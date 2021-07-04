УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11760 відвідувачів онлайн
Новини
17 689 185
збірна з футболу (222) Збірна України (144) Євро-2020 (99) Шевченко Андрій футболіст (46)

"Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував уболівальникам за підтримку, а гравцям за самовіддачу на полі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост він розмістив на сторінці у фейсбуці  в неділю вранці.

"Ми зіткнулися із сильною командою минулої ночі. Спасибі всім уболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо в нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди тут, на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський про гру збірної на Євро-2020: Жодна поразка не зламає Україну
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Підтримую Шеву! Спорт-не тільки перемоги.
показати весь коментар
04.07.2021 09:49
+34
Гордиться дурью может только идиот. Спорт, конечно, это не только победы. Но то, как они вчера играли, это не спорт. Это дурь и жлобство.
показати весь коментар
04.07.2021 09:53
+19
Збірна України ще не стала українською збірною.
показати весь коментар
04.07.2021 10:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Таксисти знаються на управлінні країною, розжирівші від пива та чіпсів бухгалтери- як грати в футбол, худорляві мамині синочки в окулярах з десятисантиметрової товщини лінзами- як воювати.
Інтернетні хом'ячки.
показати весь коментар
04.07.2021 10:28 Відповісти
те кто отписался с критикой сборной полные неадекваты которые не разбираются в футболе
сборная и так прыгнула выше головы у англичан лучшая лига в мире их сборная стоит 1 млрд 200 млн у нас один игрок играет другой сидит на лавке в Англии про наш клубный уровень и детско-юношеский футбол вообще молчу.так что все закономерно.
показати весь коментар
04.07.2021 10:28 Відповісти
У тебе нік не відповідає твоєму мисленню. То, що кажуть "зато ми били в адной четвертай фінала и нам ні стидна" це і є совкове мислення. А повинно бути соромно за те що програли 0:4. Бо це сором.
показати весь коментар
04.07.2021 11:52 Відповісти
мені не соромно за 0-4 я проти срср і засуджую політику цієї країни але при срср діти грали в футбол а не масово сиділи в телефонах як зараз,для того щоб були результати у футболі держава повинна інвестувати у дитячо-юнацький футбол як це робить Німеччина,Нідерланди.... і взагалі підтримувати здоровий образ життя,по такому відношенню до спорту хлопці зробили подвиг дійшовши до 1/4 той же Маліновський грав з грижею у нього попереду операція,Беседін вибув майже на пів-року проте я не здивований такою реакцією хохли на відміну від українців завжди славилися своєю невдячністю тому наприклад вибрали клоуна президентом.
показати весь коментар
05.07.2021 07:35 Відповісти
p.s. якщо б ти хоч трішки розбирався у футболі nj знав що у Шевченrа після травми Крівцова не залишилося центральних захисників тому з повітря напропускали багато.
показати весь коментар
05.07.2021 07:49 Відповісти
то у тeбe сиzдром папуги - повторити можeш за кимось алe бeзмозгло
показати весь коментар
13.07.2021 16:02 Відповісти
Бла-бла-бла. Так называемый тренер не выпустил игрока, который забил в прошлом матче. Не выпустил других, которые не играли на этом ЧЕ вообще. Так зачем ты их брал? Шоб було? При 0:4 можно было уже дать поиграть хлопцам.
показати весь коментар
04.07.2021 11:47 Відповісти
После матча с англичанами начинает казаться, что Украина попала в 1/4 случайно.
показати весь коментар
04.07.2021 10:31 Відповісти
А разве не случайно?
показати весь коментар
04.07.2021 16:22 Відповісти
Нам очень не повезло с переносом турнира. Многих игроков просто было не узнать по сравнению с прошлым годом. Но и так достигнут очень приличный результат.
показати весь коментар
04.07.2021 10:32 Відповісти
З таким рахунком програвати ганьба. Так це не був матч з Австрією, але все рівно це був сором. Шевченко прикриває кривоногих бездарів без волі та без спортивної злості, цього робити не треба. Не можна дякувати за відсутність відбору, за програні силові єдиноборства. Вірю в Шевченка, він найвидатніший футболіст на пострадянському просторі.
показати весь коментар
04.07.2021 10:41 Відповісти
"Блазень" гордиться "просерами" у війні на Донбасі, в політиці, економіці , боротьбі з КОВІД, тим, що Україна під його керівництвом стала посміховиськом для кращої половини світу, а Шевченко - "просером всуху" футбольного матчу!
Який "пан" - такі й холопи!
показати весь коментар
04.07.2021 10:41 Відповісти
Шевченка призначили тренером ще при Порошенкові,так що гуляй лісом. Англія це інша галактика в футбольному плані.
показати весь коментар
04.07.2021 10:45 Відповісти
Порох до футболу має стосунок виключно як уболівальник. Він навіть дитячо-юнацький не спонсорує, не кажучи вже про якийсь клуб чи футбольне керівництво; і ні на що не впливає. Шеву, як свого кума, призначав Павелко, колишній нардеп-ударівець (кличковий).
показати весь коментар
04.07.2021 10:59 Відповісти
Порошенко врятував і країну і власне український футбол.
показати весь коментар
04.07.2021 11:48 Відповісти
Порошенко врятував країну? Він врятував, насамперед, свої статки і олігархічний устрій, зміни якого найперше вимагав народ на Майдані.
показати весь коментар
04.07.2021 12:20 Відповісти
Так ваша бубачка, начебто вже все виправила. Чи ні?
показати весь коментар
04.07.2021 14:32 Відповісти
А при чому тут "був призначений ще при Порошенку"? Порошенко у нас ким був п"ять років? Президентом футбольної асоціації України, чи президентом країни що веде війну? Він який стосунок має до призначення тренера збірної по футболу? Крім того, ще як тільки його призначили, то вже тоді велися розмови про те що "Шевченко - хороший гравець, але тренер слабуватий!" Я стосовно футболу та інших "командних" видів спорту абсолютно байдужий (люди тут можуть підтвердить - я не раз писав про це! Для мене "в пріоритеті" біатлон, лижні гонки і фехтування - ними я займався у молодості) Однак "тримаю руку на пульсі спортивного безумства" решти суспільства чисто з точки зору психологічної - хочу зрозуміть психологію футбольних уболівальників Порошенко державою займався а "Блазень" все просрав і пхає носа куди завгодно лиш би державними справами не займаться І прикриває свої "просери" високопарним балабольством Те ж саме робить і Шевченко, беручи приклад з "Головбрехуна! Це іменується "Робить хорошу міну при поганій грі!" Тоді в чому я не правий?!!!
показати весь коментар
04.07.2021 11:38 Відповісти
тим що не треба за старою хохляцькою звичкою обсирати збірну та Шевченка прив'язуючи ії до голобородька,будь українцем пишайся та своєю збірною яка в умовах війни і розвалу футболу в Україні спромоглася вийти в число 8 кращих збірних европи.
показати весь коментар
04.07.2021 11:46 Відповісти
Немає тут чому пишатися, бо не виграли чемпіонат. Це совкова психологія пишатися програшем. В західних країнах немає такого, щоб президент країни розмовляв з футболістами. Немає такого, щоб експерти та журналісти і не дай боже тренер та футболісти після програшу 0:4 казали "зате ми були в 1/4", або "ми молодці". Бо вони не совки, а ти й такі, як ти совки "какаяразніца".
показати весь коментар
04.07.2021 12:01 Відповісти
голобородька ніхто не просив щоб він спілкувався з футболістами він сам захотів примазатися або дійсно вболіває мені байдуже,так дійсно вони для мене молодці і після 0-4 і совок тут ти приплів ні до чого.
показати весь коментар
05.07.2021 07:39 Відповісти
Телепню! Ти уважно читаєш те що тобі пишуть? Я тобі написав - мені "насрать" і на нашу збірну і на футбол взагалі!!! Я не шаную командні види спорту Я порівняв "Блазня" і Шевченка чисто з психологічної точки зору - обоє викручуються і брешуть щоб виправдать свої "просери"!!!
показати весь коментар
04.07.2021 12:09 Відповісти
якщо ти не "шануєш" для чого ти взагалі сюди прийщов? якщо обісрати Шевченка прив'язавши його до голобородька так ти сам обісрався,найбільший гріх людини-невдячність Маліновський грав з грижею,Беседіну ледве не відірвали ногу,після того як Крівцов отримав травму не залишилося центральних захисників (тому що Попов травмувався ще раніше) тому й напропускали з повітря з Англією.хлопці і так стрибнули вище голови і не обісрав їх тільки лінивий.я ж зі свого боку не буду опускатися до твого рівня і називати тебе бовдуром.
показати весь коментар
05.07.2021 07:47 Відповісти
Чуєш "балабайка" - що і кому ти хочеш довести?! Ще раз повторюю: Я порівняв "Блазня" і Шевченка не як "футболістів", а як "публічних людей", що діють у сфері суспільно-політичної діяльності і викручуються на рівні школярів першого класу!!!
І з-за чого я повинен буть "вдячний" тому чи іншому? Що вони мені особисто хорошого зробили? Крім того тут люди писали - у Шевченка були люди запасні, а він за весь чемпіонат їх так на поле і не випустив! Крім того писали, що на полі не було і людини, яка забила вирішальний гол у матчі з шведами! Вони всі теж були "травмовані"?!!!
А "куди" і "чого" мені "приходить" - я сам вирішую! Ти - не Бутусов і не адміністратор форуму!!!
показати весь коментар
05.07.2021 08:03 Відповісти
неправий через Friendly fire
показати весь коментар
04.07.2021 13:21 Відповісти
І хто тут цей "дружній вогонь" відкрив? І яка була тому причина? І кого цей "вогонь" захищає?
показати весь коментар
04.07.2021 13:38 Відповісти
Ха ха і тут Порошенко винний?? А нічого ,що за 30 років Україна ні разу навіть в 1\8 не виходила на Евро??? Так може це перемога Порошенка?)))
показати весь коментар
04.07.2021 12:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/234291 "Шевченка призначили тренером ще при Порошенкові" = Для того, чтоб наша сборная побеждала Англию (с ее подбором игроков в статусе "звезд" мирового футбола), надо самим иметь эти звезды (и не столько в чемпионате Украины), уметь зажигать их, для европейских топов. Мы, вообще, впервые выступили положительно (пристойно) на этом форуме (припоминается хотя бы позор 2016 года). У нас много "гениев" на уровне колхоза, села, всяких совковых организаций закрытого типа, но, вот, чтоб показаться на мировом уровне - выбирать не из кого, да и не кому. Когда видишь по телевизору, таких, Леоненков, то лучше не смотреть - пошло и дико. Слова вроде говорят правильные, но если подумать, кто это говорит и, что он сделал, то пропадает всякое желание слушать. Шевченко же, был великим футболистом, до которого даже Малиновскому еще расти и расти. Пусть тренируются в Европе, а результат придет. Надо верить. Шевченко прав - поскольку он настоящий гений, а не...
показати весь коментар
04.07.2021 12:27 Відповісти
Не завжди коту Масляна.
показати весь коментар
04.07.2021 10:43 Відповісти
Допоки зеленські і шевченки будуть "гордитися" тим, як вони обсераються на кожному кроці і кожної хвилини - не бачити нам ні футболу українського, ні держави...
показати весь коментар
04.07.2021 11:01 Відповісти
А що , як що будуть розмовляти на мові , то відразу краще заграють ? Так ось в чому проблема ? Тоді треба набрати в команду вуйків з полонини і вони рознесуть всі збірни світу ? Навіть тренери не потрібні !
показати весь коментар
04.07.2021 13:30 Відповісти
Збірні тому і називаються Національними, що головними мотивуючими і стимулюючими факторами для них є Національні Святині і Цінності своєї Батьківщини, котрі вони в даному разі захищають грою на полі. Нерідко ці фактори врази стимулюють сили команди, компенсуючи і виснаження, і недоліки професійної підготовки. Мова народу - то його головна Святиня і Цінність і кольори Стягу і Славень і Герб.
Але, щоб таке зрозуміти потрібно мати Національну Гідність (прогугли, що то таке...) у "вуйків" її незрівнянно більше, ніж у тебе.
показати весь коментар
04.07.2021 15:42 Відповісти
Хорошо ! Какие святыни защищали игроки Швейцарии ? Какой язык и его ценность они защищали , французский ,немецкий , итальянский ? Какие святыни защищали арабы в сборных Швейцарии и Германии ? Какие святыни защищали хорваты ,албанцы , сербы в тех же командах и еще Швеции и Дании ? Какие святыни защищали игроки сборной Франции , выходцы из Алжира, Туниса и Мароко ?Национальные сборные - это не сборные по титульной национальности ! Если так делать , то нужно доказывать свою родословную чуть ли не до Адама с Евой ! ты уверен , что ты чистый украинец ? Ты уверен , что твоих пра- пра- пра- пра родственников не имели какие нибудь татаромонголы , литовцы или поляки , кацапы , немцы ? Какую гиднисть защищал Марлос в сборной ? Просто люди себя ОЩУЩАЮТ УКРАИНЦАМИ , хоть и не есть ими по национальности , но защищают и борятся за ЧЕСТЬ страны . Вы уже задолбали с тем на каком языке говорят футболисты , главное , что они защищают её честь ! В 2014 большинство в АТО говорили на руском , но они защищали свою страну от таких же говорящих на руском , потому что они ОЩУЩАЛИ себя украинцами , а не кацапами ! А такие как ты сидели на диване и балаболили за мову .
показати весь коментар
04.07.2021 23:31 Відповісти
Я одному такому "суперукраїнцю" написав - "Краще говорить і писать проукраїнські речі російською, ніж антиукраїнські - щирою українською! Медведчук з Шуфричем розмовляють і українською мовою!"
показати весь коментар
05.07.2021 04:04 Відповісти
Та было ясно с первых минут. У англичан точные пасы, мяч ведут как фокусники и только вперёд. 4:0, то обычное дело, если б наши х
хоть раз провели удачную атаку. Казалось что цель была затянуть время, что б не было 4:0,но это случилось все равно. Могло б быть и 6:0,но вратарь чудом спасал.
показати весь коментар
04.07.2021 11:07 Відповісти
Те що програли швидко забудеться, а те що дійшли до чверть фіналу, залишиться назавжди. А от рахунок міг би бути і кращим. І тим не менше - наші хлопці молодці!!!
показати весь коментар
04.07.2021 11:10 Відповісти
Обижаться тут нет на что. Просто наш нормальный уровень. Лучше чем македонцы, на уррвне Австрии и хуже 10ки европейских стран. Италия, Испания, Британия уничтожают всех.
показати весь коментар
04.07.2021 11:10 Відповісти
Коли нема гри то нема чого гордитися.Була фортуна, яка закінчилася.Один хто заслуговує похвали це Жора Бущан.
показати весь коментар
04.07.2021 11:18 Відповісти
В цьому матчі якраз він зіграв не так добре, як в інших. Може суперники були більш майстерніші.
показати весь коментар
04.07.2021 12:22 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3274971/yunye_futbolisty_vo_dvore_na_troeschine_pered_svoim_matchem_ispolnili_gimn_ukrainy_video
показати весь коментар
04.07.2021 11:25 Відповісти
Это швейцарцы могут гордиться! А у кого выиграли мы??????
показати весь коментар
04.07.2021 11:49 Відповісти
Топові гравці Швеції оцінюються в 40-60 мільйонів евро ,а наш Ярмоленко в 5 мільйонів. Думаю є українцям чим гордитись,бо ми перемогли Швецію! А якраз саме більше лють бруд ті що вірять в чудо та казочки.. Приземліться на землю та не дитайте бруд на команду, яка вперше за 30 років не лише вишла в плей оф,але дійшла до 1\4 турніру! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing Ціна пяти гравців Збірної Англії від 80 до 120 мільйонів евро за кожного доречі..
показати весь коментар
04.07.2021 12:10 Відповісти
только что увидел как вели себя игроки ПОСЛЕ матча. Беру все свои слова обратно.
показати весь коментар
04.07.2021 14:01 Відповісти
как?
показати весь коментар
04.07.2021 17:49 Відповісти
сколько команда стоит - так она и сыграла вчера
показати весь коментар
04.07.2021 17:49 Відповісти
Як можна вийти в плей оф набравши НАЙМЕНШЕ очків серед третіх команд?? Виходе команда якраз набравша більше очків серед третіх команд! Тому Україна заслужено вишла, та ще перемогла та прошла далі. Доречі за 30 років ми перший раз в 1\8 зіграли в плей оф ,та ще крутіше в 1\4! Ти знаешь ціну топових гравців Швеції котрих Україна обіграла? 40-60 мільйонів евро! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing А англійців ще вище пятірка гравців Англії..80-120 мільйонів евро
показати весь коментар
04.07.2021 12:18 Відповісти
Ну по перше, як пишеш то хоч розбеоись , три третіх комад набрали по чотири очка і три команди по по три очка серед яких і Україна.В плей оф ми грали на чемпіонаті світу в 2006 році, поступившись тодішніп чемпіонам італійцям., що до топових гравців шведів том гравців такого рівня немає на відміну від англійців,. вони європейські середняки як і наша збірна. А що гра бездарна це ще було видно весною коли у відбіркових іграх ЧС вони дома з Фінляндією і Казахстаном умудрились зіграти в нічию,зате футбольна мафія багатіє на коштах які повині спрямовуватись на розвиток футболу.
показати весь коментар
04.07.2021 12:50 Відповісти
Почему у нас стало почти правилом назначать тренерами бывших игроков? Тренер - это человек с определенной логикой и перспективным мышлением, со своей философией, это тактик и стратег в одном стакане! Этими качествами вовсе не должен обладать футболист и как правило не обладает и не развивает эти свойства. Поэтому тренеров отбирают и даже чаще покупают, а не назначают за рысачьи бега за мячом. Мы знаем прекрасных артистов кино и театра, но они не были и не должны были быть режиссерами. При всем уважении к А.Шевченко - он не тренер и в прошлом, как игрок, даже не Роналдо. Отсюда и результат, фортуна случайно допустила Украину до четверть финала и на фоне англичан наша команда вовсе не смотрелась - нужно научиться играть, а не распасовывать мяч. А тренера всё равно Украине нужно искать!
показати весь коментар
04.07.2021 11:57 Відповісти
У англичан тренером тоже был бывший футболист сборной Англии. И Лобановский и Блохин -бывшие футболисты.
показати весь коментар
04.07.2021 13:02 Відповісти
Все рівно збірна України чудово виступила на Евро 2020 А що до Англії .. Майсерність їхніх гравців осінюється в середньому 60 мільйонів евро, п"ятіра англійців котра грала проти України коштує від 80мільйонів(Фоден), 100 мільйонів(Санчо),Стерлігн (90 мільйон.) до 120 мільойонів (за Кейна) А наш Ярмоленко має ціну 5 мільйонів.. Тому все закономірно, головне наша команда атакувала до останніх хвилин. Головна проблема в захисті, на жаль там не так все гарно мягко кажучи..
показати весь коментар
04.07.2021 12:00 Відповісти
Пишатися якось ще можна результатом, а не грою! А те, що вилетіли сильні збірні, так вони ж не після гри зі збірною України вилетіли! А зелений какаду якось хотів "збірників" підтримати!
показати весь коментар
04.07.2021 12:01 Відповісти
Народ чули переигровка беде украина англия вчорашне не считаеться
показати весь коментар
04.07.2021 12:03 Відповісти
Гордитися абсолютно нема чим
показати весь коментар
04.07.2021 12:09 Відповісти
Пишайся Бельгією. Ой, вони теж програли? Як незручно вийшло.
показати весь коментар
04.07.2021 12:27 Відповісти
Бельгія програла Італіï не так ганебно як Украіна Англіï
показати весь коментар
04.07.2021 13:13 Відповісти
Якщо помножити на трансферну вартість, те й на те вийде. Навіть в України краще.
показати весь коментар
04.07.2021 17:48 Відповісти
а ну розкажи про трансфертну вартість збірних Ісландіï та Англіï на чемпіонаті Європи 2016 року, коли Ісландія виграла 2:1 в Англіï
показати весь коментар
04.07.2021 20:13 Відповісти
Дива бувають. Англійці перепили напередодні чи ще щось.
показати весь коментар
05.07.2021 12:28 Відповісти
так? Угорщина на тому ж чемпіонаті 2016 року з найнижчою трансфертною вартістю серед всіх команд (30 млн) вийшла з першого місця з групи з Ісландією ( 41.6 млн), Португалією ( 321.7 млн)! і Австрією ( 128.4 млн)! Ще одне "чудо"?
показати весь коментар
05.07.2021 19:22 Відповісти
друже, рівень Украïни - це бувший совок, вони навіть по своïй ментальності там.
показати весь коментар
05.07.2021 22:35 Відповісти
Топові гравці Швеції оцінюються в 40-60 мільйонів евро ,а наш Ярмоленко в 5 мільйонів. Думаю є українцям чим гордитись,бо ми перемогли Швецію! А якраз саме більше лють бруд ті що вірять в чудо та казочки.. Приземліться на землю та не дитайте бруд на команду, яка вперше за 30 років не лише вишла в плей оф,але дійшла до 1\4 турніру! https://drive.google.com/file/d/1XAilhoYhQq-e8PJo4jusq__F6gA-n7Pn/view?usp=sharing Ціна пяти гравців Збірної Англії від 80 до 120 мільйонів евро за кожного доречі..
показати весь коментар
04.07.2021 12:11 Відповісти
Ні гри, ні результату. Ні команди, ні тренера. А, найголовніше - ні волі до перемоги, ні Національної Гідності. Пох і Україна, і Честь, і Гідність. Лише ганьба і ****. Головне пошвидше роз"їхатися по світу, отримати паспорти і подорожче продатися, неважно куди, кому, за скільки... навіть москалям. Шева тут не виключення...
Кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині. Прости, Метре...
показати весь коментар
04.07.2021 12:37 Відповісти
Та і з Лобановський - дрова а не збірна була. Колективної гри не було, так вискочки , хто ближче до воріт, той може и закатить м'яч супротивнику.Дрова ....
показати весь коментар
04.07.2021 12:47 Відповісти
На відомому Чемпіонаті Європи збірна СРСР при В.В. Лобановському була на 90% з київського "Динамо". Це був зіграний колектив, котрий забивав в результаті колективної (командної) гри. Якщо хто там псував "картину" - то це окремі екземпляри зі "Спартака" і ЦСКА. Ніяких "дров" там не було - команда поступилася лише у фіналі Нідерляндам (котрих, доречі розгромила у групововому турнірі). Щодо ВВ - не треба ля-ля... Лобановський не допустив би таких баранів у команді і таких бездарів біля її керма. Нам до Нього, як до місяця рачки.
показати весь коментар
04.07.2021 15:18 Відповісти
ЗЕльоный не-ЛОХ еще тот "мотиватор" !
пусть украинская сборная поблагодарит Боженьку, что просто проиграла бритам, а

не сгорела заживо посреди стадиона ! "Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам - Цензор.НЕТ 9246

ну, как Нотр-Дам, самурайские замки и т.д.
показати весь коментар
04.07.2021 13:15 Відповісти
Да уж, целую Македонию победили, на везении пролезли в 1/8, и одолели шведов. Прям творцы легенд. Гордиться нечем, хотя и стыдиться нечего - нормальная игра второсортной сборной, старались как могли.
показати весь коментар
04.07.2021 13:34 Відповісти
В четвертьфинальных матчах победили только те, кто и должен был победить. Чуда не произошло ни в одном из матчей. Испания обыграла Швейцарию, Италия обыграла Бельгию, Англия обыграла Украину, Дания ( хоть и не гранд но весомее Чехии) обыграла Чехию. Выиграли те кому это было положено даже просто по статусу. Так что все предсказуемо. Чудеса в футболе конечно случаются, но вчера и позавчера обошлось без них. Теперь немного о нашей сборной. Прошла она в четвертьфинал благодаря не только старанию ( и уж точно не из за " класса"), а по стечению счастливых обстоятельств. Ну а в спорте без везения тоже не куда. Результат общий неплохой. Место , приличное. А вот сама игра.. конечно "не то", но тут нужно признать что наша сборная не гранд, не из высшего эшелона, и даже не из среднего.. а где то в глубокой середине второй половины. И это факт. И из этого нужно исходить Теперь по матчам. Только 15 минут супер достойной игры с голландцами, 45 минут уверенной победной игры против ( аутсайдера всего чемпионата) Македонии ( потом провал и нервы до финального свистка), вселенский позор от европейского середнячка Австрии, и вырванная на зубах, на последней минуте экстро таймов победа у играющих в меньшинстве шведов ( тоже признаемся середнячке европейского футбола).Так что результат итоговый позитивный, игра и состояние сборной нет. Но как я и сказал ранее таковы реалии украинского футбола и нашей сборной в частности. Как говорится- " каждый сверчок, знай свой шесток".,. Мы и так прыгнули " выше головы" с долей "сказочного везения".
показати весь коментар
04.07.2021 13:37 Відповісти
Перемагають ті , в кого душа і тіло, як єдине ціле, але в нас ,нажаль, тіло окремо, а сила духу не відповідає фізичній силі.
показати весь коментар
04.07.2021 13:48 Відповісти
В этом чемпионате для нашей сборной есть один плюс. Он показал, что наша игра напоминает игру дворовой команды против профессионалов. И миллионы за такую игру платить не стоит. Надо по новому проводить селекцию игроков, начиная с 14 лет по всей Украине, которые работали бы полностью на отдачу, которые жили бы футболом и имели большие амбиции.
показати весь коментар
04.07.2021 14:36 Відповісти
добре шо програли.дефендер цього коштує.
показати весь коментар
04.07.2021 14:57 Відповісти
Я так горджуся, що "боюся" завтра на роботу іти- іспанці задовбають своїми підмашками☹️
показати весь коментар
04.07.2021 15:35 Відповісти
у меня тоже самое ((( стыдно и ужасно неприятно (((
показати весь коментар
04.07.2021 17:53 Відповісти
НЕ ТВОЯ А НАША !!!
показати весь коментар
04.07.2021 16:53 Відповісти
nice english,but we wait in ukrainian. You are Shevtshenko, not Shakespeare.
показати весь коментар
04.07.2021 17:48 Відповісти
((


то все Монiка Зеленська наврочила та вiдворотила вдачу своiм дзвiнком...

"Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020", - Андрій Шевченко подякував гравцям збірної та вболівальникам - Цензор.НЕТ 9787
показати весь коментар
04.07.2021 17:53 Відповісти
але? к чему горе? вы и праввда думали, шо мы могли перепозти англичанцев?
0:4 ето наш уровень на сегодня и англичяне ето внятно обозначичили.
показати весь коментар
04.07.2021 18:28 Відповісти
англичАне.

в кацапськiй пiсля ж,ч,ш,щ я,ю, ы не пишуть. переходьте краще на мову.)
показати весь коментар
04.07.2021 18:43 Відповісти
Ну а що ще Шевченко МОЖЕ сказати про команду???
показати весь коментар
04.07.2021 22:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 