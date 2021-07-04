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люди з інвалідністю (258) Денис Шмигаль (4398)

Кабмін затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту, - Шмигаль

Кабмін затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін затвердив порядок порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написаву фейсбуці.

Шмигаль зазначив: "Створюємо безбар’єрне середовище в Україні. Уряд затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспорту"

Він продовжив: "Документ передбачає єдині правила для будівництва інфраструктури, яка буде однаково доступна для всіх людей. Наявність фізичних перешкод просто недопустима.

"Спільно з Першою леді Оленою Зеленською та громадськістю ми впроваджуємо сучасні підходи та практики відповідно до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року", - підсумував Шмигаль.

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Кабмин утвердил порядок обустройства средств беспрепятственного доступа инвалидов в здания и транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8064
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04.07.2021 16:59 Відповісти
т.е пацан - подмогни коляску в трамвай уже не надо будет?
или до етого еще 20 леат?
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04.07.2021 17:01 Відповісти
Позабирают коляски. Нет колясок, не нужна и инфраструктура.
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04.07.2021 17:30 Відповісти
зеленый срач....
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04.07.2021 17:02 Відповісти
Следующим шагом будет закупка услуг по оборудованию таких новейших инноваций без проведения открытых торгов у нужной фирмы?
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04.07.2021 17:15 Відповісти
очередной распил бабла!
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04.07.2021 17:49 Відповісти
О, очередной повод для штрафов
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04.07.2021 18:31 Відповісти
Совместно с первой бледи..😀😀
Та бледи тупа как пробка...как и ее мужинек...
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04.07.2021 18:34 Відповісти
 
 