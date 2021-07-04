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ВМС (1364) Таран Андрій (267)

Майбутнє України залежить від здатності використовувати море в межах міжнародного права, - Таран привітав із Днем ВМС

Майбутнє України залежить від здатності використовувати море в межах міжнародного права, - Таран привітав із Днем ВМС

Майбутнє України як суверенної держави безпосередньо залежить від здатності вільно використовувати море в межах міжнародного права, а його дотримання в Азово-Чорноморському регіоні можуть забезпечити Військово-морські сили Збройних сил України за підтримки держав-членів Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні міністра оборони України Андрія Тарана з нагоди Дня ВМС ЗСУ.

За його словами, основними напрямками розвитку ВМС України на довгостроковий період є посилення спроможностей корабельного складу, берегової компоненти і морської авіації.

Зокрема, розглядається будівництво силами вітчизняного оборонно-промислового комплексу, закупівля і отримання засобами міжнародної технічної допомоги нових кораблів: ракетних катерів нового покоління, десантних кораблів різних класів, кораблів і катерів патрульного класу, безекіпажних підводних апаратів і нових типів суден забезпечення. Для цього реалізуються спільні масштабні проєкти з українськими підприємствами, США, Великою Британією, Туреччиною.

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Щодо берегової компоненти ВМС, за словами Тарана, військові частини вже оснащуються новітніми зразками озброєння, зокрема береговими ракетними комплексами наземного базування "Нептун" із протикорабельними ракетами Р-360. У перспективі український берег захищатимуть 122-мм реактивні системи залпового вогню і 155-мм самохідні артилерійські установки українського виробництва, додав міністр.

Також, за його словами, вкрай важливим є розвиток авіаційної компоненти, насамперед, забезпечення льотної придатності та модернізації наявного парку літальних апаратів, придбання спеціалізованих вертольотів, розробка нового вітчизняного патрульного літака. Також незабаром до складу морської авіаційної бригади буде включено безпілотні авіаційні комплекси "Байрактар".

"ВМС є незамінною складовою оборони України і важливим військово-політичним механізмом в Азово-Чорноморському регіоні. Вони утверджують Україну як незалежну морську державу на світовій арені. У 2021 році у ВМС є значні результати розвитку і посилення можливостей. Флот пережив складні часи і розвивається сьогодні завдяки людям  - матросам, офіцерам, адміралам. І ви наближаєте реалізацію майбутнього українських ВМС вже сьогодні", - йдеться в привітанні.

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Топ коментарі
+5
Дивно, що сцюцюрон не відкрив кримінальну справу на прохід Англійського корабля по територіальними водами України.
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04.07.2021 13:06
+3
Тобто Порошенко був правий, коли направляв катери Керченською протокою???
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04.07.2021 13:04
+3
Оборонознатність країни залежить, в першу чергу, від здатності марширувати пруським шагом жінок-військовослужбовців на високих підборах!
А взагалі, звичайно, дуже сумно - витягнули з пенсії старого пердуна, який взагалі дуже далекий від воєнної справи, і призначили міністром оборони в воюючій країні.
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04.07.2021 13:04
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страна, которая строила авианосцы, закупает отработанный хлам в сша и британии. вот это печально...
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04.07.2021 13:00 Відповісти
І покажи той авіаносець???
Це не авіаносець, а качка - яка і плаває, і літає, і ходить... І все це вона робить хрєново...
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04.07.2021 13:09 Відповісти
флагман вмс китая "ляонин".
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04.07.2021 13:31 Відповісти
Шаньдун флагман, побудований виключно китайцями...)))
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04.07.2021 19:37 Відповісти
ахтунг!!! написано строила... именно строила а не проектировала.... или разницы не
видим?
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04.07.2021 13:50 Відповісти
********! яка різниця хто будували чи проектували лайно висєру 1143)))
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04.07.2021 19:33 Відповісти
дядя если вам реально какая разница то начинайте строить адронный коллайдер
проект естественно не нужен
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05.07.2021 07:42 Відповісти
дитино, якщо тобі насправді є різниця то ліпше заткай свого расєйськомовного радянського писка і не ганьби висєр 1143...
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05.07.2021 19:58 Відповісти
майн либер фроинд идите биттэ нах...........
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06.07.2021 05:31 Відповісти
Відпрацьовані автівки "ета страна" купує на ура сотнями тисяч а ось військові кораблі має будувати вже виключно власні не гірші за Zumwalt...)))) велика кількість таких як ти телепнів в Україні, вот єто дійсно пєчально...
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04.07.2021 19:46 Відповісти
Тобто Порошенко був правий, коли направляв катери Керченською протокою???
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04.07.2021 13:04 Відповісти
Дивно, що сцюцюрон не відкрив кримінальну справу на прохід Англійського корабля по територіальними водами України.
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04.07.2021 13:06 Відповісти
по отношению к морякам он точно был неправ и а учётом итогового выхлопа
вапщенипанятна..... а вот Крым, часть Донбасса и акваторию Азова официально
объявить оккупированными раисей правоты нефатило....
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04.07.2021 13:48 Відповісти
Оборонознатність країни залежить, в першу чергу, від здатності марширувати пруським шагом жінок-військовослужбовців на високих підборах!
А взагалі, звичайно, дуже сумно - витягнули з пенсії старого пердуна, який взагалі дуже далекий від воєнної справи, і призначили міністром оборони в воюючій країні.
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04.07.2021 13:04 Відповісти
Більш ворожої до народу і при цьому виключно недієздатної влади і вр в Україні ще не було(((
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04.07.2021 13:17 Відповісти
Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС.
Он то хоть сам понял что сказал?Мокшане нарушили международное право захватив и морскую територию Украины а наш МВФ должен соблюдать международное право и невходить на захваченую територию.Как вам такое будущее Украины по видению Тарана?
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04.07.2021 13:13 Відповісти
Базіки,брехуни і тупі мерзоти нічого не роблять для підвищення обороноздатності України,а тільки піаряться.
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04.07.2021 13:15 Відповісти
Майбутнє України залежить від здатності обирати нормального президента. І тут, на жаль, доволі сумна тенденція.
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04.07.2021 13:29 Відповісти
Этот парень толковый : понимает как шлюпку отличить от шкафута, и почему в каютах гальюн без цепочек слива, ей-ей ему бы по морям пешком ходить - готовый волк морской!!!
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04.07.2021 13:29 Відповісти
С&икун, чотирижни відкосивший від армії, - приймає парад.
Тварина, що розвалює ЗСУ, базікає про боєздатність...
Навіть не знаю, плакати чи сміятись...
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04.07.2021 13:39 Відповісти
будущее Украины зависит от того каких люлей сегодня навешают расисе
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04.07.2021 13:44 Відповісти
это если таки навешают
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04.07.2021 13:51 Відповісти
Якщо ху@лостан не буде робити шкоду, інфа про орків в змі дорівняється "0". Для нарциса ввху - смерть.
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04.07.2021 14:26 Відповісти
верная заява.
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04.07.2021 19:32 Відповісти
Майбутнє України залежить від здатності українських воборців розрізняти, де золото, а де гі...но.
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04.07.2021 19:37 Відповісти
 
 