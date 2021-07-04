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Навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні військовим загрозам у Чорному морі, - Зеленський

Навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні військовим загрозам у Чорному морі, - Зеленський

Міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 демонструють єдність України та партнерів у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні у зв'язку з агресивними діями Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях із нагоди Дня ВМС України в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, принципів міжнародного права, це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства у Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави", - сказав Зеленський.

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За його словами, нинішні навчання Sea Breeze є наймасштабнішими за всю історію їхнього існування.

"У тій чи іншій ролі в них, крім України та США, беруть участь Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, Грузія, Румунія, Болгарія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Канада, Австралія, Ізраїль, Італія, Данія, Швеція, ОАЕ, Японія, багато-багато наших партнерів, друзів країн-членів Альянсу", - зазначив глава держави.

На його переконання, ці навчання є черговим випробуванням для українських військових моряків на сумісність із найкращими флотами світу і перевіркою якості їхніх дій у складі багатонаціонального з'єднання.

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Зеленський зазначив, що загалом під час проведення спільних навчань із партнерами, країнами НАТО спостерігається зростання взаємосумісності органів управління, кораблів і підрозділів, утвердження стратегічного курсу України щодо членства в НАТО.

Президент наголосив, що головне, що досягається на таких навчаннях, - це захист моря і приморських областей України.

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Топ коментарі
+8
При серьозному шухері Зеленський сам усіх здасть, включаючи міжнародних партнерів, як було з вагнерівцями.
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04.07.2021 12:14
+6
Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3639
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04.07.2021 12:00
+5
Щось сьогодні сцюцюрон занадто активний.
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04.07.2021 12:04
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Учения Sea Breeze-2021 демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3639
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04.07.2021 12:00 Відповісти
Заголовок норм. Після слова зєленьській, через кому добавте ввху. Ппц, зєцьіцєрон(((
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04.07.2021 12:02 Відповісти
Щось сьогодні сцюцюрон занадто активний.
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04.07.2021 12:04 Відповісти
Сьогодні день ВМФ і кловун всюди на першому плані. Таку нагоду пропіаритись він не упустить.
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04.07.2021 12:09 Відповісти
Ти знаєш, цікаво було б почути поздоровлення від Люськи Арестович.
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04.07.2021 12:16 Відповісти
після непосильної праці по зніманню відосіків, поїхав відпочити в Одесу.
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04.07.2021 12:18 Відповісти
"Блазень":
- Дорогі співвітчизники і наші зарубіжні союзники! Спішу вас повідомить, що, не зважаючи на мою тупість і відкритий ідіотизм, жадібність і продажність мого оточення, і наш з ними загальний спротив укріпленню обороноздатності України, навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у противостоянні воєнним загрозам у Чорному морі!"
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04.07.2021 12:29 Відповісти
Странно воспринимать такие речи от зелёного уклониста.
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04.07.2021 12:06 Відповісти
Чотирикратний бігун від призову про воєнні загрози.
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04.07.2021 12:06 Відповісти
При серьозному шухері Зеленський сам усіх здасть, включаючи міжнародних партнерів, як було з вагнерівцями.
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04.07.2021 12:14 Відповісти
...а, чего без бинокля?
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04.07.2021 13:42 Відповісти
айайаай зрадазрада.
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04.07.2021 19:19 Відповісти
 
 