видно что декультуризация и одебиливание масс, это единственное, что у нас проводится успешно, даже среди "элиты". Русиш культуриш, а ***..ш! ((
у нас же представник влади на такій поважній посаді почуває себе геть безкарним...он же ж як-громадянам України-закони "як у Европі" а самі "слугі наріду" -святі...і клали на закони...
скотство!!!