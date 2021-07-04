Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

Литовські прикордонники затримали 160 мігрантів із території Білорусі, які незаконно перетнули кордон, з ранку суботи до ранку неділі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi.

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають схожі історії про те, чому вибрали Литву для своїх нелегальних поїздок. Вони нібито вчилися у вищих навчальних закладах Гродно, а недавно місцева влада запровадила нову плату для таких студентів.

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Вони також нібито були виселені зі студентських гуртожитків і змушені були покинути Білорусь. Такі мігранти кажуть, що через близькість Гродно до Литви вони вибрали цю країну, а не, наприклад, Польщу.

Всі іноземці будуть перевірені на COVID-19 й ізольовані до отримання результатів.