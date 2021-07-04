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Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну

Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну
Фото: uefa.com

Президент України Володимир Зеленський висловив слова підтримки уболівальникам і футболістам збірної України після програшу в матчі з Англією на Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"Жодна поразка не зламає Україну!

Біль мине, рани загояться, ми будемо досить сильними, щоб підвестися і йти далі!

Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у вісімці найсильніших команд Європи.

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Ми отримали кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія і багато інших.

У нас прекрасна молода команда, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.

У нас є прекрасний тренерський штаб, який став ще мудрішими.

А значить, наші головні перемоги - попереду!

Я вірю, що ми обов'язково проб'ємось на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!

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І найголовніше!

Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!

"Україна, Україна!" Що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!

І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і кожного куточка України!

Увесь цей час ми були однією командою!

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Увесь цей час - справді ЄДИНА УКРАЇНА!

Продовжуймо це!

Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!

Слава Україні!" - написав Зеленський.

Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну 01

Нагадаємо, футбольна збірна України з рахунком 0:4 програла команді Англії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи і покидає турнір.

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Топ коментарі
+46
Йому ніколи не буває встидно за визначенням.
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04.07.2021 01:27
+45
ха.. а Нам СТЫДНО !!!....и за тебя клоуна кста тоже...
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04.07.2021 01:24
+45
та оно троллит...ему и в койке с киркоровым не стыдно...
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04.07.2021 01:26
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Зеленский:
- В проигрыше сборной виноват Порошенко.
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04.07.2021 08:26 Відповісти
Ночью на 4 июля в Кремле пускали салют в честь проигрыша Украины, кто то с Москвичей пустил шары на Красной площади с американским флагом ,в поддержу американского народа, а многие москвичи подумали ,что войска США заняли Кремли и празднуют. Началась паника..
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04.07.2021 08:26 Відповісти
Гандосик как только куда-то вмешается и возьмёт под свой контроль везде беда,провал!
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04.07.2021 08:29 Відповісти
Зеля Катастрофа - просто катализатор "побед": "я вам деморализовала ЗСУ-МЗС-малый бизнес, я вам и сборную деморализую.."
наши бы и так, вполне вероятно, проиграли, но Зеля Хриплая Крыса ещё зачем-то устроила тупое шоу, анонс поражения..
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04.07.2021 08:39 Відповісти
Коли вже це гундосе мурло закриє свій поганий рот?
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04.07.2021 08:44 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3274901/zelenskiyi_pogovoril_s_ukrainskoyi_sbornoyi_po_futbolu_pered_matchem_so_sbornoyi_anglii_videofotoreportaj

Вот почему был такой не фарт.
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04.07.2021 08:57 Відповісти
Это совковая психология. Проиграл 0:4 - "не стыдно". "Зато мы были в 1/4" говорят игроки и тренер с совковыми "экспертами". "Главное участие". Молодежь смотрит и думает: "Ну, не стыдно же проигрывать" и будет в будущем проигрывать, т.к. "не стыдно". Это пораженческая психология. Отсюда и результат.
"Тренер" Шевченко это копия "президента" Зеленского. Два никчемных, тупых болбойобика.
Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну - Цензор.НЕТ 6311
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04.07.2021 08:57 Відповісти
Оцей гівнюк першою чергою має опікуватись пораненими на війні.
НЕ футболом !
Це що таке ???? Чому держава не помагає абсолютно ?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001648984976&__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=-]C%2CP-R Андрей Танцюра разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100015001506152&__cft__[0]=AZV9NatM4G6nAoCbqMGVeyKprqixv6gnEOBd-**********************************************************************************************-deSlEAYeFaRUa5xN_XpIwG1xOYfalaiukVVU7R9cgw&__tn__=-]C%2CP-R Соломенко Оленою і
ще 7
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Нужна помощь!!!

Прошу репост!

Виталий Велисевич… 23 года!

Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.

Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки.
Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.

Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!

По левому глазу требуется установка косметического протеза.

В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.

Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.

Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!

И также наши потребности по волонтерской комнате:
Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).

Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:
Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
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04.07.2021 08:59 Відповісти
Збірна слабка, лише пару граців достойного рівня, тренер посередній, неосвічений, без великого інтелекту, це було видно по грі ще ДО турніру, підсумок виступів на ЕВРО-2020 цілком закономірний, я б сказав, що нам дуже-дуже підфартило влізти в чвертьфінал. Єдиною розвагою було тролити кацапів, що, маючи ще гіршу збірну, страждали шовінізмом і тому впадали в істерику Навіщо Зелень хоче, щоб ми заразились вірусом "величі" і теж страждали від невдач у футболі, не зрозуміло, ми не кацапи, і особливого ажіотажу навіть серед найзатятіших вболівальників не було. Схоже, це просто намагання відвести увагу від провалів у набагато важливіших речах - разкрадання землі, падіння економіки, пустий бюджет, величезний ріст державного боргу, провали і зрада у міжнародних відносинах, провал політики заглядання в очі дупу ворогу, і т.і., можно перерахувати майже все, а відносні вдачі на пальцях однієї руки. То хай Зелень на це не розраховує, нічого не вийде, таке не забувають.
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04.07.2021 09:08 Відповісти
Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!- он рассказывает, что ждет "мудрый нарид" , который за него голоса отдал,клюнув на "квартального" живца
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04.07.2021 09:12 Відповісти
т.е. шо "поробив" своим гундосением перед важным матчем с очень серьезной командой профи (чем испортил 2/3 украинских болельщиков ауру) никогда не поймет...
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04.07.2021 09:21 Відповісти
за забором веселится мальчик...кто он вооще есть или марьмьам его скушал в пузико и отрыгивает когда видосик запилить.. ..гондоша даже не попытался уломать ситему..ничтожество такой шанс упустить
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04.07.2021 09:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6OvwGVklRgU

- кагбэ не совсем по теме но тоже интересно..... у нас примерно тоже самое.... с той разницей
что хотябы раз в 10 лет мы майданим а финномордва тихо спиваются или дохнут на выезде
в виде чвк и асвабадителей........
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04.07.2021 09:24 Відповісти
не ..при входе оцинковывать будут
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04.07.2021 09:26 Відповісти
А какое он вообще имеет отношение к футболу? Как собака,под каждым кустом.
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04.07.2021 09:27 Відповісти
Из 5 игр 3 проиграли. В игре себя не показали. Из группы вышли чисто по фарту, при чем весь Мир ржал. А у нас опять небывалые достижения?!
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04.07.2021 09:34 Відповісти
Закрой уже рот, блаженый!
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04.07.2021 09:36 Відповісти
2 ярда у блажного содержание а год..не слабо для позора
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04.07.2021 09:40 Відповісти
хорошо, что давали надежду аж до вчерашнего дня
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04.07.2021 09:44 Відповісти
Зеля ,просто наступного разу не дзвони нашим спортсменам .Бідоносець ти наш недороблений.🤬🤬🤬
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04.07.2021 09:52 Відповісти
просто не надо снимать трубу - посоны спят устали и фсё
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04.07.2021 10:06 Відповісти
Воно і на "пораженіі" буде піаритись,йому пофіг...
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04.07.2021 09:52 Відповісти
Мойша, ломать уже дальше некуда - все уже сломано, и ты доламываешь дальше.
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04.07.2021 10:25 Відповісти
Допоки такі зеленські і шевченки будуть пишитися тим, як вони обсераються і просерають все на кожному кроці - не бачити нам ні українського футболу, ні української держави. Бездарні шмаркаті аморали.
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04.07.2021 11:06 Відповісти
верная заява.
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04.07.2021 18:52 Відповісти
После поражения должна быть конкретная ответсвенность тех, кто это поражение допустить, иначе поражения будут всегда. У каждого поражения есть имя, фамилия и отчество.
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04.07.2021 23:51 Відповісти
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