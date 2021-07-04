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Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Україна, Італія. Найбільше у світі хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers.

Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу 01

Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

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Далі за кількістю хворих у рейтингу - Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю  лідирують Росія, Україна, Італія.

Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. Від початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.

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Топ коментарі
+13
У кацапів повний капець. Я зареєструвався і трохи посидів на їхньому медфорумі- там така дупа, що не передати словами.
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04.07.2021 08:26
+9
і ця вся дупа через усі КПП без тормозів повзе до нас , безкоштовними подарунками..
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04.07.2021 09:06
+6
Значит Спутник не помог. Зато по побочкам он лидер.
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04.07.2021 08:45
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04.07.2021 08:25 Відповісти
результат пофигизма в ношении масок -

пришло лето, решили, что все ок
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04.07.2021 11:35 Відповісти
результат майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом
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04.07.2021 11:39 Відповісти
Результат ношения масок!там столько гадости собирается за день!а они их неделями тягают,и дышат всем дерьмом которое на маске,фу
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04.07.2021 12:50 Відповісти
У кацапів повний капець. Я зареєструвався і трохи посидів на їхньому медфорумі- там така дупа, що не передати словами.
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04.07.2021 08:26 Відповісти
Значит Спутник не помог. Зато по побочкам он лидер.
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04.07.2021 08:45 Відповісти
Смотря для чего его делали. кацапы верещат (и тут тоже, кстати), что вакцина для сокращения численности людей. Только они никакой "вакцины", кроме спутник-вектор, и не видели, так что с их кацапской точки зрения они правы.
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04.07.2021 11:40 Відповісти
спутник ето фейк его не производят в раши сделали пару штук и то может то файзер бил
месних колят други шмурдяком не спутникоа
и раша тайно заказала 400 тиш доз файзер для своих
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04.07.2021 11:53 Відповісти
как он может помочь, если и 10% не привилось.
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04.07.2021 16:25 Відповісти
Двумя дозами 12% в России привилось, а суммарно одной и двумя - 17%.
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04.07.2021 19:13 Відповісти
і ця вся дупа через усі КПП без тормозів повзе до нас , безкоштовними подарунками..
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04.07.2021 09:06 Відповісти
Скоро третья волна,ждите
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04.07.2021 09:19 Відповісти
Четвертая.
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04.07.2021 15:15 Відповісти
Наши "чемпионы по борьбе с короной" зная, что из РФ прет такия зараза, ради рейтинга не закрывала границы и позволяла инфекции проникатьь в Украину. Через недели две у нас будет полный аут. Опять все позакрывают.
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04.07.2021 10:49 Відповісти
В Москве ОРВИ приравняют к Covid-19 - пока не придут результаты теста
Со 2 июля в Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как потенциальный коронавирус, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Все больные ОРВИ в городе до получения отрицательного теста на коронавирус должны будут соблюдать изоляцию.
Всем больным ОРВИ и их родственникам, проживающим в одной квартире вместе с заболевшим, в дополнение к ПЦР-тесту сделают экспресс-тест на антиген.
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04.07.2021 10:34 Відповісти
Ти вже не Кірілл Лєщенко?
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04.07.2021 14:10 Відповісти
ЗАТЕ У РАШЦІ ВМІЮТЬ ПРАВИЛЬНО ПІДБИРАТИ СЛОВА!

Эффективность "Спутника" против штамма "дельта"

Активность сывороток "Спутника" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта "Дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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04.07.2021 10:42 Відповісти
получается, что весь Циклон-5 спущен в унитаз
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04.07.2021 11:38 Відповісти
И глупостях. Тут нас не перемогти.
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04.07.2021 08:36 Відповісти
еще один кацап?
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04.07.2021 08:37 Відповісти
ну, от твоей паРаши все-таки отстает
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04.07.2021 08:37 Відповісти
Украина на втором месте с 36 умершими. А вот на первое место вырвалась Раша с 697 умершими за день! Равных ей нет. Это в сколько раз больше? В 20 раз! И это не смотря на жёсткий локдаун, закрытие границ, Спутник6 , советскую медицину, водку и прочие попытки остановить. Интересно, а как отреагируют другие страны на дельта штамм, где прошло вакцинирование нормальными вакцинами, утверждеными ВОЗ? Уже дошли? Но ни у кого нет такой смертности. Ну пока по- крайней мере.
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04.07.2021 08:55 Відповісти
Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 679
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04.07.2021 11:21 Відповісти
Ты снова здесь , безграмотная и беззубая нарашка?
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04.07.2021 09:15 Відповісти
По количеству смертей в Европе - на 1-м месте.
Просто потому, что РФ - не Европа.
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04.07.2021 08:36 Відповісти
А по числу заражённых?
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04.07.2021 08:41 Відповісти
Ну UK.Так при 18 умерших. Так Объединённое Королевство это не только Великобритания , но и Северная Ирландия.
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04.07.2021 09:05 Відповісти
Это твой ориентир - Россия? Может лучше ориентироваться на что-то лучшее? Ориентироваться на худшее - это признак идиотизма, на лучшее - ума. Каждый выбирает свое, что ему по уму или его отсутствию. Я так понимаю, ты свой выбор сделал.
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04.07.2021 08:45 Відповісти
Я так понимаю, ты дебил)))
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04.07.2021 09:46 Відповісти
ты неправильно понимаешь.
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04.07.2021 09:54 Відповісти
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-57647693 https://www.bbc.com/news/world-asia-53420537 Indonesia announces lockdown as cases surge

Case numbers and deaths have been rising since early June and the government has attributed this to the Delta variant.

According to the health ministry, testing showed that nearly 60% of cases in the past three weeks were due to the Delta variant.Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5794

image captionRoads in Jakarta are nearly deserted before a lockdown is implemented

The pace of vaccinations has risen in the country, but so far less than 5% have been fully vaccinated.---------------



Індонезія оголосить локдаун у випадки сппалаху.
Кількість випадків захворювання та смертність зростають з початку червня, і уряд відніс це до варіанту Delta. За даними міністерства охорони здоров'я, тестування показало, що майже 60% випадків за останні три тижні були пов'язані з варіантом Delta.
Дороги в Джакарті майже безлюдні перед локдауном.
Темпи вакцинації в країні зросли, але дотепер менше 5% населення були щеплені повністю.(***нікого не нагадує?)
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04.07.2021 10:32 Відповісти
July 3

Updates

27,913 new cases and 493 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
July 2
Updates

25,830 new cases and 539 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
July 1
Updates

24,836 new cases and 504 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
June 30
Updates

21,807 new cases and 467 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ Indonesia [https://covid19.go.id/peta-sebaran source ]
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04.07.2021 10:49 Відповісти
Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 476
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04.07.2021 09:07 Відповісти
Хенеси в шоке !
ни хена се !!!

оказывается это вовсе не их хенеси, а "русский хенеси"
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04.07.2021 12:29 Відповісти
А що Зєлєнскій? Ні гц-гу? Все носиться з "бальшой стройкой"? Думає, як ущемити бізнес і викачати на стірку, вибачте, стройку бабло від зубожілих?
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04.07.2021 09:33 Відповісти
НА вболівальників 4 країн що залишились,особливо нічого вже не вплине..
там вакцинація в розпалі і сиитуація середньоєвропейська)
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04.07.2021 10:45 Відповісти
И,О РУССКОЙ ЛОГИКЕ.../

Центр Гамалеи: смертность может вырасти в пять раз
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" предупредил о возможном росте смертности от коронавируса в пять раз.



"В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", - заявил Гинцбург.

"Поэтому вакцинация совершенно необходима("СПУТНИКОМ 5" ) как профилактическое средство от этого заболевания", - резюмировал он в ходе выступления.

--------------------- ВСЬО ЛОГИЧНО- ПРИВИВАЯСЬ ГОВНОМ- СМЕРТНОСТЬ ВИРАСТЕТ...
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04.07.2021 10:40 Відповісти
Статистика хитрая штука... В Британии болеющих в данный момент 420 000, но умерших зарегистрировали только 18. В Италии болеющих 45000 умерших 22.
Итальянская медицина в 10 раз хуже британской?!
В Польше болеющих в данный момент 150 000, умерших тоже ровно 18.
В Украине болеющих осталось 14000, умерших 36... Украинская медицина в 20 раз хуже польской, но всего в пару раз хуже итальянской? Вообщем, всё это попахивает и давно полным бредом... Кого они там пишут и куда и от чего, только неизвестно даже им самим.
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04.07.2021 10:52 Відповісти
1) у Британії швидше вакцинують.
2)різне дотримання карантинних норм
3) різні вакцини
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04.07.2021 11:24 Відповісти
4) Разная методика подсчёта )
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04.07.2021 13:48 Відповісти
Україна повернулася на друге місце у Європі за добовою смертністю від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9041
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04.07.2021 11:27 Відповісти
намордники перчатки и очки вам в помощь ковидоверующие, одевайте, потому что вам так сказали
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04.07.2021 13:58 Відповісти
Стадо, поддается дрессировке.
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04.07.2021 14:16 Відповісти
Когда выйдем на 2 место по уровню благосостояния?
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04.07.2021 16:56 Відповісти
 
 