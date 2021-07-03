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Донецьк (940) ОБСЄ (3480)

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком

Камера спостереження СММ ОБСЄ, встановлена на шахті "Жовтнева" поблизу Донецька, пошкоджена в результаті стрілянини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії, опублікований 3 липня.

"О 15:45 2 липня патруль Місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від Донецька) для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу однієї з камер. За оцінкою, вони утворилися в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї", - йдеться в звіті.

Уточнюється, що перебої в роботі цієї камери почалися в другій половині дня 18 червня, коли команда СММ ОБСЄ втратила можливість дистанційно обертати камеру. Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має припинити поставляти системи РЕБ донецьким терористам, - Україна в ОБСЄ

"Команда СММ успішно замінила пошкоджену камеру і проведе подальший аналіз", - додали в Місії.
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Топ коментарі
+9
Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 3759
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03.07.2021 21:31
+2
Дід Микола:
А ви знали, що ті, хто в часи Президентства Порошенка із єхидним сарказмом насміхалися "а то путін нападьот" нині виправдовують державну зраду Зе із "злиття" операції із вагнерівцями тим, що якби Зе не злив, то "путін би напав".
Helgi Sharp:
68% украинцев недовольна работой Зеленского, а рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 22%.▪️Вместо профессионалов - корабельные сосны;
▪️Вместо депутатов - педофилы, любители проституток и матерщинники;
▪️Вместо новых лиц - непроходимые идиоты;
▪️Вместо внешней политики - капитулянтство и скандалы;
▪️Вместо развития экономики - её стремительное падение;
▪️Вместо окончания войны - поиск мира в глазах путина;
▪️Вместо объединения нации - политические преследования.
▪️Каждый забил на государство и выживает в одиночку - кормит семью, помогает родителям и... опять голосует за какого-нибудь голобородька или шмария. Люди, вы неисправимы!В сентябре придут новые платёжки.
В октябре ощутится полный провал внешней политики.
В октябрерост инфляции составит 20-22%.
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03.07.2021 21:48
+1
Ну що, готові до протистояння???

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9991
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03.07.2021 21:59
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Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 3759
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03.07.2021 21:31 Відповісти
шож так жёстко...по феньшую - та сторона...
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03.07.2021 21:32 Відповісти
У стартовому складі збірної України деякі зміни - відсутній у старті півзахисник Тарас Степаненко, замість нього вийде Віталій Миколенко. Руслана Маліновського немає навіть у заявці.

https://twitter.com/prm_ua/status/1411392480545808387/photo/1
Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 9905
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03.07.2021 21:37 Відповісти
3 - 5 -2 з офеційного сайту

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 957
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03.07.2021 21:39 Відповісти
Маліна поза заявкою на матч
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03.07.2021 21:41 Відповісти
2 победы, 2 ничьи, 2 поражения

Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком - Цензор.НЕТ 9068
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03.07.2021 21:45 Відповісти
Вірю в краще. Підтримую нашу збірну.
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03.07.2021 21:55 Відповісти
Ну що, готові до протистояння???

Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9991
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03.07.2021 21:59 Відповісти
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 9738
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03.07.2021 23:15 Відповісти
В відповідь ОБСЄ в стилі "останнього китайського попередження" висловила чергову дуже сильну стурбованність.
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03.07.2021 21:40 Відповісти
Возмутительно, ОБСЕ должно подать жалобу в ООН!!!¡
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03.07.2021 21:48 Відповісти
Дід Микола:
А ви знали, що ті, хто в часи Президентства Порошенка із єхидним сарказмом насміхалися "а то путін нападьот" нині виправдовують державну зраду Зе із "злиття" операції із вагнерівцями тим, що якби Зе не злив, то "путін би напав".
Helgi Sharp:
68% украинцев недовольна работой Зеленского, а рейтинг партии "Слуга народа" упал ниже 22%.▪️Вместо профессионалов - корабельные сосны;
▪️Вместо депутатов - педофилы, любители проституток и матерщинники;
▪️Вместо новых лиц - непроходимые идиоты;
▪️Вместо внешней политики - капитулянтство и скандалы;
▪️Вместо развития экономики - её стремительное падение;
▪️Вместо окончания войны - поиск мира в глазах путина;
▪️Вместо объединения нации - политические преследования.
▪️Каждый забил на государство и выживает в одиночку - кормит семью, помогает родителям и... опять голосует за какого-нибудь голобородька или шмария. Люди, вы неисправимы!В сентябре придут новые платёжки.
В октябре ощутится полный провал внешней политики.
В октябрерост инфляции составит 20-22%.
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03.07.2021 21:48 Відповісти
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 1806
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03.07.2021 21:55 Відповісти
Ну що? Погнали!
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03.07.2021 21:56 Відповісти
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 2598
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03.07.2021 22:04 Відповісти
Це ми ще довго трималися...
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03.07.2021 22:06 Відповісти
пагнали пацаны!!! Немецкоказахский бандеровец не любящий футбол сегодня поболеет!!!
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03.07.2021 22:08 Відповісти
ОБСЕ обеспокоено
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03.07.2021 22:11 Відповісти
Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком - Цензор.НЕТ 5437
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03.07.2021 22:19 Відповісти
У-к-ра-и-на!
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03.07.2021 22:19 Відповісти
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО...
ПУТИН ( ПИTEPACT c питерсских подворотней ) - ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.,.\\
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03.07.2021 22:36 Відповісти
 
 