Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський
В Україні 90% судових рішень приймаються справедливо, а негатив і недовіру суспільства до правосуддя в цілому викликають 10% рішень суддів. Судова реформа спрямована на те, щоб повернути повну довіру громадян до системи.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба бути об'єктивним, тому що з усього масиву судових рішень 90% не спричиняють жодних заперечень у сторін процесу. Це означає, що вони є справедливими, законними. А ось цей негативний фон, який у суспільстві створюється, — він обумовлений тими 10%, де найбільш одіозні судді виносять найбільш скандальні рішення", — сказав Веніславський.
Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада пухвалила закон про відновлення роботи ВККС.
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Одного не дописали.
Єдине, що може виправити цю ситуацію - запровадження перевірці на поліграфі кожні півроку.
Якщо за наслідками перевірки виявиться, що брав хабаря та не приймав рішення за телефонними дзвінками, тоді суддя звільняється з посади і позбавляється всього свого майна та пільг.
Лише в такому разі не будуть ухвалювати неправосудні рішення і не будуть лізти у судді заради наживи.
и статистика, скорее, выглядит наоборот..
Зеля вообще нарушила всё, до чего только смогла дотянутся своими кривыми ручонками аниматора-аматора, йурыста-заушника
Ось вам справедливі судові рішення... Коли їх виносять судді
з вовчої зграї ... судді - перевертні які точно бандити - корупціонери,
і сепаратисти - українофоби ... І таких гарантовано більше як 90%.
Просто вони в основному майже всі дуже підходять для продажної
антиукраїнської влади ЗЕбілів таких же - злодіїв і капітулянтів..
Сева Новгородцев ВВС