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Sea Breeze-2021: кораблі постійної морської групи НАТО прибули в порт Одеси. ФОТОрепортаж
В одеський порт 3 липня прибули кораблі постійної морської групи SNMG2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Першим зайшов флагман з'єднання - італійський фрегат "Вірджініо Фазан" F591. Слідом - турецький фрегат Barbaros F244 і був пришвартований біля 20-го причалу порту. Ще через годину прибув третій корабель групи - румунський фрегат Regina Maria F222.
Напередодні пришвартувався британський патрульний корвет Trent P224.
Топ коментарі
+79 Игорь Монахов c4e9a61d
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+78 Максім ХОЙ 07fb0949
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+54 Igor Kariy
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https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО
Инженерно-технический состав кораблестроителей при совка наверняка был направлен из рашки ..
Я был на "Океане" в 1993 году...как они там все дрочили "васстанавить ссср"....
Все что увидел приятное, это "спуск" судна для отправки (к сожалению не в Украину) в Грецию ...а точнее подъем на воду из заливного дока