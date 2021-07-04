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Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика"

Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 5 липня, візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика", який триватиме в столиці три дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється на сайті глави держави.

"Основними темами заходу стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Крім того, на форумі обговорюватимуть питання підтримки українського бізнесу на зовнішніх ринках як пріоритет зовнішньої політики, енергетичну дипломатію, а також розвиток логістичних можливостей України та ймовірні спільні транспортні й інфраструктурні проєкти", - йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь представники Офісу Президента, Міністерства закордонних справ України та інших відомств, народні депутати, представники ЄС, міжнародні партнери та експерти.

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зелю - на нари!
тоді підем на пари!
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04.07.2021 17:45 Відповісти
При чем здесь зеленский?
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04.07.2021 17:46 Відповісти
Спасибо, что предупредили. Будем держаться подальше!
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04.07.2021 17:47 Відповісти
Вовка снова речь лохам толкать будет

Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" - Цензор.НЕТ 9940
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04.07.2021 18:02 Відповісти
Візьме участь хіба що в поїданні шаурми - на більше цей тупий шлунок з ніжками не здатний.
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04.07.2021 18:08 Відповісти
Тема виступу: "Як все прос₽ати, та звернути на Порошенка"
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04.07.2021 18:09 Відповісти
Будет рассказывать о том как победили коррупцию и о том, как отмазывать вмазаных "слуг народа" от полицейских протоколов.
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04.07.2021 21:39 Відповісти
Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" - Цензор.НЕТ 1668
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04.07.2021 23:57 Відповісти
 
 