Навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні військовим загрозам у Чорному морі, - Зеленський

Міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 демонструють єдність України та партнерів у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні у зв'язку з агресивними діями Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях із нагоди Дня ВМС України в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, принципів міжнародного права, це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства у Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави", - сказав Зеленський.

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За його словами, нинішні навчання Sea Breeze є наймасштабнішими за всю історію їхнього існування.

"У тій чи іншій ролі в них, крім України та США, беруть участь Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, Грузія, Румунія, Болгарія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Канада, Австралія, Ізраїль, Італія, Данія, Швеція, ОАЕ, Японія, багато-багато наших партнерів, друзів країн-членів Альянсу", - зазначив глава держави.

На його переконання, ці навчання є черговим випробуванням для українських військових моряків на сумісність із найкращими флотами світу і перевіркою якості їхніх дій у складі багатонаціонального з'єднання.

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Зеленський зазначив, що загалом під час проведення спільних навчань із партнерами, країнами НАТО спостерігається зростання взаємосумісності органів управління, кораблів і підрозділів, утвердження стратегічного курсу України щодо членства в НАТО.

Президент наголосив, що головне, що досягається на таких навчаннях, - це захист моря і приморських областей України.

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