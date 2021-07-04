Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська
Справа проти Міхеіла Саакашвілі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка, закрили.
Про це повідомила в фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Справу Міхеіла Саакашвілі в Україні закрито. Я прочитала документи. Спочатку нагадую, про що мова йшла. У 2017 році Саакашвілі організовував акції протесту біля Верховної Ради. Під парламентом розбивали намети, там ночували активісти, а BBC виходили з заголовком "Початок Майдану-3?".
Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, що втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільнику Северину Дангадзе. Донгадзе з Саакашвілі нібито навіть планували захопити будівлю Верховної Ради! І в фіналі Саакашвілі повинен був стати президентом України. Все за гроші ФСБ-Курченка. Таку версію вибудовувала тоді Генпрокуратура на чолі з Юрієм Луценком", - пише Ромалійська.
За її словами, в справі є телефонна розмова Курченка і Саакашвілі.
"Курченко каже: "У мене в Україні є бізнес-інтереси, у мене є фінансові ресурси і у мене є можливість в Росії заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку історію довгу". Саакашвілі відповідає, що відправить до нього на переговори "довірену людину". Експертиза підтвердила справжність цієї розмови", - повідомляє журналістка.
Вона зазначає, що Дангадзе визнав свою провину і був засуджений, дав свідчення на Саакашвілі, пішов на угоду зі слідством, трохи посидів і вийшов.
"Задокументовано факти передачі грошей - 117 тисяч доларів і 125 тисяч євро. Також в справі є свідки, які розповідали, що вони отримували по 100-150 гривень за участь в акціях протесту.
Саакашвілі був допитаний. Сказав, що ніяких грошей ні від кого не отримував - ні від Дангадзе, ні від Курченка. А розмови з Курченко він не пам'ятає і особисто з ним не знайомий.
Цю справу заморозили вже при новому президенті - при Зеленському, який дозволив Саакашвілі повернутися в Україну і навіть дав йому якусь посаду. Знаєте, яким чином справу заморозили? Дуже смішно. Саакашвілі повертається в Україну, його знімають всі камери, президент дає якусь посаду, але українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит з проханням допитати його. А Нілерланди - не відповіли. І тоді, в 2020, справу офіційно призупинили.
А зараз вона і зовсім закрита. Доказів провини Саакашвілі слідство не знайшло. Це хороша демонстрація того, як в Україні відкриваються подібні гучні справи і як вони закриваються. Про довіру до прокуратури. І про відсутність її реформи.." - підсумовує Ромалійська.
Будь ласка, зачекайте...
На дворі вже 21 рік, а ти у 17 залишилось?
Твій зелений клован вже так накуролесив за два роки, шо України ще на три роки не вистачить. Вона просто може зникнути, як самостійна та незалежна держава.
У вас з Татьяною Кайф щось із зором, розумом, аналітичним мисленням, що ви не спроможні адекватно сприймати реальність? Що з вами зебілами не так? Як вас вилікувати?
страной управляют артисты-сценаристы 95 квартала под чуткой опекой "старших товарищей"...
Этого достаточно чтобы понимать суть всего происходящего... Сплошной сюр.
Крысокозёл он существует.
Фото крысокозла прилагается.
Просто Юре надо было меньше пить.
Ну да ладно, бог его за это наказал.
Или он по вашему святой ? (к фото выше )
Это называется кара Господня.
О чем не упомянуто:
1. Приговор Дангадзе засекречен (https://ukranews.com/news/567673-v-pecherskom-raysude-zasekretyly-prygovor-dangadze) . Но у журналистов могут быть свои источники, ОК.
2. Прокурор, который заключил соглашение с Дангадзе - широкоизвестный прокурор Кулик Константин Геннадиевич (кто не помнит - погуглите: связи с сепаром Жилиным, дело о незаконном обогащении, незаконно надстроенный этаж в элитном доме и т.д.)
3. В приговоре Дангадзе _не упоминается_ Саакашвили.
Т.е. когда юрист Саакашвили подал апелляцию на приговор Дангадзе - суд постановил, что т.к. в приговоре не упоминается Саакашвили, то в апелляции отказываем. https://reyestr.court.gov.ua/Review/75043040
4. Прослушка _якобы_Курченко-Саакашвили, о которой говорил Луценко, и _якобы_ ее эксперитза - опубликована частично и без подписи эксперта на obozrevatel.com (который я лично считаю сливным бачком), еще 10.02.2020
Из нее следует, что разговор (о _возможном сотрудничестве в будущем_ ) _якобы_ состоялся 22.11.2017 ( в видео на ютубе указана дата 20.11.2017, но не принципиально). А палаточный городок на Грушевского установили 17.10.2017, на месяц раньше.
Т.е говорить, что это _сделано на деньги Курченко_ - нет оснований.
в нём не было ни слова правды, всё фальсифицировано, все плёнки прослушки склеена топорно. отрывали его по приказу сами знаете кого.