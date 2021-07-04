"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, о 22:00 в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.

Зупинили народного обранця через не підсвічений державний номер на автомобілі. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.

У розпорядження журналістів потрапив протокол поліції, у якому затвердили стан наркотичного сп’яніння.

Водночас, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.

Окрім того, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах – це зняв на відео кореспондент LIVE.

Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

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Ще під час інциденту спливла цікава деталь: депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата - залишилося невідомим.





















