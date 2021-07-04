Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав інтелігенцію не займатися політикою і не робити неправильних кроків".

Лукашенко відвідав у суботу Великий театр опери та балету, де 3 липня відбувся святковий гала-концерт, присвячений Дню незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після перегляду концерту Лукашенко звернувся до творчої інтелігенції, закликавши її не займатися політикою і більше не робити неправильних кроків.

Лукашенко назвав творчу інтелігенцію обличчям нації, народу, держави. "Я вас прошу: не робіть більше неправильних кроків. Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком", - закликав Лукашенко.

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Восени 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення низки співробітників цього театру, які виступили проти жорстких дій силовиків щодо учасників протестів. Серед звільнених називалися перший концертмейстер оркестру Регіна Саркісова, оперний співак Ілля Сильчуков, диригент Андрій Галанов, скрипалька Алла Джиган, альтистка Олександра Потьоміна. У Великому театрі ситуацію не коментували.

У вересні 2020 року звільнилася основна трупа театру імені Янки Купали. Співробітники театру зробили це на знак солідарності з генеральним директором Павлом Латушком, який пішов із посади, і висловлюючи протест проти подій, що відбуваються у країні після 9 серпня, основного дня голосування на виборах глави держави. Понад 60 людей залишилися тоді без роботи.

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У Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року понад пів року тривали масові акції протесту проти підсумків виборів, переможцем яких оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Демонстранти вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.