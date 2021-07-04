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В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок неділі, 4 липня, зафіксовано 377 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали 526 осіб, померло 10 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 11, медпрацівників - 5). Також за минулу добу госпіталізовано 460 осіб, летальних випадків - 10, одужали 526 людей", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 3 липня, за добу зафіксовано 705 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 липня за добу виявили 696 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 липня повідомлялося про 705 хворих, 30 червня повідомлялося про 633 нові підтверджені випадки хвороби.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 237 553 особи, одужали 2 171 182 особи, летальних випадків - 52 470.

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Топ коментарі
+1
то статью печатал редактор-жираф который иногда новости с 2 дневным отставанием пишет
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04.07.2021 08:45
+1
Обьясните, как так получается, что зебилы рассказывают басни о 300 заболевших в сутки, при этом Украина в красной зоне у европейцев?!! WTF! Что происходит? Либо нас ********* зебилы подавая фейки, либо гейропа не обновляет справочники.
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04.07.2021 08:59
+1
1)ми не закрились від вакцинованої гівном раші.
2) не червона,а скоріше помаранчева
3) скоріше йдеться про те ,що скорумпованим МОЗ і МВС довіри на Заході немає..зокрема щодо довідок про вакцинацію
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04.07.2021 09:39
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В попередній новині вмерло 36 за добу, а тут 10. Хто бреше?
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04.07.2021 08:34 Відповісти
Зверніть увагу на дати!
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04.07.2021 08:39 Відповісти
Виходить що гундосий чемпіон перемагає?
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04.07.2021 08:43 Відповісти
хєр там перемога.
Зараз просто сезонний спад з середньою смертності зараз вище вдвічі польської.
в основному через відкритість просторів(збільшення соціальної дистанції..)
зроблю припущення,чому рашки не стосується
ці азіопи звикли бухати великими колективами..
В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5537
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04.07.2021 09:45 Відповісти
то статью печатал редактор-жираф который иногда новости с 2 дневным отставанием пишет
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04.07.2021 08:45 Відповісти
Обьясните, как так получается, что зебилы рассказывают басни о 300 заболевших в сутки, при этом Украина в красной зоне у европейцев?!! WTF! Что происходит? Либо нас ********* зебилы подавая фейки, либо гейропа не обновляет справочники.
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04.07.2021 08:59 Відповісти
Просто ми не вакциновані. Тому потенційно небезпечні.
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04.07.2021 09:23 Відповісти
1)ми не закрились від вакцинованої гівном раші.
2) не червона,а скоріше помаранчева
3) скоріше йдеться про те ,що скорумпованим МОЗ і МВС довіри на Заході немає..зокрема щодо довідок про вакцинацію
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04.07.2021 09:39 Відповісти
Ось як ми виглядаємо в світі в плані вакцинації від ковіду. Які ще питання?
В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 377 нових випадків інфікування, 526 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9386
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04.07.2021 11:11 Відповісти
Главное счасс Не ОБОРОНА , Медецына образование ,.. -
-
А сажать деревья , ромашки и разные цветы..
А еще "" ремонтировать "" дороги. == =


Это КЛОНДАЙК для ОТКАТОВ.....
.
И это за деньги електората...
.
73% - ...... .. .. . . ..????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 09:26 Відповісти
за минулу добу госпіталізовано 460 осіб, летальних випадків - 10,
виявляється ,не всі лабораторії вихідні.. ======
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04.07.2021 09:35 Відповісти
 
 