УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11907 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 124 16
привітання (729) США (20990) ЗСУ (7197)

ЗСУ привітали колег, друзів, союзників із ЗС США, а також весь дружній народ та уряд із Днем незалежності

ЗСУ привітали колег, друзів, союзників із ЗС США, а також весь дружній народ та уряд із Днем незалежності

Збройні сили України привітали колег, друзів, союзників зі Збройних сил США та весь дружній народ і уряд із 245-м Днем незалежності США.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено на сторінці Генштабу у фейсбуці.

"Вдячні США за те, що понад 30 років стоять на боці України, підтримують український народ і дисидентів під час тоталітарного гноблення комуністичного совкового режиму, а особливо останні 8 років - найважчі роки в сучасній історії України", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ вдячні за всебічну логістичну підтримку і багаторічний викладацький і методичний внесок тренерів армії США з бойової оборони, за тренінги з психічного здоров'я для військових психологів ЗСУ, курсантів, консультативну та логістичну допомогу, медичні тренінги, за програми підтримки ветеранів та реабілітації поранених, освітні, наукові, мовні та інфраструктурні проєкти, презентації та гранти, IT-обладнання в межах програми уряду США щодо впровадження інформаційних технологій для ЗСУ, а також за технічну і збройну допомогу та підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в умовах російської агресії.

Читайте також: Корнійчук, Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Військово-морських сил: "Ви є взірцем честі та патріотизму"

"ЗСУ вдячні Сполученим Штатам, які рішуче стоять з Україною на підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності в умовах російської агресії в межах багатонаціональної об'єднаної комісії і Joint Multinational Training Group-Ukraine для посилення можливостей ЗСУ та їхньох здатності протидії агресії з боку російської федерації.

(...)
Американська підтримка України є важливою частиною допомоги, яка має сприяти встановленню стабільності і безпеки в Європі локально і у світовому масштабі.

Кошти, надані упродовж семи років, спрямовані на зміцнення бойових можливостей Збройних сил України у протидії російській агресії, збереження життя і здоров'я українських військових, які захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", - сказано в повідомленні.

Читайте також: США нададуть Києву військової допомоги на $28 млн більше, ніж минулого року, - посольство України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 425ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
04.07.2021 12:11
+10
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2732
показати весь коментар
04.07.2021 12:12
+7
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 8329

...
показати весь коментар
04.07.2021 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 425ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
04.07.2021 12:11 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/04/petro-poroshenko-pryvitav-amerykanskyj-narod-iz-dnem-nezalezhnosti/ Петро Порошенко привітав американський народ із Днем незалежності
показати весь коментар
04.07.2021 12:22 Відповісти
Ви дістали з вашим сраним баригою.
Це вам ваші куратори дають вказівку усюди його пхати?
показати весь коментар
04.07.2021 12:46 Відповісти
Приєднуюсь!!! З святом США!!!
показати весь коментар
04.07.2021 14:04 Відповісти
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2732
показати весь коментар
04.07.2021 12:12 Відповісти
ЗСУ привітали колег, друзів, союзників із ЗС США, а також весь дружній народ та уряд із Днем незалежності - Цензор.НЕТ 6169
показати весь коментар
04.07.2021 13:17 Відповісти
Я раньше очень негативно относился к США (был под влиянием рос/советской пропаганды). Да и сейчас тоже противник некоторых военных компаний США- как явных, так и скрытых. Но чем восхищаюсь- 245й День только (т.е. год, в нашем понимании), а какое мощное государство удалось построить- №1, уже десятки лет! Всё благодаря, новым и поэтому прорывным идеям в экономике. Не боялись люди экпериментировать в своё время, несмотря на то, что старые английские консерваторы пердуны говорили- "так нельзя, это так не будет работать! Послушайте нас, старых пердунов!" Потом война с пердунами, потом победа над ними и результат какой!
показати весь коментар
04.07.2021 12:22 Відповісти
А кацабздины развалили Союз до пустых прилавков и голодного мордобоя в очереди в Макдональдс возле кремля.
Голодные гегемоны в рваных лаптях.
показати весь коментар
04.07.2021 12:36 Відповісти
То шо развалили-да. По поводу "голодного мордобоя перед Макдональсом" не так. Там не из-за еды(не из-за желания хоть чем-то насытиться) были очереди, а из-за неведомой на тот момент "зверушки"- новый подход в обслуживание, разрекламированное (без самой "рекламы" представление, чистые полы, чистые столы, невиданные до этого упаковки, новый вкус, улыбающийся персонал.
показати весь коментар
04.07.2021 12:44 Відповісти
А я вспоминаю как за двумя кусками мыла в одни руки по талонам час в очереди с улицы в магазин в 1991 году стоял. Будь проклят союз советских социалистических республик и все то, что с ним связано!!!
показати весь коментар
04.07.2021 16:03 Відповісти
Воистину, будь прокляты любые ограничивающие права и свободы людей, союзы. Но там про очереди голодных в "Магдак" спрашивали. А он был тогда открыт только в Москве. А голодные в Москве в Макдональс не ходили.
показати весь коментар
04.07.2021 16:10 Відповісти
ВСУ поздравили коллег, друзей, союзников из ВС США, а также весь дружественный народ и правительство с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 8329

...
показати весь коментар
04.07.2021 12:27 Відповісти
А в этом глубокий смысл есть.
Едут два украинца в Нью-Йорке в такси, естественно базарят мовою. Таксист поворачивается и говорит - "Добрый день". Это правда, не анекдот! Таксист хорошо провел время в Яворове.
показати весь коментар
04.07.2021 12:27 Відповісти
 
 