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Байден (2855) США (20990) Трамп (4286)

Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном

Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном

Колишній президент США Дональд Трамп на мітингу в Сарасоті у штаті Флорида звинуватив демократів у розвалі поліції, напливі в країну нелегальних мігрантів, схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Трамп також торкнувся теми зростання злочинності в країні, заявивши, що "ліві радикали" звільняють тисячі злочинців, скасувавши грошову заставу, як наслідок,  рівень вбивств сягнув найвищого в історії рівня.

Експрезидент торкнувся так званого втручання Росії в американські президентські вибори, порівнявши підготовлену за підсумками розслідування цього питання доповідь спецпрокурора Мюллера з "обвинуваченнями проти політичних опонентів, які фабрикує комуністична нація".

Трамп завив, що адміністрація Байдена "схиляється перед Росією, Китаєм та Іраном". За його словами, він же призупинив будівництво газопроводу "Північний потік-2", за що Росія "не може любити" його.

Читайте також: Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"

За словами колишнього президента, він міг би позбавити США від нафтової залежності від Росії та Близького Сходу "упродовж двох тижнів".

Традиційно він звинуватив демократів у фальсифікації підсумків торішніх президентських виборів, назвавши американську виборчу систему "хворою", і заявив, що намагається "не підірвати демократію, а врятувати її".

Він повторив, що найближчим завданням республіканців є повернення контролю над Палатою представників і Сенатом американського Конгресу на проміжних виборах 2022 року.

Це вже другий мітинг Трампа відтоді, як він залишив Білий дім.

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Топ коментарі
+5
Як говорять на кацапії , яка прямо - сцяла кип'ятком , вболіваючи за трампа , - чья б корова мичала . .
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04.07.2021 11:05
+4
Ти мабуть кип'ятком йдеш від лівака Байдена, з його плазуванням перед всяким бидлом і психами заради голосів навиборах?
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04.07.2021 15:50
+4
З того, що роз*яснювали форумчани, які живуть в Штатах, і що читала: суди відмовилися розглядати позови. Тому говорити і писати =програв суди= - не коректно.
А там, де перерахували голоси (один штат), вимагали, власне, не це, а перевірку identity виборців: звірити імена в списках з тими, що на отриманих бюлетенях.

Нехай уточнять інші, якщо щось не так.
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04.07.2021 21:15
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Это же США, если есть доказательства - нанимаешь адвокатов, формируешь дело и подаешь судебные иски. Причём суды даже выбирай те, где судья - республиканец, т.е. даже из твоей партии пусть будет. И если таки да - значит ты прав. А так с трибуны вещать дело такое... ни о чём...
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04.07.2021 10:55 Відповісти
У них там свої рахунки.
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04.07.2021 10:57 Відповісти
З того, що роз*яснювали форумчани, які живуть в Штатах, і що читала: суди відмовилися розглядати позови. Тому говорити і писати =програв суди= - не коректно.
А там, де перерахували голоси (один штат), вимагали, власне, не це, а перевірку identity виборців: звірити імена в списках з тими, що на отриманих бюлетенях.

Нехай уточнять інші, якщо щось не так.
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04.07.2021 21:15 Відповісти
нагадайте на скільки кілометрів просунились будівельники за часи цього астанавітєля
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04.07.2021 10:57 Відповісти
рыжий трупик вылез...
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04.07.2021 11:00 Відповісти
Friday 13th
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04.07.2021 11:00 Відповісти
шоб у тебя в пятницу компьютер завис
и рашкованские хацкеры тебя на выкуп поимели 😜
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05.07.2021 00:39 Відповісти
и сразу добрые пожелания, ето так по кацапски, шо даже умиляет
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05.07.2021 00:45 Відповісти
Як говорять на кацапії , яка прямо - сцяла кип'ятком , вболіваючи за трампа , - чья б корова мичала . .
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04.07.2021 11:05 Відповісти
Ти мабуть кип'ятком йдеш від лівака Байдена, з його плазуванням перед всяким бидлом і психами заради голосів навиборах?
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04.07.2021 15:50 Відповісти
Не вгадав . Трампа я ненавиджу , а Байден мені просто - до лампочки . Я вболівав за нього лише з одної причини , тому що - кацапня вболівала за трампа .

Взагалі , мене цікавить лише той президент США , який буде давити кацапню . А який він буде , лівий чи правий , чорний чи білий , та нехай хоч і фіолетовий в крапинку , мені абсолютно - покуй . ! Мене це не цікавить ..ЗОВСІМ . !

Ну тепер тобі дійшло ,, чи ще ні .?
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04.07.2021 23:07 Відповісти
а любиш кого? хто для тебе привабливий державний діяч?
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05.07.2021 00:41 Відповісти
щоб американський президент давив кацапню він повинен опиратися на американські інтереси і користуватися принципом Америка понад усе а не принижувати Америку до ролі одна з багатьох ак це робить Байден
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05.07.2021 00:45 Відповісти
ты ху, агрессивный правдосранец?
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05.07.2021 00:52 Відповісти
Давно ничего не было слышно от подстилки *****...
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04.07.2021 11:05 Відповісти
грабовские+кацапы - ваша тема - отплюйтесь уже...
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04.07.2021 11:07 Відповісти
не вытерпел
ну ты и сволочуга хотел побольнее укусить дивчину с Монреаля шо хоккеисты проиграют
и все из-за того что мы не рвемся в твое байденовское коммунистическое завтра 😡
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05.07.2021 00:33 Відповісти
я тебя не знаю, тобик.
а дивчину с Монреаля да, она сама кого хочешь перекусит,
а ты гуляй, невостребованый.
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05.07.2021 00:38 Відповісти
будем знайомі Тобік
хоч буду знати як до тебе звертатися 😬
як сьогодні вєзьмер на Брайтоні?
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05.07.2021 00:51 Відповісти
та знаю я, шо ты тобик..
я вроде по взрослому спросил...
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05.07.2021 00:54 Відповісти
Это говорит чубчик который лобызал хупуйло и чуть ли не пресмыкался перед ним ? Ну ну тот которому когда спец службы положили доклад о кибер атаках русни на штаты , всеми способами ответственность на Китай пытался переложить ? Дони , лучше бы помалкивал , тем более в свете того что бугалтера твоей шарашкиной контеры обвияют в системных махинациях по уклонению от налогов https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299128/ Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений
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04.07.2021 11:14 Відповісти
байден украл у пороха липецкую фабрику, а рыжии все ето выводит на чистую воду

такая от суровая правда...
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04.07.2021 11:15 Відповісти
рыжий мячик в дырку в земле загоняет и думает, шо занимается спортом - атлет, о так от!
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05.07.2021 00:48 Відповісти
Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм

ЧИЯ БИ КОРОВА МУКАЛА..
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04.07.2021 11:15 Відповісти
Похоже Трампа рано списывать, будет еще портить воздух пока Хутин не сдохнет. Как и все эти старички немецкие и другие предатели Европы: липен, орбан. Но главный предатель Меркель,ей безусловно место в Гаааге на скамье подсудимых. Пособница российских фашистов должна быть наказана народом Германии, иначе получается немецкий народ раскаивается за злодеяния Гитлера, а руковдство страны в это время подыгрывает Хутину и раздувает пожар Третьей мировой войны. Германия и Россия опять ставят мир на край кровавой бойни, и Меркель одна из коючевых фигур в этих страшных геополитических танцах
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04.07.2021 11:15 Відповісти
ето все придумал Черчиль в 18м году
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04.07.2021 11:17 Відповісти
Про преклонение перед Россией смешно было.
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04.07.2021 11:18 Відповісти
Это Трамп преклонялся перед Россией. И Израилем.
Зачем было переносить посольство в Иерусалим ?
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04.07.2021 11:28 Відповісти
А что не так?
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04.07.2021 11:37 Відповісти
Я думаю, он не признает потерю королевством Иордания (тогда Трансиордания) восточной части Иерусалима в ходе Шестидневной Войны
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04.07.2021 11:44 Відповісти
Американцам нужен был этот перенос ?
Что он улучшил в отношении к США ?
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04.07.2021 12:51 Відповісти
С кем отношения, с Израилем ухудшились?
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04.07.2021 13:26 Відповісти
Ну американцам виднее, почему им выгодно поддерживать Израиль, а не арабов. Израильтяне например, не праздновали 9/11, в отличии от арабского мира.
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04.07.2021 16:14 Відповісти
Не зачем, а почему.
Задавайте вопрос правильно и получите половину ответа.
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04.07.2021 15:54 Відповісти
Трамп преклонялся перед Россией и не давал строить северный поток.
Байден не преклоняется перед Россией и поток достраивают.
У Вас с логикой все в порядке?
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04.07.2021 16:16 Відповісти
При рижем сп построен на 80%, при Байдене еще не ясно.
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04.07.2021 16:30 Відповісти
Все правильно сказал. Только администрация не Байдена, а тов. Камалы. А так все в тему. Ну и линки для контекста.

https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html

http://heyjackass.com/

https://cwbchicago.com/ - можете просто просмотреть фото

https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html
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04.07.2021 15:53 Відповісти
Я поробила Ваші посилання активними, щоб зручніше було.
https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html

http://heyjackass.com/

https://cwbchicago.com/

https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html
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05.07.2021 04:36 Відповісти
Трампушка отец зебильониша, обоих вибрали пролетарии.
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04.07.2021 16:33 Відповісти
Тутешні корисні і.діоти глобалістів продовжують довбати стару методичку, не підкриіплену жодними фактами. Тоді як справжньою маріонеткою куйла виявився добрий дєдушка жо, великий друг України козак байда.
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04.07.2021 16:33 Відповісти
правильно обвинил.
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04.07.2021 18:53 Відповісти
Рудий хабаднік ніяк не заспокоїться. Складається враження, що Хабад, який підтримував його зв'язки з ху#лом, раз на місяць дає рудому додіку копняка і той робить ці заяви божевільного лузера. До речі, саме він привів у Білий дім саму небеспечну секту у світі, так як його донька та зять були при Трампаксє самими впливовими хабадниками у світі.
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05.07.2021 02:15 Відповісти
Кто єтого путлерского холуя слушает?! Тут война с китаем на носу.
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24.10.2021 12:25 Відповісти
 
 