Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб
За минулу добу, 3 липня, російські найманці на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували проти української армії заборонену Мінськими угодами зброю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці командування операції Об'єднаних сил.
Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Опитне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка.
Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.
Крім того, терористи вже тричі порушували "тишу" від початку 4 липня. Обстріли з використанням гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї зафіксували біля Водяного на Приазов'ї та Авдіївки. Обійшлося також без втрат.
На обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.
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