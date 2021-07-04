УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 457 11
обстріл (27070) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб

Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб

За минулу добу, 3 липня, російські найманці на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували проти української армії заборонену Мінськими угодами зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці  командування операції Об'єднаних сил.

Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Опитне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка.

Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі, стан бійця - середньої тяжкості. За добу - 26 порушень "тиші", з опівночі - вже 6

Унаслідок ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Крім того, терористи вже тричі порушували "тишу" від початку 4 липня. Обстріли з використанням гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї зафіксували біля Водяного на Приазов'ї та Авдіївки. Обійшлося також без втрат.

На обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1633
показати весь коментар
04.07.2021 09:45
+4
Звідки відомо що це найманці, а не кадрові військові?
показати весь коментар
04.07.2021 08:38
+3
Щось тихо на Цензорі. Мабуть всі вчора набухались під час футболу і сплять.
показати весь коментар
04.07.2021 08:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звідки відомо що це найманці, а не кадрові військові?
показати весь коментар
04.07.2021 08:38 Відповісти
Щось тихо на Цензорі. Мабуть всі вчора набухались під час футболу і сплять.
показати весь коментар
04.07.2021 08:40 Відповісти
то їх корвалол з барбовалом приспав.
показати весь коментар
04.07.2021 08:50 Відповісти
У нас працював чувак. Після футболу на другий день не чекай його на роботі. В кращому випадку заявиться на обід. З пляшкою. Деякий час йому це сходило з рук, а потім вигнали.
показати весь коментар
04.07.2021 09:22 Відповісти
Так футбол же не часто буває. Ех..
показати весь коментар
04.07.2021 09:24 Відповісти
американский байда с рашистским капутиным во времья личной встречи добазарились -"оставим в Украине все как есть "
показати весь коментар
04.07.2021 09:22 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1633
показати весь коментар
04.07.2021 09:45 Відповісти
Порошенко повинен штурмом взяти Донбас і Крим, ми йому довіряємо.
показати весь коментар
04.07.2021 17:36 Відповісти
А по условиям " действующего перемирия" там и ( пардон) пукать нельзя... Так пускай власть заявит что перемирие сорвано российской стороной и по сути не выполняется совершенно. По сути то его и не было. Но это уже не одиночные провокации из стрелкового оружия. тут уже полноценные обстрелы.
показати весь коментар
04.07.2021 13:16 Відповісти
 
 