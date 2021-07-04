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росія (63589) шампанське (38)

Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ

Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в

Компанія-виробник шампанського Moet Hennessy на пляшках, що поставляються в Росію, додасть згадку про "ігристе вино".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У тексті заяви компанії, опублікованої Bloomberg, йдеться, що рішення прийнято відповідно до нової вимоги російського законодавства, яке залишає назва французького регіону Шампань для ігристих вин, вироблених в РФ.

"Поправки, що вимагають згадки ігристого вина на задній стороні пляшок з шампанським, привели до тимчасового припинення поставок для коригування з точки зору логістики і регулювання. Як тільки це буде зроблено, поставки відновляться якомога швидше", - наголошується в заяві Moet Hennessy.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Нагадаємо, згідно з прийнятим нещодавно Держдумою РФ поправок до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт в Росію.
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Топ коментарі
+126
Европейские шлюхи!
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04.07.2021 19:29
+85
Мля, опять договорняки с маразматиками ради бабла
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04.07.2021 19:29
+67
Да уж, получается шампанское из Шампани совсем не шампанское, а бодяга из Усть-********** теперь настоящее шампанское... Уже ноги вытирают об вечно "озабоченных", а те и рады стараться, ради лишних монеточек. Хохма дня
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04.07.2021 19:46
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Сторінка 4 з 4
тебе, гею, виднее
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05.07.2021 16:46 Відповісти
сказочный ты ......
та был бы я геем, то наоборот бы не только все реплики и срачи прочел, но и сам бы про эти дела активно-пассивно писал.
обосрался ты, как и тот шо тя плюсанул)
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06.07.2021 09:40 Відповісти
Мільярд євро це така штука...
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05.07.2021 08:06 Відповісти
Хеннесі-х*єннесі, мля...
Кацапам оце тільки глушманити: https://posmotre.li/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Табуретовка - это мутная жидкость в сомнительной чистоты бутылке, заткнутой чьими-то слипшимися в комок старыми портянками, претендующая на звание алкогольного напитка. Причем, судя по виду и запаху портянок, их последний носитель умер уже давно и возможно не без участия содержимого бутылки. Запах же самого самогона таков, что вы начинаете подозревать: его не выгнали, а изгнали из исходного вещества. С позором. И двери за ним заперли на пудовый замок.

Пьют табуретовку, как правило, те, кому уже все равно, что пить, лишь бы горело. Если персонаж пьет табуретовку - значит, или он опустился на социальное дно, или пребывал там изначально.

Последствия потребления табуретовки - дикое похмелье, сопровождаемое поносом и рвотой, амнезия, временное расстройство всех функций организма. Это в лучшем случае. Потому что еще может быть слепота, травмы желудочно-кишечного тракта и, наконец, смерть.

После чтения вступления кажется, что это лучшая антиреклама спиртного, какую только можно сочинить. Увы, на потребителей сабжа всё равно не подействует… Они как тараканы, их даже такая отрава не берёт.
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05.07.2021 08:32 Відповісти
Да не переживайте Вы так , теперь мы уже знаем как выбирать вино. То что игристое - это настоящее шампанское , а то что имеет название Шампанское и произведено в РФ - игристая моча.
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05.07.2021 08:58 Відповісти
Серьезно прогнулись!
Надеются, что не вжарят их в дальнейшем.
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05.07.2021 09:08 Відповісти
а как же санкции?
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05.07.2021 09:19 Відповісти
имаНе поню почему эта новость в топе
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05.07.2021 09:45 Відповісти
Жалюгідні жабоїди.
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05.07.2021 10:42 Відповісти
Как то странно слышать теперь эту песню:
"Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.
Дай Бог, чтоб эта песня была, мой друг, про вас:"
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05.07.2021 17:20 Відповісти
И этим людям мы доверились подписав Будапештский меморандум!
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05.07.2021 11:26 Відповісти
Чекаю на перейменування пармезана в " плавлєний сирок " Дружба"
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05.07.2021 11:41 Відповісти
Не хрен тогда покупать нам это шмурдячное , неизвестное "игристое вино из Франции!! и наконец оказывается Франция никакая не родоначальница шампанского, а так одна балтология!!
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05.07.2021 11:42 Відповісти
ну я чуть чуть ошибся когда намекал на вероятное переименование Шампани в Чампань.......
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05.07.2021 11:47 Відповісти
Деньги не пахнут...
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05.07.2021 12:15 Відповісти
шмурдельон с левого берега дуная
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05.07.2021 13:51 Відповісти
Хи-хи!
Французы, а оказывается "национальное историческое достояние" не очень и дорого стоит!
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05.07.2021 15:16 Відповісти
Так але ы тут може бути хитріший компроміс:
нахай вся "область" Шампань приєднається до "руцького миру".
тоді все буде на території каціпії і можна написати "Шампанське"
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05.07.2021 15:32 Відповісти
Патамушта казли,***....
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05.07.2021 16:20 Відповісти
Ах вот они какие, непоколебимые европейские ценности во Франции!
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05.07.2021 17:06 Відповісти
Теперь знаю о Ывропе все!Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ - Цензор.НЕТ 8111
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05.07.2021 17:15 Відповісти
"Игристое"-это по божески,по христиански .Следовало потребовать назвать "Плодово-ягодное крепленое",они бы выполнили и это
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05.07.2021 17:17 Відповісти
В этом деле самое поразительное то, что кажется как раз французы, первыми в мире и подняли вопрос о национальных продуктах, типа шампанское, пармезан или борщ!
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05.07.2021 18:15 Відповісти
Бренд "*****" хтось зареєстрував?
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05.07.2021 18:10 Відповісти
Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ - Цензор.НЕТ 3964
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05.07.2021 22:25 Відповісти
Не ожидал... Днище какое-то. Чтоб Hennessy так прогнулись. Не иначе им "новичком" пригрозили. А вообще, две европейские проститутки, Хранция и Гитлеровщина, просто поражают своей безпринцыпностью. Хребет, ну просто верёвочный! И язык наверное длинный и нежный, так Х****лу отлизывать.
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06.07.2021 18:08 Відповісти
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