Масштабна кібератака пов'язаних із РФ хакерів торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах, - Bloomberg

Масштабна кібератака, яку пов'язують із російськими хакерами, торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це пише Bloomberg, наводячи дані фірми Huntress Labs, що займається кібербезпекою.

"Грунтуючись на зверненнях постачальників послуг, які просять нас про допомогу, а також на коментарях, які ми бачимо в обговоренні на Reddit, розумно зробити висновок, що це (атака) потенційно може впливати на тисячі малих бізнесів", - сказав агентству дослідник у сфері кібербезпеки.

Як повідомляється, жертв атаки поки зафіксовано в 17 країнах, зокрема у Великій Британії, Іспанії, Канаді, Аргентині, Мексиці та ПАР. У Швеції більшість магазинів продуктової мережі Coop, що нараховує погнад 800 точок, не змогли відкритися через те, що атака спровокувала несправності в їхніх касових апаратах.

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Експерти з кібербезпеки також повідомили, що однією з цілей атаки став виробник програмного забезпечення Kaseya. Компанія випустила заяву з рекомендацією для клієнтів відключити своє ПЗ через можливу атаку.

За даними старшого аналітика з питань загроз у фірмі Recorded Future, який займається кібербезпекою, Аллана Лиска, за атакою стоїть російське хакерське угруповання REvil. Воно фігурувало в повідомленнях про злом у травні цього року найбільшого бразильського постачальника м’яса JBS SA. Компанія заплатила викуп в 11 млн доларів.

Про масштабну атаку російських хакерів повідомив також Національний координаційний центр кібербезпеки України, зазначивши, що вона є аналогічною до атаки NotPetya до дня Конституції України у 2017 році.

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У НКЦК попередили про необхідність посилення моніторингу та захисту інформаційних систем.

"У разі виявлення фактів шифрування або пошкодження даних та надходження вимог щодо викупу просимо одразу інформувати Національний координаційний центр кібербезпеки за адресою [email protected]", - йдеться у повідомленні НКЦК.

2 липня Huntress Labs повідомляла приблизно про 200 бізнесів, яких зачепила кібератака. Фірма зазначала, що як ціль хакери вибрали компанії, що часто надають підтримку у сфері IT малому і середньому бізнесу. Таким чином вони можуть отримати доступ до комп’ютерних мереж клієнтів цих компаній.