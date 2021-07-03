Терористи обстріляли та вивели з ладу камеру СММ ОБСЄ під окупованим Донецьком
Камера спостереження СММ ОБСЄ, встановлена на шахті "Жовтнева" поблизу Донецька, пошкоджена в результаті стрілянини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії, опублікований 3 липня.
"О 15:45 2 липня патруль Місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від Донецька) для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу однієї з камер. За оцінкою, вони утворилися в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї", - йдеться в звіті.
Уточнюється, що перебої в роботі цієї камери почалися в другій половині дня 18 червня, коли команда СММ ОБСЄ втратила можливість дистанційно обертати камеру. Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.
"Команда СММ успішно замінила пошкоджену камеру і проведе подальший аналіз", - додали в Місії.
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А ви знали, що ті, хто в часи Президентства Порошенка із єхидним сарказмом насміхалися "а то путін нападьот" нині виправдовують державну зраду Зе із "злиття" операції із вагнерівцями тим, що якби Зе не злив, то "путін би напав".
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