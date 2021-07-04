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ВМС (1364) Зеленський (22416) привітання (729)

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів ВМС: "Це свято мужніх і відданих своєму покликанню людей"

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів ВМС:

Президент України Володимир Зеленський подякував особовому складу та ветеранам Військово-морських сил Збройних сил України за гідну службу і вірність військовій присязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його привітанні з нагоди Дня ВМС ЗСУ.

"Це свято мужніх і відданих своєму покликанню людей, які в складних умовах, вдень і вночі забезпечують надійний захист морських рубежів і комунікацій, портів і узбережжя нашої країни", - сказано в ньому.

Президент зазначив, що особовий склад ВМС ЗСУ в день свого професійного свята спільно з військовослужбовцями країн-партнерів продовжує докладати значних зусиль для нарощування бойових спроможностей морської компоненти української армії, відпрацьовуючи під час міжнародних навчань "Сі Бриз-2021" навчально-бойові завдання на морі, в повітрі і на суші.

"Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу та ветеранам ВМС за гідну службу і вірність військовій присязі. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Переконаний, що українські моряки і надалі будуть надійно захищати свободу і незалежність нашої держави", - йдеться в привітанні.

Читайте також: Майбутнє України залежить від здатності використовувати море в межах міжнародного права, - Таран привітав із Днем ВМС
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Топ коментарі
+14
Уклоніст від призиву в ЗСУ---вітає воїнів. Це цирк шапіто. Воїни !Де ваша гідність. Слухаємо цього цинічного брехуна і базіку,а думати не хочемо.
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04.07.2021 13:12
+11
Ты долги по выплатам верни, дезертир. И восстанови замороженные проекты. Это будет лучшим поздравлением. .
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04.07.2021 13:17
+8
Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей" - Цензор.НЕТ 2296
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04.07.2021 13:23
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Уклоніст від призиву в ЗСУ---вітає воїнів. Це цирк шапіто. Воїни !Де ваша гідність. Слухаємо цього цинічного брехуна і базіку,а думати не хочемо.
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04.07.2021 13:12 Відповісти
Записи интервью Зеленского и сепаратистов ДНР.

Зеленский :Дончане захватили танк? (украинский) Молодцы! (1,42)


Зеленский : МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ОДИН И ТОТ ЖЕ НАРОД. (2,32)

Зеленский о том, что не пойдет в президенты:
Страна заслуживает серьезную кандидатуру (3,13)

 Видео https://www.youtube.com/watch?v=I58kPsPrPW8
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04.07.2021 13:13 Відповісти
Ты долги по выплатам верни, дезертир. И восстанови замороженные проекты. Это будет лучшим поздравлением. .
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04.07.2021 13:17 Відповісти
Зеленский поздравил военных и ветеранов ВМС: "Это праздник мужественных и преданных своему призванию людей" - Цензор.НЕТ 2296
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04.07.2021 13:23 Відповісти
Ветерану 4-х призывов - можно верить!🐸
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04.07.2021 13:23 Відповісти
После его поздравлений не забудьте палубу корабля продизенфицировать.
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04.07.2021 13:28 Відповісти
Він виступав на причалі. У нього навіть немає корабля НАВІТЬ ДЛЯ ВИСТУПУ ПРЕЗИДЕНТА не кажучи уже для "захисту морських рубежів".
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04.07.2021 14:48 Відповісти
Тогда причал.
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04.07.2021 17:27 Відповісти
Пустопорожнє базікало!
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04.07.2021 13:41 Відповісти
Зелін піар набирає обертів і піде в рознос.
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04.07.2021 13:50 Відповісти
Особливо варто би відмітити "мужніх і відданих", котрі здалися без єдиного пострілу і здали військові кораблі у Керченській протоці москалям не вчинивши навіть спроби до спротиву. А зустрічали як "героїв". Мабуть і футболістів так зустрічатимуть: обісралися по - повній програмі, але - "герої"... Допоки так буде - не буде у нас ні ВМС, ні футболу, ні самої Держави.
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04.07.2021 14:55 Відповісти
А скільки кораблів залишили в Криму?
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04.07.2021 14:59 Відповісти
ЁПТВОЮЖ-МАТЬ,вот эта гнида антиукраинская точно никакого морального права не имеет даже заикаться или инспектировать ВСУ и ветеранов,ПОЦ-УКЛОНИСТ !!!
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04.07.2021 17:17 Відповісти
ууу, ненавижу-ненавижу, верните святого конфетника!
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04.07.2021 19:28 Відповісти
 
 