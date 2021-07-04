Варіанти запитань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович
Українська сторона не може розголошувати теми, які планує порушувати президент Володимир Зеленський на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним. Це суперечить міжнародним нормам дипломатії.
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Варіанти (питань для переговорів. — Ред.) готуються, але ми не можемо їх анонсувати з тієї простої причини, що переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо", — сказав він.
Крім того, розголошення підготовчого етапу переговорів суперечить нормам дипломатії.
"Є правила дипломатії, які забороняють прямо це робити. Зокрема, Копенгагенська конвенція. І загальною фігурою умовчання є повідомлення планів на переговори до того, як ці переговори відбудуться. Виходять тільки з готовими рішеннями. Так працює міжнародна дипломатія, і я не порушуватиму ці правила", — акцентував Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
пост арестовича под его сообщением что он не придет на майдан
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?comment_id=Y29tbWVudDo0NDcyMzY5OTY2MTYwMzgyXzQ0NzIzODI2OTk0OTI0NDI%3D&__cft__[0]=AZXuLaENvMPehHP29Dw1hxztQ7puPXHWuf9tlKUZJU-3My54WEhkE-SLiBdNX9M6VCkLZSI7UsJKWEGvIMrJkffHRBy_0tfAGUQ-jdnA23ojC80tzcGJegODsjBVa3I1FE0&__tn__=R]-R Алексей Арестович
Да я как-то вас и не спрашиваю.)
Обойдётесь без пятницы.
Представитель страны на международной арене, не может бить морды гражданам на центральной площади страны.
Даже если очень хочет.
Придётся подождать, пока меня с позором выгонят.)
" пошел на..й пи...ас"
"засунь себе в очко журнал"
"я не приду на майдан на стрелку потому что я представитель Украины на международном уровне"
Всі КВНщіки на гачку в КДБ, і бубочка не виключення...
Так які, пляха, між ними можуть бути «ПЕРЕМОВИНИ»???
Вопрос номер один.
Зеленое ничтожество!
Ось і вся аналітика, і хай цей арестОвоч обломиться!
Панунцьо ЗЕ із вогнем грається,чи може він не в курсі про люту ненависть українців до пуйла і козлостану?!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE
Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
https://www.youtube.com/watch?v=kl03RqgRyuk