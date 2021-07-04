"Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze
Уздовж узбережжя Криму розташовані бойові кораблі Чорноморського флоту, а також кораблі Балтійського і Північного флотів Російської Федерації, які спостерігають за перебігом міжнародних навчань Sea Breeze.
Про це командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Тож провокацій із боку Російської Федерації не відкидаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze є певні відпрацьовані процедури", - сказав він.
Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.
Будь ласка, зачекайте...
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При провокації московитів умови навчань перейдуть в стадію максимально наближених до реальності дій
Ну це так, щоб потролити...
Наврядчи московити полізуть на об'єднану групу кораблів навіть для картинки і побряцати своєю іржею... Хоча цим мавпам з гранатою дурі хватить
- Ты представляешь до чево хахлы тупые? Что ни фамилия - то и идиотство! "Неижпапа"!
- Ага! Откровенно в каннибализме признаются!
Не витримав - "вставив п"ять копійок":
- Тупые - это вы кацапы! "Папа" - это устаревшее "ласкательно-уменьшительное" наименование белого хлеба в украинском языке! Так именовали его при общении с маленькими детьми, которым ещё было тяжело выговаривать сложные слова А подобные шутливые фамилии давали в Запорожской Сечи казакам при записи в реестр - если он хотел скрыть своё настоящее происхождение И означает оно - "Неешьхлеба" Так кто тут " ТУПЫЕ ИДИОТЫ"?!!!
"Заткнулися"
Вообщем все собирутся, что бы сразу по всем жахнуть.
Цусима-2.