Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб
Литовські прикордонники затримали 160 мігрантів із території Білорусі, які незаконно перетнули кордон, з ранку суботи до ранку неділі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi.
Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають схожі історії про те, чому вибрали Литву для своїх нелегальних поїздок. Вони нібито вчилися у вищих навчальних закладах Гродно, а недавно місцева влада запровадила нову плату для таких студентів.
Вони також нібито були виселені зі студентських гуртожитків і змушені були покинути Білорусь. Такі мігранти кажуть, що через близькість Гродно до Литви вони вибрали цю країну, а не, наприклад, Польщу.
Всі іноземці будуть перевірені на COVID-19 й ізольовані до отримання результатів.
Топ коментарі
+18 Андрей Кайнаран
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+18 дмитрий иванов 527db324
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+6 roadstar
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Ось до чого призводить роздавання кульок та квітів посібникам режиму.
если норма выполнена, можно копать противотанковый ров на границе с парашей,
и при этом свободный билет в москву итд, это агенты кгб
найпростіший варіант - назад до Білорусі..
Іспанія, Данія і Італія теж можуть поділитися
своїми емігрантами для бацькі
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
Не хоче працювати , харчів ніхто не позбавить . Навіть добавку чаю дадуть . А хто погодиться - тому картопельку в сметанці , з мясцем 🤟😁🇺🇦
они же всех порвут.
К мацкалям только не бегут..почемуто..
очень и очень бы не хотелось, но если надо будет - прийдется и беларусов жмурить.