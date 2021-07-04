Майбутнє України залежить від здатності використовувати море в межах міжнародного права, - Таран привітав із Днем ВМС

Майбутнє України як суверенної держави безпосередньо залежить від здатності вільно використовувати море в межах міжнародного права, а його дотримання в Азово-Чорноморському регіоні можуть забезпечити Військово-морські сили Збройних сил України за підтримки держав-членів Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні міністра оборони України Андрія Тарана з нагоди Дня ВМС ЗСУ.

За його словами, основними напрямками розвитку ВМС України на довгостроковий період є посилення спроможностей корабельного складу, берегової компоненти і морської авіації.

Зокрема, розглядається будівництво силами вітчизняного оборонно-промислового комплексу, закупівля і отримання засобами міжнародної технічної допомоги нових кораблів: ракетних катерів нового покоління, десантних кораблів різних класів, кораблів і катерів патрульного класу, безекіпажних підводних апаратів і нових типів суден забезпечення. Для цього реалізуються спільні масштабні проєкти з українськими підприємствами, США, Великою Британією, Туреччиною.

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Щодо берегової компоненти ВМС, за словами Тарана, військові частини вже оснащуються новітніми зразками озброєння, зокрема береговими ракетними комплексами наземного базування "Нептун" із протикорабельними ракетами Р-360. У перспективі український берег захищатимуть 122-мм реактивні системи залпового вогню і 155-мм самохідні артилерійські установки українського виробництва, додав міністр.

Також, за його словами, вкрай важливим є розвиток авіаційної компоненти, насамперед, забезпечення льотної придатності та модернізації наявного парку літальних апаратів, придбання спеціалізованих вертольотів, розробка нового вітчизняного патрульного літака. Також незабаром до складу морської авіаційної бригади буде включено безпілотні авіаційні комплекси "Байрактар".

"ВМС є незамінною складовою оборони України і важливим військово-політичним механізмом в Азово-Чорноморському регіоні. Вони утверджують Україну як незалежну морську державу на світовій арені. У 2021 році у ВМС є значні результати розвитку і посилення можливостей. Флот пережив складні часи і розвивається сьогодні завдяки людям - матросам, офіцерам, адміралам. І ви наближаєте реалізацію майбутнього українських ВМС вже сьогодні", - йдеться в привітанні.

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