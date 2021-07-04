"Слуга народу" Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні

"Слуга народу" Дмитро Гурін заступився за колегу по фракції Євгена Брагара.

Про це в фейсбуці написав "слуга народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Пишуть, що народного депутата нашої фракції Євгена Брагара затримали при управлінні транспортним засобом під час наркотичного сп'яніння. Результати аналізів ми ще побачимо, але вже зараз можу сказати - я знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні", - написав він.

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Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.