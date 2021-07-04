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Новини Скандали в Слузі народу
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Слуга народу (2800) Гурін Дмитро (33) Євген Брагар (44)

"Слуга народу" Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні

"Слуга народу" Дмитро Гурін заступився за колегу по фракції Євгена Брагара.

Про це в фейсбуці написав "слуга народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Пишуть, що народного депутата нашої фракції Євгена Брагара затримали при управлінні транспортним засобом під час наркотичного сп'яніння. Результати аналізів ми ще побачимо, але вже зараз можу сказати - я знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні", - написав він.

Слуга народу Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні 01

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Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.
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Топ коментарі
+66
Тобто, Женя довбанутий і без наркоти...
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04.07.2021 20:05
+65
Да уж, - человеку, который предлагает бабушке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, точно не нужны наркотики=)
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04.07.2021 20:05
+38
"Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны - Цензор.НЕТ 6144
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04.07.2021 20:08
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Є одне питання--патрулі зупинили ЗАКОННО ЧИ НІ? Якщо була причина і підозра--то що важко було пройти перевірку і не робити з цього шоу. Чи закони для слуг не існують. Ви моральні уроди--поступайте по закону. А патрульний молодець--не піддався на "корочки"
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05.07.2021 09:11 Відповісти
Одно дерьмо пробует добела отмыть другое дерьмо.
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05.07.2021 09:26 Відповісти
Действительно наркота ему не нужна, ведь судь по предложению "продать собаку" оно долбо-б от рождения. Зачем такому наркота, если он с рождения под наркотой?
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05.07.2021 10:05 Відповісти
Його і так штирить
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05.07.2021 10:20 Відповісти
Наркотики ему совершенно точно не нужны - они его уже не берут.
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05.07.2021 10:27 Відповісти
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