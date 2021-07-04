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Новини Скандали в Слузі народу
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перевірка (1208) патрульна поліція (1431) Євген Брагар (44)

Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція

Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки автомобіля нардепа в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

"У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.

Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських.

За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам", - йдеться в повідомленні.

Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання слуги народу Брагара, - патрульна поліція 01


Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Також читайте: "Слуга народу" Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні
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Топ коментарі
+73
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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04.07.2021 20:32
+47
ах вот так даже !
с днем рождения полиция!
бл... хотя бы себя защитите... какое уж там нас )))))
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04.07.2021 20:32
+41
треба бубочці ввести санкції на наглих копів.
Бач шо удумали - слуг обіжають...
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04.07.2021 20:43
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Ну так...
Тепер навряд чи якись патрульний наважиться зупинити зеленого депутана...
Еліта недоторканих...
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04.07.2021 23:03 Відповісти
Давайте дебіли, розкажіть мені про то як "Барига" владу узурповував....
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04.07.2021 23:04 Відповісти
ну всё, теперь за зеленого мудака полицейского мурыжить будут
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04.07.2021 23:11 Відповісти
Да посадить их и все, как посмели депутата тронуть, ну и что что наркоман и за рулём, он зепутат, ему можно все, разве вы ещё не поняли?😁😁😁
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04.07.2021 23:11 Відповісти
Факт затримання поліціянти фіксують на відео. Нехай поліція оприлюднить відео затримання. А якщо подивитись на ситуацію тверезо, то до чого дійшла Україна. Депутати Верховної ради роз'їжджають вулицями в стані наркотичного сп'яніння. Зюзя з першого дня як переступив поріг Адміністрації президента ********** закон про легалізацію маріхуани, а не вдається проштовхнути, то кабінет на Банковій обклеїв фотошпалерами з коноплями.
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04.07.2021 23:29 Відповісти
Напад - найкращий захист! Класика від кацапні....
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04.07.2021 23:53 Відповісти
Не знаю і, навіть, не хочу гадати торчок брагарь чи, просто, зєльоний дєпутат-мудак, а от той факт, що арсєн барісавіч почав трогати зєльоних підарів поговорить багато про ЩО.тому що авакяна можна звинуватити багато в чому, але із зєльоних ідіотизмом він не має нічого спільного. Подивимся справу в "развітії".
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05.07.2021 00:30 Відповісти
предлагаю повесить Брагара на фонаре, можно и Верещук с Арахамией и Корниенко рядом
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05.07.2021 00:53 Відповісти
А как быть с Третьяковой,какой фонарь эту тушу выдержит???
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05.07.2021 08:51 Відповісти
і повісити на поводку собаки, яку продали щоб покрити витрати на комуналку.
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05.07.2021 09:10 Відповісти
ну конечно расстрелять этих ментов. ты смотри, против хозяев жизни поперли
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05.07.2021 05:45 Відповісти
А може воно по життю таке причамрижене - а ви відразу :наркотики,наркотики!Щей ввів у оману патрульних - кермував чужою машиною - от вони і не побоялись зупинити.
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05.07.2021 08:33 Відповісти
Премьер мтнистр швеции
Оствил автомобиль не там где надо на 20 минкт
Когда пришел под дворником была квитанция на штраф
И не было расследований
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05.07.2021 08:48 Відповісти
Бл@дь,полиция виновата???
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05.07.2021 08:50 Відповісти
ужас. как они могли целого народного избранника в таком обвинить. У нас, вон, цельный президент постоянно под коксом ходит, так шо теперь?
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05.07.2021 08:52 Відповісти
Вийде так, що всі поліцейські були під наркотою, а "слуга" чистєйшей води тверезий і ніколи наркоту не бачив і звиячайно прав.
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05.07.2021 09:12 Відповісти
Как банда неторканних бросилась защищать своего шакалы плевать на законы закон

зоны для них выше всего наглчдные примеры каждый день
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05.07.2021 10:20 Відповісти
Зебильониш совок все похерил, только кармани набил.
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05.07.2021 10:21 Відповісти
ДА в жизни не поверю шо менты будучи не на 200 % уверены но он угашеный повезли бы этого мудака на экспертизу. Меня лично два раза пытались развести - говорю поехали!! 3 сек заминка (наверно в башке математика 2+2 прибавила получилось 5) ВСЕ!! ОТПАЛИ СРАЗУ ВСЕ ВОПРОСЫ! Никогда они возится не будут если это не верняк!! Так шо угашеный этот чудак был 100 %
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05.07.2021 11:08 Відповісти
Эй вы идиоты!!Вам , что делать не хрен??Или в Украине везде уже порядок!!Поймали этот наркомана-депутата , туда ему и дорога!! Пусть получить по всем статьям и даже больше!!Что это для кого-то новость , что в депутатах неаекваты, алкоголики, кухарки,наркоманы , дебитлы и неучи!! Так вы же сами их и выбра, это стадо дебилов во главе с главным неучем Украины Зеленским!!!!
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05.07.2021 11:50 Відповісти
Эй вы идиоты!!Вам , что делать не хрен??Или в Украине везде уже порядок!!Поймали этот наркомана-депутата , туда ему и дорога!! Пусть получить по всем статьям и даже больше!!Что это для кого-то новость , что в депутатах неадекваты, алкоголики, безграмотные кухарки, наркоманы со стажем, дебитлы всех уровней и рангов и просто неучи двоечники !! Так вы же сами их и выбрали в ВР и президенты, это стадо дебилов во главе с главным неучем Украины Зеленским!!!!
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05.07.2021 11:53 Відповісти
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