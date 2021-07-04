Трамп знову звинуватив адміністрацію Байдена у схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном
Колишній президент США Дональд Трамп на мітингу в Сарасоті у штаті Флорида звинуватив демократів у розвалі поліції, напливі в країну нелегальних мігрантів, схилянні перед Росією, Китаєм та Іраном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Трамп також торкнувся теми зростання злочинності в країні, заявивши, що "ліві радикали" звільняють тисячі злочинців, скасувавши грошову заставу, як наслідок, рівень вбивств сягнув найвищого в історії рівня.
Експрезидент торкнувся так званого втручання Росії в американські президентські вибори, порівнявши підготовлену за підсумками розслідування цього питання доповідь спецпрокурора Мюллера з "обвинуваченнями проти політичних опонентів, які фабрикує комуністична нація".
Трамп завив, що адміністрація Байдена "схиляється перед Росією, Китаєм та Іраном". За його словами, він же призупинив будівництво газопроводу "Північний потік-2", за що Росія "не може любити" його.
За словами колишнього президента, він міг би позбавити США від нафтової залежності від Росії та Близького Сходу "упродовж двох тижнів".
Традиційно він звинуватив демократів у фальсифікації підсумків торішніх президентських виборів, назвавши американську виборчу систему "хворою", і заявив, що намагається "не підірвати демократію, а врятувати її".
Він повторив, що найближчим завданням республіканців є повернення контролю над Палатою представників і Сенатом американського Конгресу на проміжних виборах 2022 року.
Це вже другий мітинг Трампа відтоді, як він залишив Білий дім.
Будь ласка, зачекайте...
А там, де перерахували голоси (один штат), вимагали, власне, не це, а перевірку identity виборців: звірити імена в списках з тими, що на отриманих бюлетенях.
Нехай уточнять інші, якщо щось не так.
и рашкованские хацкеры тебя на выкуп поимели 😜
Взагалі , мене цікавить лише той президент США , який буде давити кацапню . А який він буде , лівий чи правий , чорний чи білий , та нехай хоч і фіолетовий в крапинку , мені абсолютно - покуй . ! Мене це не цікавить ..ЗОВСІМ . !
Ну тепер тобі дійшло ,, чи ще ні .?
ну ты и сволочуга хотел побольнее укусить дивчину с Монреаля шо хоккеисты проиграют
и все из-за того что мы не рвемся в твое байденовское коммунистическое завтра 😡
а дивчину с Монреаля да, она сама кого хочешь перекусит,
а ты гуляй, невостребованый.
хоч буду знати як до тебе звертатися 😬
як сьогодні вєзьмер на Брайтоні?
я вроде по взрослому спросил...
такая от суровая правда...
ЧИЯ БИ КОРОВА МУКАЛА..
Зачем было переносить посольство в Иерусалим ?
Что он улучшил в отношении к США ?
Задавайте вопрос правильно и получите половину ответа.
Байден не преклоняется перед Россией и поток достраивают.
У Вас с логикой все в порядке?
https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html
http://heyjackass.com/
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https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/06/new-york-elections-board-test-ballots-error-ranked-choice-primary.html
http://heyjackass.com/
https://cwbchicago.com/
https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-charities-bail-reform-cook-county-coronavirus-20200429-wgofyh4pnrdixgps76c7ck7bhu-story.html