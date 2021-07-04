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22 030 183
майдан (762) Арестович Олексій (376)

Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані

Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав

Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович погодився на зустріч з користувачем, з яким вони обмінялися образами напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі під постом користувача Нєжинскій Гурок.

Зокрема той відзначає, що не може зустрітися з Арестовичем у призначений раніше час - 11:00 понеділка, тому що працює лікарем, а пацієнти йому дорожчі, і пропонує зустрітися в п'ятницю о 18:00. Крім того, наполягає, що краще це зробити не на Банковій, а на Майдані.

Радник Єрмака вказує, що о 19:00 у нього офіційний захід і пропонує варіант о 17:00. Вони обидва погоджуються, що це буде біля стели.

Також читайте: Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав х#єсосом, 9 липня на Майдані 01
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав х#єсосом, 9 липня на Майдані 02

Нагадаємо, користувач Нєжінскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, що тренеються перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".
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Топ коментарі
+51
Щось не віриться що Арестович прийде - надто "воно" бздикливе і розуміє що ця зустріч буде для нього ганьбою (журналюги ж таке не пропустять і будуть його "пасти ще за дві години до початку зустрічі) А він не звик "за базар отвєчать"! Тому "затупить" і під якимось приводом "зіллється"!
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04.07.2021 21:08
+35
Аферистович зассить, - инфа 100%
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04.07.2021 21:09
+26
Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане - Цензор.НЕТ 1732
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04.07.2021 21:13
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Многоликие переобувающиеся презервативы нив чем не разбирающиеся.
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04.07.2021 22:50 Відповісти
разворот событий таков, "Люся" будет наблюдать за стеллой за 2 часа до встречи, если с доктором придет много народа "она" етественно засцыться засветиться. придется отсосать, даже охрана "люсе" не поможет...
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04.07.2021 21:42 Відповісти
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04.07.2021 21:43 Відповісти
по правилам подібного шоу на ристалищах треба "один на один". Усе інше - як у кацапів чи у дітей скель: тільки ті кидаються зграєю на одного
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04.07.2021 21:50 Відповісти
Кияни-підтримайте лікаря-покажіть Арестовичу хто воно є..!.
хоча певен-Арестович "відмажеться"..."раднік"...
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04.07.2021 21:42 Відповісти
Боюсь, що лікаря затримають "орли" авакяна, через "порушення" правил руху чи ще яку хрінь.
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04.07.2021 21:50 Відповісти
навряд...резонанс уже дуже великий...а ось ОП -промовчить...чи ні...?
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04.07.2021 22:05 Відповісти
Були б у нас УКРАЇНСЬКИЙ АП і Президетн, цю б "понаєхавщую", бикуючу шваль вже б звільнили.
Воно викликає огиду, блювотний рефлекс Дійсно хочеться копняками і сцяни.и ганчірками гнати цю наволоч з України, щоб не обкрадала і не ганьбила.
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04.07.2021 22:28 Відповісти
цілком згоден....
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04.07.2021 22:35 Відповісти
воно вже відмовилося йти ))))
як і зразу було видно!!!
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04.07.2021 21:54 Відповісти
Люся відволікає увагу від держзради зЕзідента і знищення НБУ?
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04.07.2021 21:43 Відповісти
можливо так і є...черговий вкид від ОП...розтягують агонію...
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04.07.2021 21:45 Відповісти
Щлюха позорная.,,шестой,, проект кремля
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04.07.2021 21:45 Відповісти
треба квітки почати продавати на подібні шоу - виручку направити на ХТЗ щоби зробили для бійців передової броньовані башти для спостереження та відсічи атак ворогів
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04.07.2021 21:45 Відповісти
если кто не знает, кандидат наук И. В. Кива скоро будет защищать докторскую диссертацию по квантовым компьютерам. На вопрос журналиста, готов ли он ответить на вопрос, на который обещал ответить в следующей научной работе, ученый ответил "Данные в процессе вычислений представляют собой квантовую информацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую путём измерения конечного состояния квантового регистра. Выигрыш в квантовых алгоритмах достигается за счёт того, что при применении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпозиции квантовых состояний, которые в виртуальной форме содержат классическую информацию, преобразуется одновременно"
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04.07.2021 21:45 Відповісти
Докторская по квантовым бульдозерам.
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04.07.2021 22:26 Відповісти
Зустрічаються два коти Один другого питає:
- Ти чого такий обідраний?
- "Докторську" захищав!
- По якій темі?
- Як "на халяву" наїстися докторської ковбаси!
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05.07.2021 04:16 Відповісти
эта гниль ванючая токо мздеть способнаяя........
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04.07.2021 21:46 Відповісти
надо арестовича гнать с власти -это позор какой то
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04.07.2021 21:50 Відповісти
Люсіндра! Я тобі тухлі знайшов на зустріч

Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 5627
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04.07.2021 21:51 Відповісти
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04.07.2021 22:03 Відповісти
Кто дизайнер? Это ведь дизайнерская вещь.
Каблук - мягкая посадка для Мери Поппинс.
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04.07.2021 22:28 Відповісти
Ну вибачайте! Який пріпіздєнт таке і життя.... нажаль....
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04.07.2021 21:58 Відповісти
Засцыт. Сам не придет.
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04.07.2021 22:01 Відповісти
взрослые люди....Несолидно.
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04.07.2021 22:03 Відповісти
принимаю ставки на эту разборку ! ))) делайте ставки господа ! обосцут не обосцут, нокаут не нокаут ))))
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04.07.2021 22:06 Відповісти
Думаю литром зелёнки дело обойдётся. Ну и если люське сильно повезёт - на пару плюшек в харю)
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04.07.2021 22:18 Відповісти
Там охорони буде більше ніж "зєвак" , чи чого люська така смілива гадаєте?
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04.07.2021 22:25 Відповісти
Самое интересное, что туда придёт куча народу, но за арестовича там не будет никого, кроме его охранников… Закупаем попкорн, панове)
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04.07.2021 22:17 Відповісти
Арестович сміливий, знає що чоловіки жінок не б'ють.... не бийте Люсю люди, чого ві такі злі?
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04.07.2021 22:24 Відповісти
Для профилактики обязательно. Что бы бумажная корона не жала
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04.07.2021 22:42 Відповісти
кто крайний Люську на Майдане киздить ?
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04.07.2021 22:24 Відповісти
был бы я киевлянином-пришел бы непременно!
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05.07.2021 00:19 Відповісти
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 2468.
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04.07.2021 22:34 Відповісти
Справа Фокс из известного фильма, а слева несостоявшийся Шарапов, так аферист на доверии.
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04.07.2021 23:39 Відповісти
Люська придет в парике с накрашеными губами и в стрингах
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04.07.2021 22:41 Відповісти
люсіі прибуде в юпочці і на шпильках.
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04.07.2021 22:42 Відповісти
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 6894
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04.07.2021 22:52 Відповісти
Гео Лерос у підсумковій програмі Тараса Березовця ВЕЛИКІ НОВИНИ

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE

Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
Дуже роздратованому Аферистовичу, здається, немає там місця ....
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05.07.2021 00:45 Відповісти
Бедная Ленка, Ермак стал главной женой. Или мужем.
Теперь понятно - как Зеля кинулся на защиту своего любимого Ермака. Какая любовь!
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05.07.2021 02:17 Відповісти
Люся таки бажає бути обісцяною???
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04.07.2021 22:52 Відповісти
Что за школярство и ребячество. Ты депутат или сявка подзаборная?
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04.07.2021 23:06 Відповісти
А вот при Порошенко, такого не было!
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04.07.2021 23:08 Відповісти
При Порошенко , Люся вважалась - порохоботкою .. .
А ще рік тому називала Зе - куклою олігархів і сідлом на корові . Але потім отримала " хлібну " посаду в охвісі дЕрьмака . .
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04.07.2021 23:25 Відповісти
Євгейский хлопчик таки пришле своїх адвокатів!
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04.07.2021 23:10 Відповісти
Екій ви дуелянт,Люсі…
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04.07.2021 23:14 Відповісти
Гурок , бей первым сразу в челюсть !
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04.07.2021 23:24 Відповісти
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 7307. .
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04.07.2021 23:30 Відповісти
Представить не могу подобного поведения западных политиков.
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04.07.2021 23:30 Відповісти
Был у нас в одном городе Украины, мер подвижный такой предприимчивый и борзый, как-то также приехал на стрелку с битой и надавал хаму гражданину по коленкам, но потом много ещё кому дорогу перешёл, хотя и для города много сделал, убили его семь лет назад, до сих пор судят предполагаемых убийц.
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04.07.2021 23:33 Відповісти
Шото этим летом никто не хочет напрямую с Зелей обсудить захваченный автобус или другие вопросы, поэтому Зе-власть сама провоцирует прямой контакт)
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04.07.2021 23:56 Відповісти
можно про захваченный автобус подробнее? желательно с ссылкой
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05.07.2021 00:21 Відповісти
*
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
*
«Луцький терорист» і «заручники», побачивши у «Фейсбуку» виступ президента України з визнанням влади в Україні злочинною організацією, викликали таксі і вирішили іхать додому, однак за сценарієм ще повинні буть гвинтокрили, БТРи, спецназ і Аваков на білому коні…

Ліквідація «луцького терориста». Спецназівець - спецназівцю:
- как уже заманал этот бл*** цирк.. жрать хочу...
- потерпи.. скоро отбой
- ага..щаз..еще БТР не отстрелялся
*
Зеленский в золотых латах на белом коне подъезжает к автобусу.
-Вийди розбійнику!...
Тиша…
-Вийди, розбійнику!...
Виходить:
-Пробач мене, найвеличніший, я не хотів…Це все Порошенко!...
*
- Оце, куме, я думаю - добре, що теракт у Луцьку стався влітку, та ще й в суху погоду…
- Чому?!...
- - Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
-
*
- А де зараз президент?
- У Луцькій області…
- Так у нас нема «Луцької області»!
- А де ти бачив у нас президента?...
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05.07.2021 04:23 Відповісти
Це лікар писав такий бидлячий пост? Я не уявляю, щоб польський лікар так висловлювався. Аналогічно і щодо Арестовича. То суцільне дніщє. Пропоную вихід . Потрібно вчити іноземні мови.
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05.07.2021 00:56 Відповісти
Пропоную не пропускати уколи
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05.07.2021 01:03 Відповісти
Підозрюю, що вони їх знають. І що ??
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05.07.2021 09:39 Відповісти
да не придет люська-смердючка на Майдан... ссыканет... оно только в Интернете такое разведчицки мужественное, а по жизни ссыкун...
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05.07.2021 04:34 Відповісти
Интеллигенция, одним словом...
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05.07.2021 06:14 Відповісти
Люся, не боишься, что перепутают и трахнут?
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05.07.2021 06:20 Відповісти
Країна блазнів на усіх рівнях. Лікарі в цій країні також блазні.
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05.07.2021 07:04 Відповісти
в принципе если тот первый обосрал "героя новости"(хотя есть за шо), то не думал же что советник ему комплимент скажет в ответ?
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05.07.2021 07:54 Відповісти
+5
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05.07.2021 09:39 Відповісти
слился уже арестович, что и следовало ожидать
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05.07.2021 07:19 Відповісти
Краще всього цього арестовича взагалі не читати і до нього на сторінку не заходити.
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05.07.2021 07:46 Відповісти
Не заходьте ... Я не заходжу, бо в мене фейсбук не встановлений.
Але окреммі виступи і інтервью дивлюся з задоволенням.
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05.07.2021 09:41 Відповісти
ну да, а то вспоминается сразу этот задыхающийся шепот - смотрел с ним интервью Лещенко, а там еще и микрофон чет тупил - так ужас - Лещенко будто кричит, а гость - еле слышно ш-ш-ш, дайте ему кислорода, помирает!))
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06.07.2021 09:51 Відповісти
Без охраны?
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05.07.2021 09:06 Відповісти
Проститутович только язиком смелий, потом банит, сцикло.
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05.07.2021 09:25 Відповісти
1. Банити не можна ?
2. Раз переписка попала у загальний простір то виходить усе відкрито і він сміливий.
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05.07.2021 09:42 Відповісти
так он сам пришел сраться к другим в данном случае за то что его обосрали. а у себя может и банит возмущенных его хамством, хорошенько обосрав перед этим
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06.07.2021 10:09 Відповісти
І таке може бути.
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06.07.2021 17:38 Відповісти
та ж в новости тебе писали - чел на своей странице обосрал люсю, она пришел и обосрал чувака, тот обиделся и назначил срач.
шо может быть то? б*же, тут же писало и нотариально заверенные скриншоты есть то.
я не за люсю, но его в каком то аккаунте, в своем вроде чел обосрал, тот обосрал в ответ его, и тут все коменты как будто это "герой новости" сам тупо пришел и просто от неПутина делать обосрал доктора. почитай новость а не может быть - может быть даже Яхве и может быть планете 7000 лет
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06.07.2021 17:58 Відповісти
Я, насправді, більше сумніваюсь, чим стверджую.
Але з якого дива Арестович попреться на сторінку "якогось доктора", якого він не знає ??
Скільки людей у Фейсбуці ??
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06.07.2021 21:01 Відповісти
так тут же була новина, ну б*же ви би вже знайшов. доктор поставив фото, обізвав Арестовича, той побачив "тег" та прийшов з "матюччям", док обісрав його ще більше, а потім почали всі сратись. тут новина є, мене нема в ФБ, просто я не дуже базарю .... блін.. ну... "внятно" так шо рули туди та й там срись, задовбав. ше раз напишеш - поставлю фото Москаля - Ви шо? простофіля?(це ніжно так висловлювання)
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06.07.2021 21:15 Відповісти
а, то ви, сорі. чо - ну блін тут же була стаття, нє?
ну я не буду шукати. просто реально збоку зправа було типу - Вау супер, Арестович апять матюкнулсі)))
доктор його обізвав та затегав, той у віжповідь обісрав доктора(хороша кстаті ліфтовня до того шоб доктора знали - а, то той шо з Арестовичем срався)
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06.07.2021 21:19 Відповісти
та Б..г з ними ...
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07.07.2021 09:53 Відповісти
вообще пофиг придет арестович или не придет, обосцут или не обосцут его...
возмущает то что это уже становится нормой...то есть официальный речнык ткг, какой то там советник главы офиса как заправская шпана грызется в соц сетях и обкладывает матом граждан. И ладно если это был бы его последний рабочий день и на банковой сказали б "ну нам такое не надо позорище, пан арестович освобожден от обязанностей" как бы это было б нормальнй демократической стране, так не...он же стрелки там забивает на "поговорить 1 на 1" и все норм у него... мне лично стыдно, действительно какое то шапито, фу...балаган + лизоблюды-заробитчане без принципов, но с эго до стратосферы
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05.07.2021 12:38 Відповісти
Нехай бошку "поребриком" прикриє, перед здибанкою!!!
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05.07.2021 12:47 Відповісти
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