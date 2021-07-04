Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а наприкінці 2023 року матиме власний військовий корабель, - Зеленський

Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а до кінця 2023 року матиме власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час свого візиту в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладено в Туреччині, а добудований буде в Україні до кінця 2023-го", - сказав Зеленський під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України.

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Крім того, за його словами, невдовзі Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації.

"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

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