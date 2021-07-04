УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11760 відвідувачів онлайн
Новини
27 048 35
кіберзлочин (809) росія (63568) хакер (1334)

Масштабна кібератака пов'язаних із РФ хакерів торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах, - Bloomberg

Масштабна кібератака пов'язаних із РФ хакерів торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах, - Bloomberg

Масштабна кібератака, яку пов'язують із російськими хакерами, торкнулася вже більше тисячі компаній у 17 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це пише Bloomberg, наводячи дані фірми Huntress Labs, що займається кібербезпекою.

"Грунтуючись на зверненнях постачальників послуг, які просять нас про допомогу, а також на коментарях, які ми бачимо в обговоренні на Reddit, розумно зробити висновок, що це (атака) потенційно може впливати на тисячі малих бізнесів", - сказав агентству дослідник у сфері кібербезпеки.

Як повідомляється, жертв атаки поки зафіксовано в 17 країнах, зокрема у Великій Британії, Іспанії, Канаді, Аргентині, Мексиці та ПАР. У Швеції більшість магазинів продуктової мережі Coop, що нараховує погнад 800 точок, не змогли відкритися через те, що атака спровокувала несправності в їхніх касових апаратах.

Читайте також: Спецслужби США і Великої Британії звинуватили військову розвідку РФ в хакерських атаках

Експерти з кібербезпеки також повідомили, що однією з цілей атаки став виробник програмного забезпечення Kaseya. Компанія випустила заяву з рекомендацією для клієнтів відключити своє ПЗ через можливу атаку.

За даними старшого аналітика з питань загроз у фірмі Recorded Future, який займається кібербезпекою, Аллана Лиска, за атакою стоїть російське хакерське угруповання REvil. Воно фігурувало в повідомленнях про злом у травні цього року найбільшого бразильського постачальника м’яса JBS SA. Компанія заплатила викуп в 11 млн доларів.

Про масштабну атаку російських хакерів повідомив також Національний координаційний центр кібербезпеки України, зазначивши, що вона є аналогічною до атаки NotPetya до дня Конституції України у 2017 році.

Читайте також: Хакер із Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів із банків США і Канади, - СБУ

У НКЦК попередили про необхідність посилення моніторингу та захисту інформаційних систем.

"У разі виявлення фактів шифрування або пошкодження даних та надходження вимог щодо викупу просимо одразу інформувати Національний координаційний центр кібербезпеки за адресою [email protected]", - йдеться у повідомленні НКЦК.

2 липня Huntress Labs повідомляла приблизно про 200 бізнесів, яких зачепила кібератака. Фірма зазначала, що як ціль хакери вибрали компанії, що часто надають підтримку у сфері IT малому і середньому бізнесу. Таким чином вони можуть отримати доступ до комп’ютерних мереж клієнтів цих компаній.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
У лаптєй задача насрать всьому світу.
показати весь коментар
04.07.2021 09:31
+13
Не ставьте кацапьске ПО.Не пользуйтесь крякнутьм Софтом
показати весь коментар
04.07.2021 09:43
+11
Парашку нужно изолировать.
Как кладбище токсичных отходов.
показати весь коментар
04.07.2021 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єто согласно двусторонним договоренностям в швейцарии...
показати весь коментар
04.07.2021 09:34 Відповісти
Кто бы ни был инициатором атак - выгребать будет вся Московия.
Их для этого и предупредили.
показати весь коментар
04.07.2021 09:42 Відповісти
У лаптєй задача насрать всьому світу.
показати весь коментар
04.07.2021 09:31 Відповісти
оце я розумію пірати продукують надходження валюти в мордор
показати весь коментар
04.07.2021 09:34 Відповісти
выражаем глубочайшую озабоченность. вместе с тем необходимо учитывать интересы эрэфии
ЗЫ: если чо - это сарказм
показати весь коментар
04.07.2021 09:37 Відповісти
Патрушев демонстрирует всему миру, что кремлёвский карлик ничего уже не контролирует.
показати весь коментар
04.07.2021 09:41 Відповісти
Весьма странный вывод.
показати весь коментар
04.07.2021 11:49 Відповісти
Не ставьте кацапьске ПО.Не пользуйтесь крякнутьм Софтом
показати весь коментар
04.07.2021 09:43 Відповісти
не пользуйтесь Виндовсом, есть Линукс
показати весь коментар
04.07.2021 09:59 Відповісти
Виндовс 10 надежная Система , уже 7 лет пользуюсь
показати весь коментар
04.07.2021 10:15 Відповісти
Линукс тоже ломается как два пальца и не удобная она , у Меня стоит на ноуте Виндовс и Линукс
показати весь коментар
04.07.2021 10:19 Відповісти
Тож ,не ***** ,это кто-то другой ,дедушка Байден ,подружился с *****м ,он не может вредить США , это неравнодушные граждане русни , в любом Гуме можно купить компьютер и вредить капиталистам 🤦🙄🤔
показати весь коментар
04.07.2021 09:46 Відповісти
а германия и франция-нє.дружбани
показати весь коментар
04.07.2021 09:46 Відповісти
і хто повіріть що в країні тотального контролю,гебня не знає хто ті крякери?знає та кришує!
показати весь коментар
04.07.2021 09:48 Відповісти
а Бидон сопли жует
показати весь коментар
04.07.2021 09:53 Відповісти
Парашку нужно изолировать.
Как кладбище токсичных отходов.
показати весь коментар
04.07.2021 10:00 Відповісти
Хакеры REvil вымогали от Apple 50 миллионов долларов за неопубликование украденных чертежей. Судя по всему Apple тайно заплатил выкуп, потому что хакеры перестали выкладывать чертежи, хотя в Apple это отрицают.
показати весь коментар
04.07.2021 10:00 Відповісти
шо то Я ничего не заметил
показати весь коментар
04.07.2021 10:02 Відповісти
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
показати весь коментар
04.07.2021 10:05 Відповісти
Світ сходить з ума!
У фаворі ті хто клавить по клаві, а не ті хто прибирає місто,чи творить хліб, чи...
показати весь коментар
04.07.2021 10:12 Відповісти
втруться, як завжди, і далі будуть заглядати кацапам у жопу, шукаючи там зіркове сяйво
показати весь коментар
04.07.2021 10:12 Відповісти
И дальше продолжайте с Россией вести диалог как с современным нормальным государством
показати весь коментар
04.07.2021 10:18 Відповісти
это хорошо, надо больше, может не репы чесать будут, а адекватно ответят отключением от свифта
показати весь коментар
04.07.2021 10:18 Відповісти
бьют где слабое место ,магазины, малый бизнес
показати весь коментар
04.07.2021 10:21 Відповісти
не , Байден сказал - что у нас мощности в этой сфере больше , ответим мало не покажется - но что то Бидон сцытся
показати весь коментар
04.07.2021 10:29 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4373808-zelenskyi-pozdravyl-ssha-s-dnem-nezavysymosty Зеленский поздравил США с Днем независимости
показати весь коментар
04.07.2021 10:38 Відповісти
А всього то треба було б:
- відключити мордор своєчасно від SWIFT
- ввести повне ембарго на нафту та газ
- заборонити повністю імпорт електроніки до мордора
і мордор "накриється 3.14дой"

Але ж гроші, гроші... Тому всі хором в ООН маємо виразити дуже велику СТУРБОВАНІСТЬ!
показати весь коментар
04.07.2021 10:55 Відповісти
правильно и делают. кацапы в своем праве. раз им позволяют гадить по всему миру - они будут гадить. пока единственным последствием убийств, воровства, похищений и кибератак является озабоченность и обеспокоенность, встречи с ****** и попытки пригласить его на саммит G7, эти убийства, воровство и кибератаки будут только прогрессировать.
показати весь коментар
04.07.2021 14:28 Відповісти
"цель атаки производитель программного обеспечения Kaseya"
Несложно вычислить заказчика.
показати весь коментар
04.07.2021 16:55 Відповісти
НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ КРУПНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!!
показати весь коментар
04.07.2021 21:05 Відповісти
Ломать - єто не строить!

Своє постройте
показати весь коментар
04.07.2021 22:08 Відповісти
Дождаться вторника, какая будет реакция США в отношении чухонских орков.
показати весь коментар
05.07.2021 05:14 Відповісти
 
 