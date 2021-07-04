Гучну справу Саакашвілі тихенько закрили. Слідство не знайшло доказів провини. Це про довіру до прокуратури і відсутність її реформи, - журналістка Ромалійська

Справа проти Міхеіла Саакашвілі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка, закрили.

Про це повідомила в фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу Міхеіла Саакашвілі в Україні закрито. Я прочитала документи. Спочатку нагадую, про що мова йшла. У 2017 році Саакашвілі організовував акції протесту біля Верховної Ради. Під парламентом розбивали намети, там ночували активісти, а BBC виходили з заголовком "Початок Майдану-3?".

Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, що втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільнику Северину Дангадзе. Донгадзе з Саакашвілі нібито навіть планували захопити будівлю Верховної Ради! І в фіналі Саакашвілі повинен був стати президентом України. Все за гроші ФСБ-Курченка. Таку версію вибудовувала тоді Генпрокуратура на чолі з Юрієм Луценком", - пише Ромалійська.

За її словами, в справі є телефонна розмова Курченка і Саакашвілі.

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"Курченко каже: "У мене в Україні є бізнес-інтереси, у мене є фінансові ресурси і у мене є можливість в Росії заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку історію довгу". Саакашвілі відповідає, що відправить до нього на переговори "довірену людину". Експертиза підтвердила справжність цієї розмови", - повідомляє журналістка.

Вона зазначає, що Дангадзе визнав свою провину і був засуджений, дав свідчення на Саакашвілі, пішов на угоду зі слідством, трохи посидів і вийшов.

"Задокументовано факти передачі грошей - 117 тисяч доларів і 125 тисяч євро. Також в справі є свідки, які розповідали, що вони отримували по 100-150 гривень за участь в акціях протесту.

Саакашвілі був допитаний. Сказав, що ніяких грошей ні від кого не отримував - ні від Дангадзе, ні від Курченка. А розмови з Курченко він не пам'ятає і особисто з ним не знайомий.

Цю справу заморозили вже при новому президенті - при Зеленському, який дозволив Саакашвілі повернутися в Україну і навіть дав йому якусь посаду. Знаєте, яким чином справу заморозили? Дуже смішно. Саакашвілі повертається в Україну, його знімають всі камери, президент дає якусь посаду, але українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит з проханням допитати його. А Нілерланди - не відповіли. І тоді, в 2020, справу офіційно призупинили.

А зараз вона і зовсім закрита. Доказів провини Саакашвілі слідство не знайшло. Це хороша демонстрація того, як в Україні відкриваються подібні гучні справи і як вони закриваються. Про довіру до прокуратури. І про відсутність її реформи.." - підсумовує Ромалійська.

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