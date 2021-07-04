УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини
4 795 73
Зеленський (22429) путін (23325) Арестович Олексій (376)

Варіанти запитань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович

Варіанти запитань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович

Українська сторона не може розголошувати теми, які планує порушувати президент Володимир Зеленський на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним. Це суперечить міжнародним нормам дипломатії.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Варіанти (питань для переговорів. — Ред.) готуються, але ми не можемо їх анонсувати з тієї простої причини, що переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо", — сказав він.

Крім того, розголошення підготовчого етапу переговорів суперечить нормам дипломатії.

"Є правила дипломатії, які забороняють прямо це робити. Зокрема, Копенгагенська конвенція. І загальною фігурою умовчання є повідомлення планів на переговори до того, як ці переговори відбудуться. Виходять тільки з готовими рішеннями. Так працює міжнародна дипломатія, і я не порушуватиму ці правила", — акцентував Арестович.

Також читайте: Арестович про вихід двох модераторів від ОБСЄ з ТКГ: Планова заміна дипломатів зі стажем, вона ніяк не позначиться на переговорах
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Люся! Заткнись помойка.
показати весь коментар
04.07.2021 23:08
+33
За кого себе Люся вважає,за великого дипломата ??? Сміх, тай годі !!!)))
показати весь коментар
04.07.2021 23:09
+29
наркоманы решили базарить с пуйлом из картона?
показати весь коментар
04.07.2021 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наркоманы решили базарить с пуйлом из картона?
показати весь коментар
04.07.2021 23:03 Відповісти
А в США зестукач уже не летит?неужели амеры его с приглашением нае...
показати весь коментар
04.07.2021 23:07 Відповісти
Спасение фитоплангтона и лесов Амазонки?
показати весь коментар
04.07.2021 23:08 Відповісти
Люся! Заткнись помойка.
показати весь коментар
04.07.2021 23:08 Відповісти
За кого себе Люся вважає,за великого дипломата ??? Сміх, тай годі !!!)))
показати весь коментар
04.07.2021 23:09 Відповісти
а ты думал

пост арестовича под его сообщением что он не придет на майдан

https://www.facebook.com/alexey.arestovich?comment_id=Y29tbWVudDo0NDcyMzY5OTY2MTYwMzgyXzQ0NzIzODI2OTk0OTI0NDI%3D&__cft__[0]=AZXuLaENvMPehHP29Dw1hxztQ7puPXHWuf9tlKUZJU-3My54WEhkE-SLiBdNX9M6VCkLZSI7UsJKWEGvIMrJkffHRBy_0tfAGUQ-jdnA23ojC80tzcGJegODsjBVa3I1FE0&__tn__=R]-R Алексей Арестович

Да я как-то вас и не спрашиваю.)

Обойдётесь без пятницы.

Представитель страны на международной арене, не может бить морды гражданам на центральной площади страны.

Даже если очень хочет.

Придётся подождать, пока меня с позором выгонят.)
показати весь коментар
04.07.2021 23:12 Відповісти
среди вариантов
" пошел на..й пи...ас"
"засунь себе в очко журнал"
"я не приду на майдан на стрелку потому что я представитель Украины на международном уровне"
показати весь коментар
04.07.2021 23:09 Відповісти
Что то я не нашел в указанной конвенции люсиного высера.
показати весь коментар
04.07.2021 23:09 Відповісти
Цікаво ,про що мають говорити лялька з ляльководом ???))))
показати весь коментар
04.07.2021 23:10 Відповісти
Які можуть бути перемовини в клована з КВНу, з КДБшніком??? КДБ керувало КВНом з його народженя і ніколи не припиняло...
Всі КВНщіки на гачку в КДБ, і бубочка не виключення...
Так які, пляха, між ними можуть бути «ПЕРЕМОВИНИ»???
показати весь коментар
04.07.2021 23:13 Відповісти
Сдаст Украину зебил, как пить дать здаст.
показати весь коментар
04.07.2021 23:14 Відповісти
Він вже здав..
показати весь коментар
05.07.2021 09:18 Відповісти
Голда Мейр - о чем можно договариваться с людьми которые пришли тебя убивать??- подонки у власти продают и предают Украину..это твари заслуживающие всеобщего презрения ..
показати весь коментар
04.07.2021 23:15 Відповісти
А за 100$ расскажешь?
показати весь коментар
04.07.2021 23:16 Відповісти
Не только расскажет, но и покажет, люся опитная проститутка.
показати весь коментар
05.07.2021 09:17 Відповісти
Люська сцикуха возомнила себя больщой переговорщицей! Це *** ваапще!
показати весь коментар
04.07.2021 23:17 Відповісти
Он же еврей, поэтому продаст Украину *****. Как пить дать.
показати весь коментар
04.07.2021 23:17 Відповісти
Анал табу?
показати весь коментар
04.07.2021 23:19 Відповісти
Голоагне-ДупаякуКім !!!)))
показати весь коментар
04.07.2021 23:21 Відповісти
Красиво написано, але я Пане Дмитре ніхферштейн !
показати весь коментар
04.07.2021 23:26 Відповісти
Железобетонное табу !
показати весь коментар
04.07.2021 23:22 Відповісти
Я так і знав!
показати весь коментар
04.07.2021 23:25 Відповісти
Анал в приоритете.
показати весь коментар
05.07.2021 05:20 Відповісти
Аферистович, ты готовься к пятнице. В пятницу будут тебе, шалава дешевая, на клык давать, с проглотом=)
показати весь коментар
04.07.2021 23:21 Відповісти
Люся уже слилась, не придет она на Майдан. Ожидаемо.
показати весь коментар
05.07.2021 09:11 Відповісти
В кремле же сказали, что в Зеленском разочаровались и подготовка встречи не ведётся.
показати весь коментар
04.07.2021 23:21 Відповісти
Так то ж в кремлі сказали. А зюзя як накуриться айкосів, то ще й не таке розкаже.
показати весь коментар
04.07.2021 23:41 Відповісти
Если и будет встреча,то только на выгодных интересах Путина,шмаркле ничего не обломиться.его уже никто не воспринимает в серьез,так клоун,голимый уже.
показати весь коментар
05.07.2021 05:23 Відповісти
"по фени ботать" учатся...
показати весь коментар
04.07.2021 23:21 Відповісти
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 1935
показати весь коментар
04.07.2021 23:22 Відповісти
Пшла нах, консерва путлеровская!
показати весь коментар
04.07.2021 23:25 Відповісти
Варианты вопросов готовятся кем ? Кремлём? Так их уже все давно знают. Это - изменения в нашей конституции по кремлёвским инструкциям, амнистия путинским воякам и наёмникам , убивающим украинцев, открытая граница с паРашей, выборы путинских марионеток в лугандоне, разоружение и отвод украинской армии от линии фронта и т. д.
показати весь коментар
04.07.2021 23:26 Відповісти
я даже и представить не могу о чём еврей зеленский хочет договориться с рашистом и стойким кгбешником путлером? это всеравно что какой-нибудь влиятельный и известный еврей в конце 30 -х гг. минулого века (перед 2-й мировой) начал договариваться с гитлером о судьбе евреев в Германии... сравнение конечно не очень удачное, но где-то близко! зельц никак не может понять что с куйлом договаритсяиневозможно и нельзя во-первых безполезно а во-вторых всеравно обманет и еще и посмеётся! или это зельц делает для поднятие авторитта среди внутреннего лохтората? мол смотрите какой смелый и активный?
показати весь коментар
04.07.2021 23:29 Відповісти
так вроде Зелька сам свой вопрос давно озвучил- «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег? " пускай для начала этот задаст
показати весь коментар
04.07.2021 23:30 Відповісти
токо идиотттт будет жать руки уйле...(((((99
показати весь коментар
04.07.2021 23:30 Відповісти
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 7809
показати весь коментар
04.07.2021 23:32 Відповісти
Владимир Владимирович,а хотите Я Вам сыграю на пианино?
Вопрос номер один.
показати весь коментар
04.07.2021 23:34 Відповісти
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 3691
показати весь коментар
04.07.2021 23:39 Відповісти
Та панятна.
показати весь коментар
04.07.2021 23:47 Відповісти
У Люськи АФеристович мнооого интересных пози... тьфу... вариантов!
показати весь коментар
04.07.2021 23:43 Відповісти
Зельцман до сих пор не вырос из КВН? Готовится к конкурсу капитанов?
Зеленое ничтожество!
показати весь коментар
04.07.2021 23:44 Відповісти
Ото буде сміху коли Зеля запитає пачіму ми нє в НАТЄ, забувши що перед ним *****, а не Байден.
показати весь коментар
04.07.2021 23:44 Відповісти
Тобто питання - Байден, пачєму ми не в полуфіналі в нього вже відпало таки.
показати весь коментар
04.07.2021 23:48 Відповісти
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 3608
показати весь коментар
04.07.2021 23:45 Відповісти
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 7942
показати весь коментар
04.07.2021 23:48 Відповісти
Цьому ушльопку все пофігу.
показати весь коментар
05.07.2021 00:03 Відповісти
а що там оголошувати? В.А.ЗЕЛЕН-ий ще в 2019-ому все чітко і прямо сказав, але сЦарю пукіну тепер "схаджєнія пасєрєдінє" вже мало (РАПТОВО!) і буде вимагати всю Україну від жи дка.... І ОБЛОМИТЬСЯ, БО ЖИ ДОК ніякого відношення до всієї України зовсім немає!

Ось і вся аналітика, і хай цей арестОвоч обломиться!
показати весь коментар
04.07.2021 23:58 Відповісти
Аферистович, очередной назначенец Зе, крупный специалист мнждународной засекреченной дипломатии, лично я не доверяю Зе, и уверен, подовляющее большинство украинцев против встречи тет-а-тет нашего комуняки дилетанта с кремлевским. комуно-фашистом.
показати весь коментар
05.07.2021 00:02 Відповісти
У нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем 😬
показати весь коментар
05.07.2021 00:24 Відповісти
Які нахер переговори із пуйлом,як на***й договори із вбивцею дітей,батьків і братів українців?!
Панунцьо ЗЕ із вогнем грається,чи може він не в курсі про люту ненависть українців до пуйла і козлостану?!!!
показати весь коментар
05.07.2021 00:25 Відповісти
Гео Лерос у підсумковій програмі Тараса Березовця ВЕЛИКІ НОВИНИ

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE

Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
показати весь коментар
05.07.2021 00:42 Відповісти
абдрыстович и зегнидский хотят полобызаться с ****** ...
показати весь коментар
05.07.2021 00:43 Відповісти
Срочные тревожные новости / Видео № 11 https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel - на первой минуте обращение к СБУ Украны о преступной СБшной групповые в Харькове
https://www.youtube.com/watch?v=kl03RqgRyuk
показати весь коментар
05.07.2021 00:54 Відповісти
А слабо Арестовичу ***** матюков нагнуть, как он украинцам отвечает?
показати весь коментар
05.07.2021 01:56 Відповісти
Чергова "муха з гною" оголосила себе "асенізатором міжнародного рівня"!!!
показати весь коментар
05.07.2021 05:37 Відповісти
На яку "Копенгагенську конвенцію" посилається цей штемп? В пошуку видає Копенгагенську декларацію по захист прав людини або цитату тієї ж люсі.
показати весь коментар
05.07.2021 06:37 Відповісти
Ну, то таке... Аґєстовічь...
показати весь коментар
05.07.2021 07:22 Відповісти
Як малороси рвуться на зустріч до ху@ла, як до лідера світу, краще б так рвалися до президента США. Але Косоворотка сказала, що зійдеться десь посередині України, не росії, так воно і робить. Для нього московія - то вся його кар'ера і весь його малоросійський бізнес, бо малороси ніколи не вичать українську і весь продукт "квартілу" виготовляють виключно на російській і виключно на обсиранні України, що дуже подобається москалям і тут малоросам.
показати весь коментар
05.07.2021 08:15 Відповісти
люсик, я прмню как вы про провал операции с вагнеровцами - всё не разглашали не разглашали, зато потом как розгласили!!! шо там зеля тоже всех путлеру решил сдать? так это и разглашать не нужно итак всё ясно.....тоже мне Бином Ньютона.... бубочка до сих пор не понял что встречаться с куйлом дело безполезное и вредное!
показати весь коментар
05.07.2021 08:32 Відповісти
На какой вы результат надеетесь, если Х***ло официально заявил что вопросы про крым а так же вывод войск с дамбаса даже не собирается обговаривать? Про воду, выплаты окупантам и сдачу Киева будете обсуждать?
показати весь коментар
05.07.2021 08:38 Відповісти
...и нαχρεна это нужно?
показати весь коментар
05.07.2021 08:40 Відповісти
опять увидит мирЪ в шоколадном глазу
показати весь коментар
05.07.2021 08:47 Відповісти
На прошлых переговорах в Париже, Зеленский даже не затронул вопрос деокупации крыма чтобы не сорвать переговоры. О чем же тогда велсись переговоры? О выводе украинских войск с Украины, так как после переговоров украинские войска сдали ряд населенных пунктов и вышли из городов в поля.
показати весь коментар
05.07.2021 08:48 Відповісти
...будет по саунам хвастаться, что он Путина видел?
показати весь коментар
05.07.2021 08:49 Відповісти
Т.е. вопросы Крыма и Донбасса ...?
показати весь коментар
05.07.2021 09:01 Відповісти
Невиховане і тупе бидло вирішує за велику країну міжнародні питання. країною правлять шпанюки (бандюки) з підворотні. Брехня на брехні,але і таким "мудрий нарід" ще вірить.
показати весь коментар
05.07.2021 09:04 Відповісти
*****, невже ботоксна ппиня буде зустрічатись з квартальним недоумком? і що утирок ***** там розповість про те, які плани він вивідав у америкосів?
показати весь коментар
05.07.2021 09:10 Відповісти
А что вопросы еще нужно " готовить". Можно услышать ответы на наши вопросы и по телефону и в письменной форме, до встречи. ( которая вообще не имеет смысла, без предварительного решения этих вопросов)1) Возврат Украине Крыма 2) Возврат Украине Севастополя 3) Ликвидации с 3 месячный срок базы ВМС РФ в Севастополе и других баз в Крыму ( из за нарушения условий аренды) с выплатой просроченных платежей.4) Возврат Украине отдельный районов луганской и донецких областей находящихся под оккупацией РФ. ( без каких либо предварительных условий) 5) Вывод с территории Украины всех вооруженных формирований РФ и их наемников, вывоз вооружения и боеприпасов, вывод рублевой зоны и паспортов ( выданные после 2013 г. паспорта считаются недействительными) 6) Прекратить вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - в вопросах вступления в НАТО и ЕС, в вопрос о языке, автокефальной церкви, образования, политики, коренных народов, информационной политики, борьбы против " пятой колонны" и т.д. 7) Обсудить вопрос о выплате компенсаций понесенного ущерба Украине со стороны РФ начиная с 2014 года, включая моральные и экологические.. 8) прекратить со стороны РФ антиукраинскую пропаганду, подрывную деятельность на территории Украины и экономическую войну 9) прекратить финансирование антиукраинских сил внутри Украины 10) выдать Украине всех гос. изменников имеющих украинской гражданство на начало 2014 года. 11) полностью разблокировать судоходство ( в том числе и военное) в акватории Азовского и Черного моря и Керченского пролива.12) обеспечить разминирование в ОРДЛО за счет РФ 13) Выплата РФ репараций за разрушенное, вывезенное и разграбленное имущество и производственные мощности на оккупированных территориях. 14) проведение международного трибунала ( в Гааге, Нюрнберге на выбор) над военными и политическими преступниками РФ. Это такой краткий предварительный перечень вопросов. Задали, получили ответ ( скорее всего на все он будет НЕТ) И какие тогда темы для разговоров и какие " встречи". Все остальное капитуляция и предательство национальных интересов. А это высшая мера и расстрел ( хотя лучше виселица) для предателей. Так можно не досидеть и первый срок, не то что мечтать об втором ( хоть и клялся что идет только на один)
показати весь коментар
05.07.2021 10:31 Відповісти
 
 