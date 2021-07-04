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Новини
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прокуратура (3634) Саакашвілі Міхеіл (2153) Ромалійська Ірина (418)

Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська

Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська

Справа проти Міхеіла Саакашвілі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка, закрили.

Про це повідомила в  фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу Міхеіла Саакашвілі в Україні закрито. Я прочитала документи. Спочатку нагадую, про що мова йшла. У 2017 році Саакашвілі організовував акції протесту біля Верховної Ради. Під парламентом розбивали намети, там ночували активісти, а BBC виходили з заголовком "Початок Майдану-3?".

Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, що втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільнику Северину Дангадзе. Донгадзе з Саакашвілі нібито навіть планували захопити будівлю Верховної Ради! І в фіналі Саакашвілі повинен був стати президентом України. Все за гроші ФСБ-Курченка. Таку версію вибудовувала тоді Генпрокуратура на чолі з Юрієм Луценком", - пише Ромалійська.

За її словами, в справі є телефонна розмова Курченка і Саакашвілі.

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"Курченко каже: "У мене в Україні є бізнес-інтереси, у мене є фінансові ресурси і у мене є можливість в Росії заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку історію довгу". Саакашвілі відповідає, що відправить до нього на переговори "довірену людину". Експертиза підтвердила справжність цієї розмови", - повідомляє журналістка.

Вона зазначає, що Дангадзе визнав свою провину і був засуджений, дав свідчення на Саакашвілі, пішов на угоду зі слідством, трохи посидів і вийшов.

"Задокументовано факти передачі грошей - 117 тисяч доларів і 125 тисяч євро. Також в справі є свідки, які розповідали, що вони отримували по 100-150 гривень за участь в акціях протесту.
Саакашвілі був допитаний. Сказав, що ніяких грошей ні від кого не отримував - ні від Дангадзе, ні від Курченка. А розмови з Курченко він не пам'ятає і особисто з ним не знайомий.
Цю справу заморозили вже при новому президенті - при Зеленському, який дозволив Саакашвілі повернутися в Україну і навіть дав йому якусь посаду. Знаєте, яким чином справу заморозили? Дуже смішно. Саакашвілі повертається в Україну, його знімають всі камери, президент дає якусь посаду, але українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит з проханням допитати його. А Нілерланди - не відповіли. І тоді, в 2020, справу офіційно призупинили.

А зараз вона і зовсім закрита. Доказів провини Саакашвілі слідство не знайшло. Це хороша демонстрація того, як в Україні відкриваються подібні гучні справи і як вони закриваються. Про довіру до прокуратури. І про відсутність її реформи.." - підсумовує Ромалійська.

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Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська 01
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Топ коментарі
+62
Нічого дивного.
Дивно, що цей правдоруб мовчить про теперішній зелений звіздець. Приймає участь у пограбуванні українців?
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04.07.2021 22:03
+36
Коли Боженька роздавав людям Розум, багато хто дивився "Квартал95"...
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04.07.2021 22:26
+35
Наркоман наркоману друг товарищ и сексуальный партнер!
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04.07.2021 22:04
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Кто остановил Интерсити в Польше? Напомнить? Кучерявый клоун, называющий клоуном человека, сделавшего за два года больше, чем это чм@ наобещало
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05.07.2021 18:39 Відповісти
Напомні!
На дворі вже 21 рік, а ти у 17 залишилось?
Твій зелений клован вже так накуролесив за два роки, шо України ще на три роки не вистачить. Вона просто може зникнути, як самостійна та незалежна держава.
У вас з Татьяною Кайф щось із зором, розумом, аналітичним мисленням, що ви не спроможні адекватно сприймати реальність? Що з вами зебілами не так? Як вас вилікувати?
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06.07.2021 10:39 Відповісти
Сракашвили может захватить только биотуалет.
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05.07.2021 07:51 Відповісти
Вся правоохоронна система України при Косоворотці працює виключно проти Порошенко і його команди. Витягують різні треші, те, що відноситься до трудового законодавства, порушують, як кримінальні злочини і піараться по телевізору для тупого бидла 73%, а потім тихенько закривають справи і монтують різні плівки, які також не мають наякої судової перспективи. Одним реченням - керівництво маніпуляторів, шахраїв і брехунів і звичайно крадунів і зрадників.
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05.07.2021 08:22 Відповісти
Хто б сумнівався що цю жабу з джорджії зелено-квартальні шлепери відмажуть. Млять українські дебіли тільки й можуть гАлАсувати за всілякий непотріб..
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05.07.2021 09:08 Відповісти
А ведь надо было ещё чуть-чуточку поднатужиться!
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05.07.2021 09:13 Відповісти
а какая разница?
страной управляют артисты-сценаристы 95 квартала под чуткой опекой "старших товарищей"...

Этого достаточно чтобы понимать суть всего происходящего... Сплошной сюр.
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05.07.2021 09:20 Відповісти
Бывают ли рогатые крысы?

Крысокозёл он существует.
Фото крысокозла прилагается.
Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 1963
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05.07.2021 09:42 Відповісти
Только в больном воображении Юры Луценко могло присниться, что Михо брал бабки у Курченко. Пленки? Ну тогда по пленкам Поце с Медведчуком пожизненное светит.
Просто Юре надо было меньше пить.
Ну да ладно, бог его за это наказал.
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05.07.2021 11:13 Відповісти
почему нет ?
Или он по вашему святой ? (к фото выше )
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05.07.2021 11:49 Відповісти
А почему да? Или вы пресказатель Ванга?😇
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05.07.2021 12:21 Відповісти
А вот боженька все видит. Достаточно на страшную физиономию Юры взглянуть.
Это называется кара Господня.
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05.07.2021 12:25 Відповісти
Очень странная подача информации.
О чем не упомянуто:
1. Приговор Дангадзе засекречен (https://ukranews.com/news/567673-v-pecherskom-raysude-zasekretyly-prygovor-dangadze) . Но у журналистов могут быть свои источники, ОК.
2. Прокурор, который заключил соглашение с Дангадзе - широкоизвестный прокурор Кулик Константин Геннадиевич (кто не помнит - погуглите: связи с сепаром Жилиным, дело о незаконном обогащении, незаконно надстроенный этаж в элитном доме и т.д.)
3. В приговоре Дангадзе _не упоминается_ Саакашвили.
Т.е. когда юрист Саакашвили подал апелляцию на приговор Дангадзе - суд постановил, что т.к. в приговоре не упоминается Саакашвили, то в апелляции отказываем. https://reyestr.court.gov.ua/Review/75043040
4. Прослушка _якобы_Курченко-Саакашвили, о которой говорил Луценко, и _якобы_ ее эксперитза - опубликована частично и без подписи эксперта на obozrevatel.com (который я лично считаю сливным бачком), еще 10.02.2020
Из нее следует, что разговор (о _возможном сотрудничестве в будущем_ ) _якобы_ состоялся 22.11.2017 ( в видео на ютубе указана дата 20.11.2017, но не принципиально). А палаточный городок на Грушевского установили 17.10.2017, на месяц раньше.
Т.е говорить, что это _сделано на деньги Курченко_ - нет оснований.
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05.07.2021 15:01 Відповісти
Ех, плакали мої грошики від курченка за участь у 17.10.2017 - 03.03.2018.
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05.07.2021 16:26 Відповісти
не тихонько закрыли, а само развалилось.
в нём не было ни слова правды, всё фальсифицировано, все плёнки прослушки склеена топорно. отрывали его по приказу сами знаете кого.
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07.07.2021 03:38 Відповісти
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