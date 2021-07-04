Близько 40% змагань на літніх Олімпійських іграх у Токіо можуть відбутися без глядачів

Близько 40% змагань літніх Олімпійських ігор в Токіо можуть відбутися без глядачів у цілях обережності проти потенційної нової хвилі COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

Найближчим часом організатори Ігор і уряд Японії проведуть нараду, на яких визначать допустиму кількість глядачів на стадіонах. Розглядається скорочення нинішнього ліміту заповнюваності арен з 10-ти до 5 тисяч.

Якщо ліміт буде скорочений, змагання, на які було продано понад 5 тисяч квитків, а також заходи, заплановані після 21.00, відбудуться без глядачів.

Також читайте: МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних і футбольних матчів, змагань з легкої атлетики.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися влітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде гідно представлена ​​на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.