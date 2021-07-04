"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учора, о 22:00 в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.
Зупинили народного обранця через не підсвічений державний номер на автомобілі. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.
У розпорядження журналістів потрапив протокол поліції, у якому затвердили стан наркотичного сп’яніння.
Водночас, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.
Окрім того, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах – це зняв на відео кореспондент LIVE.
Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.
Ще під час інциденту спливла цікава деталь: депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата - залишилося невідомим.
Будь ласка, зачекайте...
Нарід, ти впевнений, що у тебе з пліснявими одне розуміння прекрасного?
Х - хуцпа
cоБАКСАМИ відкупиться!! Чи котоБаксами...
🤣🤣
Бо чим далі тим більше ютуб рясніє відеороликами мусорських безчинств щодо водіїв.
волки паганые
а етих чмошников (нардепа Брагар и помощника)-гнать пендалями в шею с Верховной Рады!
КОКОС ЧТО НАДО . ДОМЕСТОС С ХЛОРОМ
Желтый кружок это копы.
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.