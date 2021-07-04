Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ

Компанія-виробник шампанського Moet Hennessy на пляшках, що поставляються в Росію, додасть згадку про "ігристе вино".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У тексті заяви компанії, опублікованої Bloomberg, йдеться, що рішення прийнято відповідно до нової вимоги російського законодавства, яке залишає назва французького регіону Шампань для ігристих вин, вироблених в РФ.

"Поправки, що вимагають згадки ігристого вина на задній стороні пляшок з шампанським, привели до тимчасового припинення поставок для коригування з точки зору логістики і регулювання. Як тільки це буде зроблено, поставки відновляться якомога швидше", - наголошується в заяві Moet Hennessy.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Нагадаємо, згідно з прийнятим нещодавно Держдумою РФ поправок до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт в Росію.