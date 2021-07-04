Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав інтелігенцію не займатися політикою і не робити неправильних кроків".
Лукашенко відвідав у суботу Великий театр опери та балету, де 3 липня відбувся святковий гала-концерт, присвячений Дню незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Після перегляду концерту Лукашенко звернувся до творчої інтелігенції, закликавши її не займатися політикою і більше не робити неправильних кроків.
Лукашенко назвав творчу інтелігенцію обличчям нації, народу, держави. "Я вас прошу: не робіть більше неправильних кроків. Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком", - закликав Лукашенко.
Восени 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення низки співробітників цього театру, які виступили проти жорстких дій силовиків щодо учасників протестів. Серед звільнених називалися перший концертмейстер оркестру Регіна Саркісова, оперний співак Ілля Сильчуков, диригент Андрій Галанов, скрипалька Алла Джиган, альтистка Олександра Потьоміна. У Великому театрі ситуацію не коментували.
У вересні 2020 року звільнилася основна трупа театру імені Янки Купали. Співробітники театру зробили це на знак солідарності з генеральним директором Павлом Латушком, який пішов із посади, і висловлюючи протест проти подій, що відбуваються у країні після 9 серпня, основного дня голосування на виборах глави держави. Понад 60 людей залишилися тоді без роботи.
У Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року понад пів року тривали масові акції протесту проти підсумків виборів, переможцем яких оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Демонстранти вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.
Будь ласка, зачекайте...
"С кем вы, мастера культуры?"
Ответ американским корреспондентам
Вы пишите:
"Вас, наверное, очень удивит это послание незнакомых вам людей из-за океана". Нет, ваше письмо не удивило меня, такие письма приходят не редко, и вы ошибаетесь, называя ваше послание "оригинальным" - за последние два-три года тревожные крики интеллигентов стали обычными. Это естественно: работа интеллигенции всегда сводилась - главным образом - к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов - интеллигенция, - в большинстве своем, занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенное, грязноватое, обильно испачканное кровью трудового народа философское и церковное облачение буржуазии...............
)
Кстати, что это кацапских пропаг@ндонов в Италию так тянет? Вот и соловьиный помёт туда же...
У 2019 інтелігенція криком кричала не голосувати за Зе, сильно її послухали тоді? Навпаки, її чмирили!
Тараканище
Часть первая
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле…
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.
Только раки-забияки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:
«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше попятились.
И сказал Гиппопотам
Крокодилам и китам:
«Кто злодея не боится
И с чудовищем сразится,
Я тому богатырю
Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!»
«Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!»
И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой.
Но, увидев усача
(Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекача
(Ай-ай-ай!).
По лесам, по полям разбежалися:
Тараканьих усов испугалися.
И вскричал Гиппопотам:
«Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги
И врага
На рога
Поднимите-ка!»
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
«Мы врага бы
На рога бы.
Только шкура дорога,
И рога нынче тоже
не дёшевы»,
И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками.
Крокодилы в крапиву
Забилися,
И в канаве слоны
Схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат.
А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутек.
И акула
Увильнула,
Только хвостиком махнула.
А за нею каракатица -
Так и пятится,
Так и катится.
Часть вторая
Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,
проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слоненка, -
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку
замучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навеки
прощаются.
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан,
таракашечка,
Жидконогая
козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят! Грачи с каланчи
Кричат!
Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.
А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала.
Вот была потом забота -
За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!
Неотесаний тупий садист, який і абетку білоруську не знає, повчає усю "прослойку".