Зеленський: Україна не допустить обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі

Україна не дозволить Російській Федерації обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі і відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого виступу в Одесі.

Як підкреслив глава держави, військові навчання Sea Breeze, які зараз Україна разом із міжнародними партнерами проводить у Чорному морі, демонструють українську гідність у протистоянні військовим загрозам, що посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і через агресивні дії Російської Федерації.

"Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм і принципів міжнародного права. Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі і узурпації суверенного права України як морської держави", - заявив Зеленський.

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