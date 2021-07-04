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Новини Агресія Росії проти України
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Роль Нацполіції у гарантуванні нацбезпеки в умовах гібридної російської агресії надважлива, - Таран

Роль Нацполіції у гарантуванні нацбезпеки в умовах гібридної російської агресії надважлива, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран привітав співробітників Національної поліції з професійним святом та шостою річницею створення НПУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"За цей, здавалося б короткий проміжок часу, поліцейські здобули повагу та авторитет серед населення України. Це досягалося невтомною та щоденною працею правоохоронців, які, ризикуючи своїм власним життям, стають на захист законності та правопорядку в інтересах народу.

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Поліція сьогодні виконує свої обов’язки, забезпечує правопорядок у дуже складний для нашої країни час. Правоохоронцям доводиться реагувати на чимало викликів і загроз, адже питання національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, надто важливе в умовах сьогодення.

Разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, підрозділи Національної поліції України беруть участь у заходах операції Об’єднаних сил із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності, нових звершень і досягнень в ім’я миру і процвітання нашої України. Щиро зичу вам і вашим рідним міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над головою, благополуччя та злагоди. Нехай у ваших оселях завжди панує добробут і сімейний затишок. Честь і подяка всім працівникам Національної поліції України за звитяжну службу", - зазначив Таран у своєму привітанні.

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Топ коментарі
+7
Найважливіша структура це ЗСУ.
У вас же воїни голодні. Поранені не мають коштів навіть на пральний порошок.
Ганьба яка...
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04.07.2021 14:10
+3
преследование волонтеров, уничтожение политических конкурентов, зеленый свет для "регионалов", защита олигархов и их слуг, " недорасследование" резонансных убийств - вот роль мвд и авакова в т.н. гибридной войне. по сути они занимаются развалом Украины.
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04.07.2021 14:31
+3
Нова поліція Авакова це тупа фейкова структура. Я та члени моєї родини за останні шість років стали жертвами злочинців. Звернення в поліцію ніяких результатів на принесло. Тому придбав карабін і навчив стріляти всіх членів родини. Також на власному подвірї та на дачі встановив пастки які здатні скалічити і навіть вбити злодія. Реєструвати смерть злодія не буду - просто вивезу труп на смітник. Звертатись в правоохоронні структури які тотально корумповані і абсолютно не професійні більше не буду - даремно. Покарання сволоти має бути швидким, дієвим і невідворотним. Якщо система не працює залишається лінчувати гадів самостійно.
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04.07.2021 14:51
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Найважливіша структура це ЗСУ.
У вас же воїни голодні. Поранені не мають коштів навіть на пральний порошок.
Ганьба яка...
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04.07.2021 14:10 Відповісти
Менти перші перейдуть на сторону ворога, це аксіома, яка прописана навіть в керівних документах НАТО і так було в Криму та ОРДЛО. Тому Нацгвардії потрібно перевести в ЗСУ, щоб генерали менти які переметнуться на сторону ворога не могли віддавати зрадницьких наказів і блокувати силами Нацгвардії підрозділи ЗСУ!
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04.07.2021 14:53 Відповісти
Ага, помним... https://youtu.be/ElFPsRUqE8Y
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04.07.2021 14:20 Відповісти
Типо я развалил армию. Сорвал оборонзаказ Украины за 2020, 2021 года теперь жду чтоб Пуйло напало и мне Героя Росиси дало? ******чее чмо
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04.07.2021 14:22 Відповісти
преследование волонтеров, уничтожение политических конкурентов, зеленый свет для "регионалов", защита олигархов и их слуг, " недорасследование" резонансных убийств - вот роль мвд и авакова в т.н. гибридной войне. по сути они занимаются развалом Украины.
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04.07.2021 14:31 Відповісти
- Ну-ну, хватит Авакову вылизывать, он уже наверное совсем засмущался.
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04.07.2021 14:33 Відповісти
Нова поліція Авакова це тупа фейкова структура. Я та члени моєї родини за останні шість років стали жертвами злочинців. Звернення в поліцію ніяких результатів на принесло. Тому придбав карабін і навчив стріляти всіх членів родини. Також на власному подвірї та на дачі встановив пастки які здатні скалічити і навіть вбити злодія. Реєструвати смерть злодія не буду - просто вивезу труп на смітник. Звертатись в правоохоронні структури які тотально корумповані і абсолютно не професійні більше не буду - даремно. Покарання сволоти має бути швидким, дієвим і невідворотним. Якщо система не працює залишається лінчувати гадів самостійно.
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04.07.2021 14:51 Відповісти
Такое зрозумів, що поліція - фейкова структура, що фактично та документально підтверджено захищає ймовірних злочинців та що доведено - після фактичних здґдосинців, а в деяких випадках родичі злочинців працюють в органах та знищують свідків. Наступного разу і поліція попереджена - буду захищатися, щоб не звертатися до іипотентного органу
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04.07.2021 15:52 Відповісти
НБ : Я вам верю. Только не с Авакова это началось, а длится уже не знаю сколько десятилетий.Первый небольшой личный опыт относится к примерно 1988году, а дальше пошло-поехало всё хуже, пока не бросила всё, что имела. Один совет: не сообщайте "правоохранителям" о своей решительности, ибо как они "не в состоянии" бороться с преступным миром - в той же мере очень способны наказывать самостоятельных борцов с преступниками.
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05.07.2021 02:46 Відповісти
Я вже давно живу у внутрішній еміграції...
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05.07.2021 03:16 Відповісти
проследи хоть за одним экипажем нацполиции всю рабочую смену и увидеш что в таком виде полиция вообще нах....й не нужна.

от слова ВООБЩЕ
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04.07.2021 15:00 Відповісти
Цікава ідея, тільки Бігусу, Стерненко та іншим правдолюбцям та борцям з корупцією вона чомусь "не заходить"... "От така фігня, малятки"...
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04.07.2021 17:30 Відповісти
Опросы показывают, что не очень то и много граждан Украины доверяют организованной преступной группировке "Национальная полиция Украины". Куда звонить, когда полиция грабит, насилует, убивает?!
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04.07.2021 16:45 Відповісти
Знущаєшся? Краще дай телефон Лінча! Народ буде щиро вдячний. Можливо його світлий образ замінить нарешті совєцьких картонного "Дєда Мороза" і гламурного "Святого Миколая" добрим і співчутливим Паном Лінчем. І навіть діти цілими дитсадками почнуть писати листи типу "мою сестру згвалтували.... мого тата задушив прокурор, мого брата підставили і посадили мєнти щоб забрати його бізнес, нас обікрали, маму катували поліціанти"... І тут уже варіантів тексту безліч...
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04.07.2021 17:41 Відповісти
ВСУ- борется с агрессией Московии при этом плохо субсидируется государством. Нац. полиция - орган борьбы с народом Украины и субсидируется очень хорошо. Фактически власть с врагом не борется. Она борется со своим народом.
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04.07.2021 18:39 Відповісти
Да это факт, защищает преступников в моем случае, вюполиция - вы выродки позорные
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04.07.2021 21:33 Відповісти
Нема в нас поліції , особливо в Києві - то злочинці в формі…. Справи не розкриваються, я вже мовчу про побиття і каліцтва активістів saveФОП!!!!
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04.07.2021 23:56 Відповісти
 
 