Недовіру до українського правосуддя спричиняють 10% судових рішень, винесених одіозними суддями, - Веніславський

В Україні 90% судових рішень приймаються справедливо, а негатив і недовіру суспільства до правосуддя в цілому викликають 10% рішень суддів. Судова реформа спрямована на те, щоб повернути повну довіру громадян до системи.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба бути об'єктивним, тому що з усього масиву судових рішень 90% не спричиняють жодних заперечень у сторін процесу. Це означає, що вони є справедливими, законними. А ось цей негативний фон, який у суспільстві створюється, — він обумовлений тими 10%, де найбільш одіозні судді виносять найбільш скандальні рішення", — сказав Веніславський.

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Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада пухвалила закон про відновлення роботи ВККС.