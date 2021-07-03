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Чорнобильську зону планують перетворити на ще один "туристичний магніт" України, - Олеськів

Чорнобильську зону планують перетворити на ще один

Чорнобильську зону планують трансформувати в так звану Зону відродження, і зробити з неї ще один "туристичний магніт" України.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, передає Цензор.НЕТ.

Над розвитком Зони відчуження, за словами Олеськів, сьогодні активно працюють Міністерство культури і інформаційної політики, Міністерство захисту навколишнього середовища, а також Державне агентство управління зоною відчуження та Державне агентство розвитку туризму.

"У такому чотирикутнику ми працюємо разом над новими наративами, якими потрібно наситити тури і нашу комунікацію про Чорнобиль. Друге — це реставрація. Точніше, консервація пам'яток, які є в Зоні відчуження. Їх поглинає природа. Деякі об'єкти важливо зберегти, оскільки природним чином вони будуть руйнуватися. Цим займається профільний заступник міністра культури і інформаційної політики. Над тим, щоб занести частину об'єктів до списку спадщини ЮНЕСКО і далі їх зберігати, консервувати як нашу спадщину", — розповіла Мар'яна Олеськів.

Також зараз разом з туроператорами вивчається питання розширення цільової аудиторії. Поки найбільше Зона відчуження як туристичний об'єкт цікавить молодь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила в першому читанні посилення покарання за проникнення в Чорнобильську зону: планують карати штрафами до 42 тис. грн або до 3 років в'язниці

"На нашу думку, важливо працювати з більш старшою аудиторією, яка цікавиться питаннями Холодної війни, історією Радянського Союзу, тоталітаризму тощо, і намагатися достукатися до них. Попрацювати з міфами, що там небезпечно і дуже багато радіації. Розповісти, що в межах туристичних маршрутів перебувати там абсолютно безпечно", — зазначила експерт.

За її словами, минулоріч кількість туристів до Чорнобильської зони зменшилася, але 90% з них — це українці.

"Це і тому, що іноземці не могли приїхати, але і більше українців почали цікавитися цією територією. Тому важливо вже в наступні роки збалансувати частку українських і іноземних туристів", — уточнила Мар'яна Олеськів.
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Топ коментарі
+8
Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив - Цензор.НЕТ 626
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03.07.2021 20:48
+6
Життя-індєйка ЗЄлена Шмаркля ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували;Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄбанат!
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03.07.2021 20:49
+2
Там в прудах-охлпдителях такая рыба водится! На спортивную рыбалку будут очереди стоять!
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03.07.2021 20:44
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Там в прудах-охлпдителях такая рыба водится! На спортивную рыбалку будут очереди стоять!
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03.07.2021 20:44 Відповісти
Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины, - Олеськив - Цензор.НЕТ 626
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03.07.2021 20:48 Відповісти
Бубочка, ты? Смени костюм пчелки Майи, одень свой привычный костюм шута, а то с тобой будет такое каждый день.
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04.07.2021 07:38 Відповісти
Життя-індєйка ЗЄлена Шмаркля ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували;Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄбанат!
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03.07.2021 20:49 Відповісти
Где футбол посмотреть? поделитесь пожалуйста
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03.07.2021 20:58 Відповісти
Канал Украина!
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03.07.2021 20:59 Відповісти
Спасибо
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03.07.2021 21:02 Відповісти
Если шо то здесь.
https://myfootball.top/ КЛАЦ
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03.07.2021 21:03 Відповісти
сайтик утащил в закладки. мерси
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03.07.2021 21:05 Відповісти
Если шо, то есть ещё.
http://livetv437.me/
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03.07.2021 21:12 Відповісти
по первой ссылке - стартанул AceStrim но постоянные фризы. в топку
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03.07.2021 21:13 Відповісти
Ещё рано. Скачай SopCast
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03.07.2021 21:20 Відповісти
Поединок четвертьфинала Евро-2020 между сборными Украины и Англии, напомним, состоится в Риме на поле «Стадио Олимпико», начало - в 22:00.

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
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03.07.2021 21:02 Відповісти
набери в гуглє гоооооол і там буде 2 сайти, йти повинні першими
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03.07.2021 21:03 Відповісти
https://www.ontvtime.ru/live/1tv.html

увы. наши не транслируют на шару. приходится смотреть по кацап-тиви
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03.07.2021 21:03 Відповісти
є торрент тв і 2 сайти гоооооол
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03.07.2021 21:04 Відповісти
ТРК "Украина" в интернет не транслирует - блокирует
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03.07.2021 21:06 Відповісти
набери в гуглє гоооооол і там буде 2 сайти, йти повинні першими
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03.07.2021 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D9h2iyJxyRI
Канал Україна. Все працює
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03.07.2021 21:20 Відповісти
ровно до начала матча
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03.07.2021 21:21 Відповісти
Это да.
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03.07.2021 21:23 Відповісти
Первый анал Пидароссия?
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03.07.2021 21:05 Відповісти
ну а шо делать? нет больше трансляции в интернете
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03.07.2021 21:06 Відповісти
https://reddt1.soccerstreams.net/event/ukraine-england-live-stream/658876 За пів години до початку матчу з'являться лінки на трансляції
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03.07.2021 21:16 Відповісти
да, вроде бы как sweet.tv сегодня какую то акцию должны были обьявить на тестовый просмотр у них на сайте
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03.07.2021 21:04 Відповісти
Сначала ужесточают огромными штрафами и вплоть до тюремного заключения за проникновение в зону отчуждения но как только в АП просчитали что на этом можно неплохо подзаработать ни каких проблем. Вот в чем можно отдать должное этой маланской власти так это в умении воровать не краснея и хорошо при этом пистеть!!!!!
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03.07.2021 20:59 Відповісти
а какой первый "туристический магнит"? кривой рог?
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03.07.2021 21:03 Відповісти
"мы работаем вместе над новыми нарративами, которыми нужно насытить туры и нашу коммуникацию о Чернобыле"
так насыщайте, черт возьми, нарративами, турами и коммуникацией, ждем с нетерпением!!
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03.07.2021 21:10 Відповісти
То, что "Чернобыльскую зону планируют превратить в еще один "туристический магнит" Украины", это радует. Но планы эти выглядят мало реальными. Прежде всего это касается того, что попытка нацелена на трансформацию Зоны отчуждения "в так называемую Зону возрождения". Интересно увидеть потенциал, который будет способствовать указанной "трансформации". Природный потенциал не может служить возрождению, ибо Зона, это радиоэкологический заповедник, а заповедные территории не могут использоваться для возрождения. Технические ресурсы зоны находятся в законсервированном состоянии и тоже не могут быть использованы для возрождения. Культурный потенциал зоны он ныне в стадии летаргического сна, ибо Зона отчуждения - она лишена людей. А как мы знаем, "под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений". А все это без человека невозможно использовать. Видимо с "трансформацией" не получится.
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03.07.2021 21:29 Відповісти
и офис с мендельштрассе не забудьте переселить под реактор...
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03.07.2021 21:34 Відповісти
Там надо Траурный Мемориал сооружать -- в пользу Ликвидаторов. -- бо я там был и всё видел.
-- а так -- танцы-обнимацы на костях...
Ганьба!
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03.07.2021 21:36 Відповісти
Туристичний гамніт.
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03.07.2021 22:10 Відповісти
Це називається **** porn.
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03.07.2021 22:46 Відповісти
Не знаю, шо у них выйдет в Чернобыле, я предлагаю сделать это в ОПе. Такого сборища идиотов нет нигде в мире. От клиентов не будет отбоя, со всего мира приедут смотреть, как шуты из квартала и бывшие рыгоаналы уважаемую при Порохе страну превратили в шутовской квартал.
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04.07.2021 07:45 Відповісти
пошол в жопу с рошенкой жадной
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04.07.2021 09:45 Відповісти
кто ответит за гривню или все забыли
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04.07.2021 09:46 Відповісти
давайте ещё одну аэс жахнем шо од препков досталась..бизнес расширять
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04.07.2021 09:44 Відповісти
 
 