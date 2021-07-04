Варіанти запитань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович

Українська сторона не може розголошувати теми, які планує порушувати президент Володимир Зеленський на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним. Це суперечить міжнародним нормам дипломатії.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Варіанти (питань для переговорів. — Ред.) готуються, але ми не можемо їх анонсувати з тієї простої причини, що переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо", — сказав він.

Крім того, розголошення підготовчого етапу переговорів суперечить нормам дипломатії.

"Є правила дипломатії, які забороняють прямо це робити. Зокрема, Копенгагенська конвенція. І загальною фігурою умовчання є повідомлення планів на переговори до того, як ці переговори відбудуться. Виходять тільки з готовими рішеннями. Так працює міжнародна дипломатія, і я не порушуватиму ці правила", — акцентував Арестович.

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