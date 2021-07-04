Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну
Президент України Володимир Зеленський висловив слова підтримки уболівальникам і футболістам збірної України після програшу в матчі з Англією на Євро-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.
"Жодна поразка не зламає Україну!
Біль мине, рани загояться, ми будемо досить сильними, щоб підвестися і йти далі!
Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у вісімці найсильніших команд Європи.
Ми отримали кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія і багато інших.
У нас прекрасна молода команда, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.
У нас є прекрасний тренерський штаб, який став ще мудрішими.
А значить, наші головні перемоги - попереду!
Я вірю, що ми обов'язково проб'ємось на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!
І найголовніше!
Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!
"Україна, Україна!" Що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!
І на всю Європу було чути "Україна, Україна!", що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і кожного куточка України!
Увесь цей час ми були однією командою!
Увесь цей час - справді ЄДИНА УКРАЇНА!
Продовжуймо це!
Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!
Слава Україні!" - написав Зеленський.
Нагадаємо, футбольна збірна України з рахунком 0:4 програла команді Англії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи і покидає турнір.
Будь ласка, зачекайте...
- В проигрыше сборной виноват Порошенко.
наши бы и так, вполне вероятно, проиграли, но Зеля Хриплая Крыса ещё зачем-то устроила тупое шоу, анонс поражения..
Вот почему был такой не фарт.
"Тренер" Шевченко это копия "президента" Зеленского. Два никчемных, тупых болбойобика.
НЕ футболом !
Це що таке ???? Чому держава не помагає абсолютно ?
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ще 7
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Нужна помощь!!!
Прошу репост!
Виталий Велисевич… 23 года!
Тяжелейшее ранение, минно-взрывная травма. Оторвана левая кисть, потерян левый глаз. Множественные осколочные ранение тела, тяжелая черепно-мозговая травма.
Проникающее огнестрельное ранение правого глаза с внутриглазными инородными телами(осколками) плюс отслойка сетчатки.
Виталий небольшого роста, совсем юный, если бы встретил не в госпитале никогда бы не подумал, что он мог быть на войне! Прошел срочную службу, вернулся домой, а уже через месяц был в военкомате с желанием уйти служить в морскую пехоту. Восемь месяцев в зоне ООС (АТО) и вот в один ужасный день произошел взрыв. И вот Виталий у нас, в Одесском военном госпитале.
Для спасение оставшегося правого глаза требуется операция по удалению осколков из глаза с устранением отслойки сетчатки. Такого плана операции наши врачи делают совместно с врачами клиники им. Филатова на базе самой клиники. Шанс на спасение предметного зрения есть!
По левому глазу требуется установка косметического протеза.
В ближайшее время требуется оплатить Зонд-витреотом Constellation® стоимостью 5 764 грн.
Плюс оплатить изготовление косметического протеза на левый глаз стоимостью 3 500 грн. Итого порядка 9 300 грн.
Я понимаю, что сейчас для многих война ушла с глаз долой, но уверен, что все получится!
И также наши потребности по волонтерской комнате:
Очень нужен кофе в зернах! Также нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, печенье, стиральный-порошок (автомат).
Если у Вас есть желание помочь с приобретением расходных материалов или лекарств и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карту:
Приватбанк 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Монобанк 4441 1144 4848 1885 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
очідупу ворогу, і т.і., можно перерахувати майже все, а відносні вдачі на пальцях однієї руки. То хай Зелень на це не розраховує, нічого не вийде, таке не забувають.
- кагбэ не совсем по теме но тоже интересно..... у нас примерно тоже самое.... с той разницей
что хотябы раз в 10 лет мы майданим а финномордва тихо спиваются или дохнут на выезде
в виде чвк и асвабадителей........