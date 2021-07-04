Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ
Компанія-виробник шампанського Moet Hennessy на пляшках, що поставляються в Росію, додасть згадку про "ігристе вино".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У тексті заяви компанії, опублікованої Bloomberg, йдеться, що рішення прийнято відповідно до нової вимоги російського законодавства, яке залишає назва французького регіону Шампань для ігристих вин, вироблених в РФ.
"Поправки, що вимагають згадки ігристого вина на задній стороні пляшок з шампанським, привели до тимчасового припинення поставок для коригування з точки зору логістики і регулювання. Як тільки це буде зроблено, поставки відновляться якомога швидше", - наголошується в заяві Moet Hennessy.
Нагадаємо, згідно з прийнятим нещодавно Держдумою РФ поправок до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.
Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт в Росію.
Будь ласка, зачекайте...
та был бы я геем, то наоборот бы не только все реплики и срачи прочел, но и сам бы про эти дела активно-пассивно писал.
обосрался ты, как и тот шо тя плюсанул)
Кацапам оце тільки глушманити: https://posmotre.li/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Табуретовка - это мутная жидкость в сомнительной чистоты бутылке, заткнутой чьими-то слипшимися в комок старыми портянками, претендующая на звание алкогольного напитка. Причем, судя по виду и запаху портянок, их последний носитель умер уже давно и возможно не без участия содержимого бутылки. Запах же самого самогона таков, что вы начинаете подозревать: его не выгнали, а изгнали из исходного вещества. С позором. И двери за ним заперли на пудовый замок.
Пьют табуретовку, как правило, те, кому уже все равно, что пить, лишь бы горело. Если персонаж пьет табуретовку - значит, или он опустился на социальное дно, или пребывал там изначально.
Последствия потребления табуретовки - дикое похмелье, сопровождаемое поносом и рвотой, амнезия, временное расстройство всех функций организма. Это в лучшем случае. Потому что еще может быть слепота, травмы желудочно-кишечного тракта и, наконец, смерть.
После чтения вступления кажется, что это лучшая антиреклама спиртного, какую только можно сочинить. Увы, на потребителей сабжа всё равно не подействует… Они как тараканы, их даже такая отрава не берёт.
Надеются, что не вжарят их в дальнейшем.
"Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.
Дай Бог, чтоб эта песня была, мой друг, про вас:"
Французы, а оказывается "национальное историческое достояние" не очень и дорого стоит!
нахай вся "область" Шампань приєднається до "руцького миру".
тоді все буде на території каціпії і можна написати "Шампанське"