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Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а наприкінці 2023 року матиме власний військовий корабель, - Зеленський

Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а наприкінці 2023 року матиме власний військовий корабель, - Зеленський

Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а до кінця 2023 року матиме власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час свого візиту в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладено в Туреччині, а добудований буде в Україні до кінця 2023-го", - сказав Зеленський під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України.

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Крім того, за його словами, невдовзі Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації.

"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

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Топ коментарі
+30
И этот корабль будет всех бомбить
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04.07.2021 11:37
+22
Четырежды уклонист от армии будет на "Байрактаре" исполнять фигуры высшего пилотажа. Или на рояле. А какая разница? Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 408
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04.07.2021 11:45
+22
Вскоре Украина получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, а концу 2023 года будет иметь собственный военный корабль, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3182
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04.07.2021 11:59
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Чмирьок дістав чарівну "паличку для піаніно" і будує нею українцям повітряні замки. Він вже заплатив вчителям 4000 баксів в місяць, можна йти далі. Явно чмирьок готується до дострокових на цю осінь, щоб обнулити свій п'ятирічний термін, бо далі буде повна дупа і чмирьок вже не обереться. В ОП Єрмака вже давно гуляють такий сценарій
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04.07.2021 13:10 Відповісти
....целый корабль? Офигеть! Думаю не катер голимый, а монстр, как и наша Мрыя!!!
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04.07.2021 13:45 Відповісти
Личный Его Императорского Высочества принца Кирну 4-х золотых знамен именной бомбовоз "Горный Орел"

(Стругацкие. Обитаемый остров.)
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04.07.2021 13:59 Відповісти
В Николаеве куча кораблестроительных заводов, а мы строим в Турции
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04.07.2021 14:21 Відповісти
да наверняка одни корпуса заводов остались. ни кадров, ни оборудования (((
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04.07.2021 14:39 Відповісти
Была бы воля запустить заводы. Нашлось бы и оборудование и люди, тем более, если бы была достойная оплата труда. Пол города безработных.
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04.07.2021 14:47 Відповісти
Бла, бла, бла + відосики и нарід втішений.
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04.07.2021 14:38 Відповісти
Пытался хоть кто-нибудь не проверить, а хотя бы записать весь этот БЕСКОНЕЧНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП? Все эти бесчисленные миллионы и миллиарды тестов, вакцин, мостов, деревьев, самолетов и кораблей... Сам то он это не запоминает и не считает нужным выполнять. Всю жизнь он зарабатывал именно этим - пустым бессмысленным трёпом со сцены и никому (кроме ка-дыркина) не пришло в голову с него спросить за базар...
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04.07.2021 16:27 Відповісти
Погодите, а самолет уже построен, которым будем всех бомбить или на 2030 год запланирпован?
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04.07.2021 18:00 Відповісти
хорошо, правильно.
в смысле, а-а-аа зрадазрада.
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04.07.2021 19:17 Відповісти
"бесплотные летательные аппараты" - оригинально. Их сбить нереально.
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04.07.2021 20:31 Відповісти
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