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Білорусь (7840) Литва (2265) мігранти (1074) нелегали (382)

Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

Литовські прикордонники затримали 160 мігрантів із території Білорусі, які незаконно перетнули кордон, з ранку суботи до ранку неділі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання  Delfi.

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають схожі історії про те, чому вибрали Литву для своїх нелегальних поїздок. Вони нібито вчилися у вищих навчальних закладах Гродно, а недавно місцева влада запровадила нову плату для таких студентів.

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Вони також нібито були виселені зі студентських гуртожитків і змушені були покинути Білорусь. Такі мігранти кажуть, що через близькість Гродно до Литви вони вибрали цю країну, а не, наприклад, Польщу.

Всі іноземці будуть перевірені на COVID-19 й ізольовані до отримання результатів.
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Топ коментарі
+18
Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
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04.07.2021 17:31
+18
Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
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04.07.2021 17:32
+6
И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
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04.07.2021 17:35
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Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
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04.07.2021 17:31 Відповісти
Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается

==============================
Ось до чого призводить роздавання кульок та квітів посібникам режиму.
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04.07.2021 18:15 Відповісти
если они врут, то они не нелегалы, а шпионы
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04.07.2021 19:33 Відповісти
Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
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04.07.2021 17:32 Відповісти
А шо не наоборот? Они шо - телевизор не смотрят?
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04.07.2021 17:32 Відповісти
Тех нелегалов,которые проникли в Литву из Белорусии надо просто отправлять обратно к себе на родину, весть быстро распространится среди нелегалов и они больше не будут лезть в Литву..
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04.07.2021 19:11 Відповісти
Я имел виду, что движутся они из "коммунистического рая" в "капиталистический ад", как втирает им в мозг бел- и кацапо-тв. А отнюдь не наоборот, как в фильме https://youtu.be/_gqN9cKrncI "Искатели счастья" 1936 года .
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04.07.2021 19:18 Відповісти
перебегают жители Ирака , Афганистана и Африки .
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06.07.2021 19:20 Відповісти
Не все там идиоты - у них отличные условия в бывших метрополиях.
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06.07.2021 20:11 Відповісти
трудовой лагерь, полная изоляция, работа за миску супа и пол стакана воды,
если норма выполнена, можно копать противотанковый ров на границе с парашей,
и при этом свободный билет в москву итд, это агенты кгб
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04.07.2021 19:36 Відповісти
Тогда они не заметят разницы.
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04.07.2021 19:52 Відповісти
Назад у свою країни - це довго і дорого..
найпростіший варіант - назад до Білорусі..
Іспанія, Данія і Італія теж можуть поділитися
своїми емігрантами для бацькі
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04.07.2021 22:33 Відповісти
бацькая мстя срашна и ужасна
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04.07.2021 17:33 Відповісти
а как они на территорию Крепкого Картошека попадают?))
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04.07.2021 17:34 Відповісти
Нелегали, нелегали і жене їх бульбайость.
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04.07.2021 17:38 Відповісти
это понятно, но он же не граничит с азиатами?)))..из Украины не пройдут, там жесткий контроль, и давно усиленный на границах, они туда и не суются...
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04.07.2021 17:53 Відповісти
лукашенка відкрив регулярний рейс Багдад -Мінськ з підвищеною платою
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04.07.2021 22:36 Відповісти
А минные поля нельзя поставить ???
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04.07.2021 17:34 Відповісти
И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
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04.07.2021 17:35 Відповісти
К сожалению, мигрантов насильно заставлять работать нельзя, таковы "демократичные" законы ЕС..
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04.07.2021 19:16 Відповісти
А зачем насильно? Официальная регистрация у пограничников, люди работают за еду и кров. И есть вознаграждение, совершенно легальное - это билет на обратный проезд. Все законно!
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04.07.2021 19:19 Відповісти
Они имеют право не работать, но имеют полное право требовать пищу и крышу над головой, так как временно имеют статус беженца, таковы "демократичные" законы ЕС.
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04.07.2021 19:36 Відповісти
Недоварена стара незмелена кукурудза - теж піща . Ну і чай з листя берези і шишок .
Не хоче працювати , харчів ніхто не позбавить . Навіть добавку чаю дадуть . А хто погодиться - тому картопельку в сметанці , з мясцем 🤟😁🇺🇦
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04.07.2021 19:54 Відповісти
Статус беженца еще надо доказать.....и в ЕС это непросто.
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04.07.2021 20:00 Відповісти
добровольно, за миску супа и стакан воды
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04.07.2021 19:38 Відповісти
Именно поэтому через несколько лет Европа превратится в Африку .
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06.07.2021 19:22 Відповісти
сформируйте из етих сборную по футболу - стимул гражданство...
они же всех порвут.
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04.07.2021 17:36 Відповісти
бегут люди от "счастья"подаренного Тараканом
К мацкалям только не бегут..почемуто..
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04.07.2021 17:36 Відповісти
туда именно и бегут, прыжками - те еще кенгуря...
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04.07.2021 17:39 Відповісти
Бегут жители Ближнего Востока : Афганистан , Ирак и Африканцы.
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06.07.2021 19:23 Відповісти
Всё это Эссэн-Гэ сейчас напоминает "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9 камышовый рай " (было такое кино "перестроечное").
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04.07.2021 17:38 Відповісти
только пару расчетов с мг42 и по паре запасных стволов могут решить эту проблему.
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04.07.2021 17:39 Відповісти
Минное поле
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04.07.2021 17:40 Відповісти
Отпи..дить на кизяк и выкинуть назад. в Беларусь. 3-4 раза так и желающие исчезнут. Новости быстро разлетаются.
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04.07.2021 17:40 Відповісти
украинец стреляет в беларуса? - ето уже на поверхности и дело времени..
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04.07.2021 17:42 Відповісти
Українець стріляє в окупантів будь якої національності.
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04.07.2021 17:50 Відповісти
Да поставьте на границе пулеметчиков: пару раз положат толпу, в следующий раз никто не сунется нелегалить.
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04.07.2021 17:43 Відповісти
Нельзя. ЕС не разрешает. К смуглым нелегалам нужно относится толерантно. А ещё перед ними можно на коленях постоять.
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04.07.2021 18:23 Відповісти
Раз "казки" схожі - значить "козачки заслані" Чому? Та тому що люди різні і підстави для залишення своєї країни повинні хоч трохи відрізняться одна від одної - хоча-б в деталях! А коли "казка" має один сюжет - значить і "казкар" один і той самий! Значить - "пішов конвеєр"! І тому тримать їх під охороною і нікуди не випускать! Бо буде те саме, що і з "чеченськими біженцями" у Німеччині, Австрії і Франції : почнуть терор там де осядуть - "по зеленому свистку"!!!
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04.07.2021 17:48 Відповісти
Tut jest raznyje bezenci odni vygledit odeti na 5000 evro primerno to jest ocen modno.Ne kazdi mozet sebe pozvolit tak odevatsia daze Evrope.Najti 15000 evro stob popast siuda toze nekazdi mozet.Vot i vopros kto ix finansirujet?
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04.07.2021 18:26 Відповісти
От і я про це саме! Хай ваші "контріки" не ліняться - задіюють спеціалістів, викладачів для допитів Людина що знає свою професію , парою уміло поставлених питань "студенту" його "казочку" розкусить і поламає складену КГБістами "легенду Я ніколи не казав, де і ким починав службу Однак, коли працював у складі комісій, що проводили перевірки, працював саме так - бо знав, як працює система тилового забезпечення у в/ч А далі - "справа техніки"! Ревізія призначена, інвентаризація проведена і начальник служби з начальниками складів біжать у фінслужбу "з торбами грошей" щоб до прокуратури справа не дійшла
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04.07.2021 18:40 Відповісти
Переконаний що все що вони лепечуть це повна дурня - диктатор не відмовиться від останнього джерела валюти. Цих осіб звозили з усієї кацапії. Така ж історія була у нас - кацапи ловили нелегалів і замість утримувати і висилати з мигалками везли під охороною до українського кордону. У нас часом таких збиралося до 700 000. І всі вони лягали тягарем на наш бюджет. Це економічна диверсія. Таких нелегалів потрібно висилати в ту країну звідки вони перетнули кордон. Запевняю, потік миттєво припиниьтся.
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04.07.2021 17:48 Відповісти
с беларусами будет сложно - они бойцы, не грязь бурятска из под сожженых кацапских танков.
очень и очень бы не хотелось, но если надо будет - прийдется и беларусов жмурить.
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04.07.2021 17:56 Відповісти
Lezut oni i cerez zabori.Tut jest jedinstveni put bystro ix otpravijit obratno v ix rodinu.Razberatsia nenado dolgo,srazu obratno
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04.07.2021 18:16 Відповісти
Почему заборы без электричества и колючей проволоки?
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04.07.2021 18:21 Відповісти
бiдосiк в бой нас поведе
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04.07.2021 18:20 Відповісти
Стену надо было давно построить.
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04.07.2021 18:20 Відповісти
S raskpj kak polozeno postrojili stenu,a s Belorus pocti netu
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04.07.2021 18:32 Відповісти
Ну то что Лукашенко открыл для негров белорусско-литовскую границу ерунда. Не с Беларуси так ещё откуда, всё равно лезут, главный вопрос как с ними потом поступают, выдворяют ли к херам, или у себя оставляют?
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04.07.2021 19:10 Відповісти
Я вот не понимаю, поймали при нелегальном пересечении границы с Белорусью ну и нах обратно отвезли, возвратили бульбафуреру, и пусть ****. ся как котят!
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04.07.2021 19:34 Відповісти
тикают из турнепсового рейха отрая картошки вареной
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04.07.2021 20:51 Відповісти
А в чем проблема для Литвы? Нелегалов задержать , вывезти к границе с Белой русью и пнуть ногой в зад на ту территорию, с которой прибыли. Пусть это будет проблемой Батьки.
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04.07.2021 21:03 Відповісти
европу погубит толерантность! расстрелять на месте за нарушении границы и поток сразу же прекратиться... это не мигранты это саранча...
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04.07.2021 22:37 Відповісти
 
 