УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11813 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 107 36
армія (3741) ВМС (1364) Зеленський (22416) корабель (1594) США (20990) ЗСУ (7197)

США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський

США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський

Сполучені Штати Америки наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в Одеській області під час урочистих заходів із нагоди Дня ВМС Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна разом зі США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма нашими друзями й іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу… Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - наголосив Зеленський.

За його словами, багато років тривали розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів, і "ми відмовилися від розмов і взялися до реальної роботи".

Читайте також: Незабаром Україна отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, а наприкінці 2023 року матиме власний військовий корабель, - Зеленський

"У порту "Південний" формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується 2 катери типу Island  та очікується поповнення ще щонайменше 3 катерами, які зараз проходять модернізацію у США", - поінформував президент.

Він уточнив, що конкретними заходами наповнюється і підписаний торік Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією: у короткостроковій перспективі, за його словами, український флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами.

Зеленський зазначив, що відродження українського флоту упродовж останніх років – "це доказ наших реальних дій задля вирішення бепекових і оборонних завдань".

Читайте також: Зеленський: Україна не допустить обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі

"Ми маємо реформовані органи військового управління флоту, які активно запроваджують стандарти НАТО. 4 екіпажі патрульних катерів від командира до матроса раніше пройшли курси підготовки у США і показали високі показники взаємосумісності з екіпажами кораблів Альянсу", - уточнив глава держави.

Він також нагадав, що рік тому в Україні обговорювали і рахували показники для формування військово-морської бази на Азовському морі.

"І вже сьогодні військово-морська база "Схід" у Бердянську нарощує спроможності й активно розбудовує свою інфраструктуру. А склад наших сил на Азові посилено ще 2 бойовими катерами", - поінформував Зеленський.

За словами президента, в нашій державі також триває активне нарощування бойових можливостей українського військового флоту за рахунок вітчизняних зразків озброєння і вітчизняної техніки.

Читайте також: Навчання Sea Breeze-2021 демонструють нашу єдність у протистоянні військовим загрозам у Чорному морі, - Зеленський

Він нагадав, що раніше в Україні були успішно завершені державні випробування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс "Нептун", який дає можливість гідно протидіяти російській агресії у акваторії Чорного та Азовського морів.

"Наша гордість – морська піхота – крок за кроком оновлює парк бойової техніки у співпраці з міжнародними партнерами, вдосконалює бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів і пунктів постійної дислокації… Таких прикладів ефективної та результативної взаємодії з нашими іноземними партнерами вже десятки, за що я хочу щиро подякувати кожній країні, кожному з наших партнерів", - сказав Зеленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Наработки команды порошенко дают свои плоды. А зеЛох даже о нормальных вакцинах не может договорится, я уже не говорю о проведении переговоров с американцами, без зашкваров и позора для Украинцев.
показати весь коментар
04.07.2021 12:43
+15
случилось два года назад

США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9373
показати весь коментар
04.07.2021 13:00
+13
Воно може тільки скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
показати весь коментар
04.07.2021 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тільки завдяки блазню. Ура!
показати весь коментар
04.07.2021 12:36 Відповісти
А скільки вже катерів побудовано в Україні за 2+роки правління Зелкенського?
показати весь коментар
04.07.2021 12:38 Відповісти
Воно може тільки скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
показати весь коментар
04.07.2021 12:40 Відповісти
Зеля все перекрыл "кораблями плана" на 3 года вперед.
показати весь коментар
04.07.2021 12:46 Відповісти
Mark VI будут не "наши" катера !!!!!!!!!
показати весь коментар
04.07.2021 12:47 Відповісти
Можно будет отправить по Днепру браконьеров ловить))
показати весь коментар
04.07.2021 12:40 Відповісти
Вони універсальні і розтрощать ескадру браконьєрів вщент.
показати весь коментар
04.07.2021 12:43 Відповісти
Две пушки, шесть пулеметов, управляемые ракеты Гриффин, при скорости катера 41 узел (76 км/ч). Шо там гонять?..
показати весь коментар
04.07.2021 12:47 Відповісти
США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7126
показати весь коментар
04.07.2021 12:41 Відповісти
Наработки команды порошенко дают свои плоды. А зеЛох даже о нормальных вакцинах не может договорится, я уже не говорю о проведении переговоров с американцами, без зашкваров и позора для Украинцев.
показати весь коментар
04.07.2021 12:43 Відповісти
Хто на шо вчився.
показати весь коментар
04.07.2021 12:44 Відповісти
дык таки дык !
Порох консерваториев по классу писянина не заканчивал
показати весь коментар
04.07.2021 12:48 Відповісти
США безкоштовно передають, треба брать. Але, згоден, треба і самим будувати.
показати весь коментар
04.07.2021 12:52 Відповісти
Так шо - не надо катеров?
показати весь коментар
04.07.2021 13:09 Відповісти
Почему не нужных? Обоснуй.
показати весь коментар
04.07.2021 13:15 Відповісти
Ты стрелки не переводи - обосновывай.
показати весь коментар
04.07.2021 13:38 Відповісти
Так делали еще буквально два года назад. И вдруг... что случилось два года назад?
показати весь коментар
04.07.2021 12:52 Відповісти
случилось два года назад

США в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9373
показати весь коментар
04.07.2021 13:00 Відповісти
ага. свой фрегат "владимир великий" на стапелях уже строится лет 20. позорники...
показати весь коментар
04.07.2021 13:02 Відповісти
Дальше буде больше. Украина уже тихим сапом интегрируется в нужную орбиту. Через лет двадцать не будет уже оснований для смешков от рос.троллей. Типа "ха-ха, сколько вам там дали- два, три...а может 5?" Всё это сейчас они пока делают "хорошую мину, при плохой игре", но потом будет уже невозможно даже имитировать будет смех (как они сейчас, пытаются это делать).
показати весь коментар
04.07.2021 12:55 Відповісти
Достижения Зеленского ширятся день ото дня.
показати весь коментар
04.07.2021 12:59 Відповісти
Cельчук Байрактар и его братья придумали боевой военно-=морской дрон камикадзе...нафиг те катера..бабло на них палить...,увидел на горизонте подлодку Курск хрясь дроном и от нее не останется даже аккумулятора...
показати весь коментар
04.07.2021 13:00 Відповісти
расскажи это американцам, у которых под двадцатку авианосцев
показати весь коментар
04.07.2021 13:03 Відповісти
В США 11 авианосцев мужик,ты че в натуре?
показати весь коментар
04.07.2021 13:04 Відповісти
ну, может. суть в том, что боевые корабли все равно не потеряли своего смысла.
показати весь коментар
04.07.2021 13:32 Відповісти
"Курськ" турки не пропустять - у нього "двигло" ядерне Не можна згідно міжнародного законодавства проходить у Чорне море суднам з ядерними двигунами І до того ж - ВСІ судна зобов"язані проходить Босфор в надводному положенні - турки гідрофонами "просіюють" його цілодобово Це - "раз"! Підводний човен під водою навіть "супердрон" не побачить - "це два"! У нього нема відповідної апаратури І "три" - він теж не "сліпий"!
показати весь коментар
04.07.2021 14:37 Відповісти
За поражение от сборной Англии,премьер Британии Джонсон построит в Украине не 2 базы НАТО,а 4...,Андрей Шевченко и его Орлы па любасу чемпионы...,восьмая команда в Европе это Круто...
показати весь коментар
04.07.2021 13:03 Відповісти
США наступного року почнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI, - Зеленський - Цензор.НЕТ 745 Мистер Порошенко,я вам построю 5 баз НАТО.... Джонсон слабак...
показати весь коментар
04.07.2021 13:06 Відповісти
Скажить, этот сенатор Зэлэнски от дэмократов или трампист? Плиз
показати весь коментар
04.07.2021 13:31 Відповісти
а ти коли почнеш щось робити для армії, опудало йбане?
показати весь коментар
04.07.2021 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/vatashow/videos/343752863960335 2014 рік.На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди приїхав на гастролі перед бойовиками «95 квартал», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку Зеленський похвалив бойовиків тричі повторивши, що вони «молодці».
показати весь коментар
04.07.2021 14:38 Відповісти
какая пидступненькая зрадулька.
ааа караульчик.
показати весь коментар
04.07.2021 19:27 Відповісти
 
 