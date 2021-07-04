Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані
Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович погодився на зустріч з користувачем, з яким вони обмінялися образами напередодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі під постом користувача Нєжинскій Гурок.
Зокрема той відзначає, що не може зустрітися з Арестовичем у призначений раніше час - 11:00 понеділка, тому що працює лікарем, а пацієнти йому дорожчі, і пропонує зустрітися в п'ятницю о 18:00. Крім того, наполягає, що краще це зробити не на Банковій, а на Майдані.
Радник Єрмака вказує, що о 19:00 у нього офіційний захід і пропонує варіант о 17:00. Вони обидва погоджуються, що це буде біля стели.
Нагадаємо, користувач Нєжінскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, що тренеються перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви здатні при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь в понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".
Будь ласка, зачекайте...
хоча певен-Арестович "відмажеться"..."раднік"...
Воно викликає огиду, блювотний рефлекс Дійсно хочеться копняками і сцяни.и ганчірками гнати цю наволоч з України, щоб не обкрадала і не ганьбила.
як і зразу було видно!!!
- Ти чого такий обідраний?
- "Докторську" захищав!
- По якій темі?
- Як "на халяву" наїстися докторської ковбаси!
Каблук - мягкая посадка для Мери Поппинс.
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE
Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
Дуже роздратованому Аферистовичу, здається, немає там місця ....
Теперь понятно - как Зеля кинулся на защиту своего любимого Ермака. Какая любовь!
А ще рік тому називала Зе - куклою олігархів і сідлом на корові . Але потім отримала " хлібну " посаду в охвісі дЕрьмака . .
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
*
«Луцький терорист» і «заручники», побачивши у «Фейсбуку» виступ президента України з визнанням влади в Україні злочинною організацією, викликали таксі і вирішили іхать додому, однак за сценарієм ще повинні буть гвинтокрили, БТРи, спецназ і Аваков на білому коні…
Ліквідація «луцького терориста». Спецназівець - спецназівцю:
- как уже заманал этот бл*** цирк.. жрать хочу...
- потерпи.. скоро отбой
- ага..щаз..еще БТР не отстрелялся
*
Зеленский в золотых латах на белом коне подъезжает к автобусу.
-Вийди розбійнику!...
Тиша…
-Вийди, розбійнику!...
Виходить:
-Пробач мене, найвеличніший, я не хотів…Це все Порошенко!...
*
- Оце, куме, я думаю - добре, що теракт у Луцьку стався влітку, та ще й в суху погоду…
- Чому?!...
- - Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
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*
- А де зараз президент?
- У Луцькій області…
- Так у нас нема «Луцької області»!
- А де ти бачив у нас президента?...
Але окреммі виступи і інтервью дивлюся з задоволенням.
2. Раз переписка попала у загальний простір то виходить усе відкрито і він сміливий.
шо может быть то? б*же, тут же писало и нотариально заверенные скриншоты есть то.
я не за люсю, но его в каком то аккаунте, в своем вроде чел обосрал, тот обосрал в ответ его, и тут все коменты как будто это "герой новости" сам тупо пришел и просто от неПутина делать обосрал доктора. почитай новость а не может быть - может быть даже Яхве и может быть планете 7000 лет
Але з якого дива Арестович попреться на сторінку "якогось доктора", якого він не знає ??
Скільки людей у Фейсбуці ??
ну я не буду шукати. просто реально збоку зправа було типу - Вау супер, Арестович апять матюкнулсі)))
доктор його обізвав та затегав, той у віжповідь обісрав доктора(хороша кстаті ліфтовня до того шоб доктора знали - а, то той шо з Арестовичем срався)
возмущает то что это уже становится нормой...то есть официальный речнык ткг, какой то там советник главы офиса как заправская шпана грызется в соц сетях и обкладывает матом граждан. И ладно если это был бы его последний рабочий день и на банковой сказали б "ну нам такое не надо позорище, пан арестович освобожден от обязанностей" как бы это было б нормальнй демократической стране, так не...он же стрелки там забивает на "поговорить 1 на 1" и все норм у него... мне лично стыдно, действительно какое то шапито, фу...балаган + лизоблюды-заробитчане без принципов, но с эго до стратосферы