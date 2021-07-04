Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів ВМС: "Це свято мужніх і відданих своєму покликанню людей"
Президент України Володимир Зеленський подякував особовому складу та ветеранам Військово-морських сил Збройних сил України за гідну службу і вірність військовій присязі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його привітанні з нагоди Дня ВМС ЗСУ.
"Це свято мужніх і відданих своєму покликанню людей, які в складних умовах, вдень і вночі забезпечують надійний захист морських рубежів і комунікацій, портів і узбережжя нашої країни", - сказано в ньому.
Президент зазначив, що особовий склад ВМС ЗСУ в день свого професійного свята спільно з військовослужбовцями країн-партнерів продовжує докладати значних зусиль для нарощування бойових спроможностей морської компоненти української армії, відпрацьовуючи під час міжнародних навчань "Сі Бриз-2021" навчально-бойові завдання на морі, в повітрі і на суші.
"Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу та ветеранам ВМС за гідну службу і вірність військовій присязі. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Переконаний, що українські моряки і надалі будуть надійно захищати свободу і незалежність нашої держави", - йдеться в привітанні.
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