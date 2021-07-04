УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10253 відвідувача онлайн
Новини
7 663 43
Білорусь (7836) диктатура (56) інтелігенція (20) Лукашенко (2622)

Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком"

Лукашенко - інтелігенції:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав інтелігенцію не займатися політикою і не робити неправильних кроків".

Лукашенко відвідав у суботу Великий театр опери та балету, де 3 липня відбувся святковий гала-концерт, присвячений Дню незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після перегляду концерту Лукашенко звернувся до творчої інтелігенції, закликавши її не займатися політикою і більше не робити неправильних кроків.

Лукашенко назвав творчу інтелігенцію обличчям нації, народу, держави. "Я вас прошу: не робіть більше неправильних кроків. Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком", - закликав Лукашенко.

Читайте також: Росія чекає Лукашенка в окупованому Криму, - Пєсков

Восени 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення низки співробітників цього театру, які виступили проти жорстких дій силовиків щодо учасників протестів. Серед звільнених називалися перший концертмейстер оркестру Регіна Саркісова, оперний співак Ілля Сильчуков, диригент Андрій Галанов, скрипалька Алла Джиган, альтистка Олександра Потьоміна. У Великому театрі ситуацію не коментували.

У вересні 2020 року звільнилася основна трупа театру імені Янки Купали. Співробітники театру зробили це на знак солідарності з генеральним директором Павлом Латушком, який пішов із посади,  і висловлюючи протест проти подій, що відбуваються у країні після 9 серпня, основного дня голосування на виборах глави держави. Понад 60 людей залишилися тоді без роботи.

Читайте також: Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко

У Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року понад пів року тривали масові акції протесту проти підсумків виборів, переможцем яких оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Демонстранти вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Лукашенко - интеллигенции: "Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом" - Цензор.НЕТ 3941
показати весь коментар
04.07.2021 11:24
+21
Присутствующие восприняли слова Бацьки с теплотой в штанах.
показати весь коментар
04.07.2021 11:24
+17
"А не то расстреляем"
показати весь коментар
04.07.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А не то расстреляем"
показати весь коментар
04.07.2021 11:20 Відповісти
"Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом". Свобода-это рабство! Добавить не успел...
показати весь коментар
04.07.2021 11:21 Відповісти
Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" - Цензор.НЕТ 3006
показати весь коментар
04.07.2021 15:03 Відповісти
Лукашенко - интеллигенции: "Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом" - Цензор.НЕТ 3941
показати весь коментар
04.07.2021 11:24 Відповісти
Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" - Цензор.НЕТ 9416
показати весь коментар
04.07.2021 14:17 Відповісти
Присутствующие восприняли слова Бацьки с теплотой в штанах.
показати весь коментар
04.07.2021 11:24 Відповісти
а слова "оглядывайтесь" забыл сказать ? или сонательно промолчал ?. Овеял всех "цыганским гипнозом" даже всеядного Путина.
показати весь коментар
04.07.2021 11:30 Відповісти
И это потомки славных белорусских партизан??? Перерождение налицо!
показати весь коментар
04.07.2021 11:32 Відповісти
Білоруські партизани це совковий міф. Партизан це насамперед місцевий житель який воює з окупантами на своїй землі. Місцеві майже не воювали. Всі "партизани" були закинуті за наказом сталіна і їм було по фіг що за кожного вбитого німецького солдата розстрілювали 10 місцевих заручників-білорусів, а за офіцера 100... Таким чином Білорусь і стала "боржником" кацапів і совка, при цьому заплативши страшну ціну життям своїх громадян...
показати весь коментар
04.07.2021 14:14 Відповісти
Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" - Цензор.НЕТ 4450
показати весь коментар
04.07.2021 14:21 Відповісти
Местные служили в полиции Как например папа Януковича...а потом когда начался шухер потерялись в даунбасах, салдах, норильсках и пр. комсомольских стройках ))))
показати весь коментар
04.07.2021 14:35 Відповісти
А ось вам ексклюзив сталінської пропаганди від "білоруських партизан", - листівка, надрукована на бересті. Видно, московський папір закінчився, - от і давай лушперить по березовій корі.

Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" - Цензор.НЕТ 7805
показати весь коментар
04.07.2021 15:15 Відповісти
то была совковая пропоганда ...
показати весь коментар
04.07.2021 15:03 Відповісти
Ничего скоро у нас окурок Вовочка (который ещё пока не *****) будет такие же видосики гундосить!
показати весь коментар
04.07.2021 11:36 Відповісти
Нєа, там де він буде, користуватися телефоном заборонено 😊
показати весь коментар
04.07.2021 14:16 Відповісти
ГОРЬКИЙ МАКСИМ
"С кем вы, мастера культуры?"
Ответ американским корреспондентам
Вы пишите:
"Вас, наверное, очень удивит это послание незнакомых вам людей из-за океана". Нет, ваше письмо не удивило меня, такие письма приходят не редко, и вы ошибаетесь, называя ваше послание "оригинальным" - за последние два-три года тревожные крики интеллигентов стали обычными. Это естественно: работа интеллигенции всегда сводилась - главным образом - к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов - интеллигенция, - в большинстве своем, занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенное, грязноватое, обильно испачканное кровью трудового народа философское и церковное облачение буржуазии...............
)
показати весь коментар
04.07.2021 11:42 Відповісти
Это он писал с виллы Иль Сорито в Италии, где он получил домашнее прозвище "Дука" (герцог)?
Кстати, что это кацапских пропаг@ндонов в Италию так тянет? Вот и соловьиный помёт туда же...
показати весь коментар
04.07.2021 12:34 Відповісти
Да, любили русские имперские писаки гульнуть по Европам и пожалеть этих, как их, крИс из подвалов. В промежутках между променадом на набережной и приемом Шато Ле Монж под ломтик дорблю.
показати весь коментар
04.07.2021 14:45 Відповісти
Та да - нищебродили по европам... Вино старое, сыр с плесенью...
показати весь коментар
04.07.2021 14:47 Відповісти
Лукашенко - інтелігенції: "Перш ніж щось зробити, думайте, стежте за кожним своїм кроком" - Цензор.НЕТ 1262
показати весь коментар
04.07.2021 11:43 Відповісти
Хочу дожить до момента когда эта мерзость разделит судьбу Чаушеску.
показати весь коментар
04.07.2021 11:46 Відповісти
Всего один выстрел честного белорусского офицера и нема Упыря а еше все планы Хремля по анексии Беларуси - коту под хвост
показати весь коментар
04.07.2021 11:55 Відповісти
Вже пізно... Білоруси розбещені халявою, а сама країна перетворена на притулок сибірських та зауральських військових пенсіонерів чисто кацапського походження. Все по схемі Криму... Самі білоруси - безхребетні раби які не здатні відстоювати власну свободу та гвідність, алише протягують загрібайла до ***** - "дайте, дайте - не минайте!"... Тьфу, яка слизька мразота...
показати весь коментар
04.07.2021 14:21 Відповісти
Интеллигенция смотрите если будете баловаться ,то осенью пошлю всех на оборку картошки!https://images.cnscdn.com/images/f/8/f/b/f8fba5f9feacdb46571bfe4f37417cb7/original.jpg
показати весь коментар
04.07.2021 11:56 Відповісти
Пущу на котлетьі...
показати весь коментар
04.07.2021 14:30 Відповісти
Ну прямо тебе Оруэлл.
показати весь коментар
04.07.2021 12:01 Відповісти
....следите за каждым своим шагом и оглядывайтесь после каждого шага
показати весь коментар
04.07.2021 12:02 Відповісти
Завжди бісить, коли тупий бидло-люмпен щось указує високоосвіченій інтелігенції. Це ж не тільки у них, у нас теж так...

У 2019 інтелігенція криком кричала не голосувати за Зе, сильно її послухали тоді? Навпаки, її чмирили!
показати весь коментар
04.07.2021 12:11 Відповісти
Нам кажуть що ми просто зобовязані "сліпо любити демократію" (владу скороспілих і тупих тимчасовців) і забути що Гітлер прийшов до влади демократичним шляхом...
показати весь коментар
04.07.2021 14:25 Відповісти
Ну а чё там петли крутить? Ходит и открыто угрожает поднадзорному охлосу. Для узурпатора и международного преступника-без проблем.
показати весь коментар
04.07.2021 12:27 Відповісти
Корней Чуковский
Тараканище

Часть первая
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле…
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.
Только раки-забияки
Не боятся бою-драки:
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:
«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше попятились.
И сказал Гиппопотам
Крокодилам и китам:
«Кто злодея не боится
И с чудовищем сразится,
Я тому богатырю
Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!»
«Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!»
И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой.
Но, увидев усача
(Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекача
(Ай-ай-ай!).
По лесам, по полям разбежалися:
Тараканьих усов испугалися.
И вскричал Гиппопотам:
«Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги
И врага
На рога
Поднимите-ка!»
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
«Мы врага бы
На рога бы.
Только шкура дорога,
И рога нынче тоже
не дёшевы»,
И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками.
Крокодилы в крапиву
Забилися,
И в канаве слоны
Схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат.
А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутек.
И акула
Увильнула,
Только хвостиком махнула.
А за нею каракатица -
Так и пятится,
Так и катится.
Часть вторая
Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,
проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слоненка, -
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку
замучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навеки
прощаются.
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан,
таракашечка,
Жидконогая
козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи
Трубят! Грачи с каланчи
Кричат!
Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.
А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала.
Вот была потом забота -
За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!
показати весь коментар
04.07.2021 14:40 Відповісти
следующим указом запретят там книги Корнея Чуковского! Бл*дский цирк! 21-й век, на..
показати весь коментар
04.07.2021 15:10 Відповісти
Без будь яких указів повністю знищив всю російськомовну дитячу літературу з власної бібліотеки яка якось так "назбиралась" протягом 5 поколінь. Вважаю що українські дитячі бібліотеки взагалі потрібно централізовано очистити від російськомовної дитячої літератури. Ну от на біса моїм внукам "Тімур і єго команда", "Два капітана", біографії "піонерів-героїв", "Как закалялась сталь" жидка-казкаря Островського або творчість Чуковского?
показати весь коментар
05.07.2021 16:53 Відповісти
Мыслестоп или самостоп (crimestop) - умение остановиться на пороге опасной мысли.
показати весь коментар
04.07.2021 14:41 Відповісти
.....а.....а..у него думайка работает?
показати весь коментар
04.07.2021 14:41 Відповісти
Не дай бог пережить совок второй раз в жизни
показати весь коментар
04.07.2021 15:38 Відповісти
И постсовковую иммитацию демократии тоже
показати весь коментар
04.07.2021 16:41 Відповісти
Ось вам наочно на прикладі Луки правдивість афоризму - все що нас не вбиває робить сильнішим...Він лишився живим і став сильнішим...
показати весь коментар
04.07.2021 16:42 Відповісти
Вони усі так і роблять, самі страшні слова " не стабильность і бардак" після чого ваш діалог з пересічним білорасєянином закінчується)))
показати весь коментар
04.07.2021 19:49 Відповісти
Перевожу - заткнитесь и не рыпайтесь!
показати весь коментар
04.07.2021 23:28 Відповісти
Гаплик!
Неотесаний тупий садист, який і абетку білоруську не знає, повчає усю "прослойку".
показати весь коментар
05.07.2021 16:38 Відповісти
 
 