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Близько 40% змагань на літніх Олімпійських іграх у Токіо можуть відбутися без глядачів

Близько 40% змагань на літніх Олімпійських іграх у Токіо можуть відбутися без глядачів

Близько 40% змагань літніх Олімпійських ігор в Токіо можуть відбутися без глядачів у цілях обережності проти потенційної нової хвилі COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

Найближчим часом організатори Ігор і уряд Японії проведуть нараду, на яких визначать допустиму кількість глядачів на стадіонах. Розглядається скорочення нинішнього ліміту заповнюваності арен з 10-ти до 5 тисяч.

Якщо ліміт буде скорочений, змагання, на які було продано понад 5 тисяч квитків, а також заходи, заплановані після 21.00, відбудуться без глядачів.

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Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних і футбольних матчів, змагань з легкої атлетики.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися влітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде гідно представлена ​​на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.
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японцы не зря бьют в барабаны - знают, шо грядет.
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04.07.2021 16:09 Відповісти
Там кацапам плыть близко, вот они и страхуются.
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04.07.2021 16:11 Відповісти
а кацапня безродная под кольцами как всегда? - ето теперь их родина....
мельдоний отам в ведре на выходе - черпай коцап-спортсмен-нарик
завтра досыпят...
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04.07.2021 16:14 Відповісти
И 34% соревнований - без спортсменов.
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04.07.2021 16:31 Відповісти
Оно и хорошо: никто не дерётся, не бросает стаканчики, не мочится в кустах.
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04.07.2021 16:47 Відповісти
 
 