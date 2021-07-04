За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 126 нових випадків, одужали 104 людини, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 126 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"126 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Загалом за період пандемії у місті 5 199 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі - 214 524", - повідомив Кличко.

Захворіла 71 жінка віком від 18 до 89 років, 51 чоловік віком від 18 до 84 років. А також 2 дівчинки віком 4 місяці і 2 роки, а також 2 хлопчика 4 і 12 років.

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У лікарні столиці госпіталізували одного хворого на коронавірус, а також 38 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 104 людини. Загалом коронавірус подолали 205 301 житель столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 34, в Оболонському - 22 і в Святошинському районі - 21", - зазначив Кличко.

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