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вакцина (4418) смерть (6709) COVID-19 (19763) Pfizer (202)

Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19

Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19

У компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їхнім препаратом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише Reuters.

У заяві йдеться, що вони "зараз думають про сім'ю загиблого".

"Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - повідомили в компанії.

Також вони зазначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік помер після вакцинації Pfizer у Вінниці: попередня причина - серцева недостатність

"Важливо зауважити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - йдеться в заяві.

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.

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Топ коментарі
+16
Не колитесь,естественный отбор никто не отменял.😁
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05.07.2021 07:13
+11
зв'язок не в с т а н о в л е н о - не значить,що зв'язка не було
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05.07.2021 08:18
+8
Ну, давай сравним шансы.
Украина 2,2 млн случаев ковида - 52 тысячи смертей.
2,9 млн доз вакцин - 2 смерти 1-я - от тромбоэмболии (женщина либо не знала о своей болезни, либо проигнорировала явное противопоказание к вакцинации) 2-я - та что сейчас обсуждается.
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05.07.2021 07:52
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Ніпрощо. Це не означає що не має зв"язку.
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05.07.2021 07:05 Відповісти
Якщо будь-яку смерть апріорі підозрювати у зв"язках, то в групі випробувань вакцини Пфайзер було 2 смерті, а в контрольній за той же час - 4. То що, робити висновок, що вакцина Пфайзер вдвічі знижує смертність?
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05.07.2021 08:01 Відповісти
Кстати! От этой информации у кацапов мозг (или что там у них?) подвиснет
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05.07.2021 09:38 Відповісти
Колитесь,естественный отбор никто не отменял
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05.07.2021 07:07 Відповісти
Не колитесь,естественный отбор никто не отменял.😁
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05.07.2021 07:13 Відповісти
Благодаря мозгу человек разумный обеспечил себе преимущество в борьбе за существование с животными и даже некоторыми вирусами. А тех, кто мозг не развивал, естественный отбор выкосил.
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05.07.2021 08:09 Відповісти
что-то уже не хочется...
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05.07.2021 07:10 Відповісти
Штамм дельта.
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05.07.2021 07:15 Відповісти
Бздельта. (С)
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05.07.2021 07:32 Відповісти
Це як кажуть на кого Бог пошле. 50/50.
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05.07.2021 07:16 Відповісти
Ну, давай сравним шансы.
Украина 2,2 млн случаев ковида - 52 тысячи смертей.
2,9 млн доз вакцин - 2 смерти 1-я - от тромбоэмболии (женщина либо не знала о своей болезни, либо проигнорировала явное противопоказание к вакцинации) 2-я - та что сейчас обсуждается.
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05.07.2021 07:52 Відповісти
Может перед вакцинацией делать анализ крови на расположенность к тромбам ?
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05.07.2021 08:04 Відповісти
у всех есть такая предрасположенность.
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05.07.2021 08:49 Відповісти
Не у всіх. У мене, наприклад, навпаки - кров довго згортається. Через це і операцію по видаленню гланд відмінили. А в моєї жінки варикоз, пряма загроза. Їй можлива вакцинація, хіба що якимсь китайським "Коронаваком", який виготовлений по стародавній технології і мінімум побічних явищ. Ефективність, правда, процентів 50.
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05.07.2021 11:28 Відповісти
В противопоказаниях к вакцинации Астразенекой есть такое предостережение. Но та женщина из ВСУ если бы призналасть, что у нее есть такое заболевание, то из ВСУ ее бы уволили по состоянию здоровья. Вот она галочку в опросном листе всоей рукой и поставила, что нет. А лучше бы отказалась от вакцинации. Но тогда в командировку в зону АТО она бы не получила (прощай доплаты).
Вот она свой выбор и сделала.
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05.07.2021 10:37 Відповісти
А сколько тех которые не зарегистрированы никому не ведомо..
Ну умер чел через неделю...и умер...никто даже не рыпается связь с вакцинацией искать...
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05.07.2021 08:53 Відповісти
ну так возьми миллион граждан, вычисли сред век, возьми сред прод-сть жизни, отними век, раздели на недели - подели миллион на это число = получишь скока за неделю умирают по ест. причинам, а теперь возьми и сравни с числом тех кто после вакцинации в теч. 7 дней сыграл в ящик.
вот блин я математик))
(цепляет на стену портрет Рамштейна)
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05.07.2021 09:21 Відповісти
Все неблагоприятные эффекты в течение 30 дней после вакцинации рассматриваются на предмет возможной связи с вакцинацией.
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05.07.2021 11:05 Відповісти
Не верьте,вас обманывают
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05.07.2021 07:53 Відповісти
зв'язок не в с т а н о в л е н о - не значить,що зв'язка не було
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05.07.2021 08:18 Відповісти
Согласен, ...."Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (Шекспир, Гамлет).....из Цензора)))))))))
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05.07.2021 08:30 Відповісти
кстати, читая эту фразу в оригинале, большой вопрос что именно хотел сказать шекспир, и правильный ли рус. перевод про мудрецов. Есть другие варианты, и там смысл меняется.
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05.07.2021 16:16 Відповісти
"Перевод что женщина: если она красива, она неверна, если верна - некрасива" Г.Гейнэ
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05.07.2021 17:15 Відповісти
редко на цензоре найдешь философа)
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06.07.2021 00:05 Відповісти
действительно. пару лет назад одну детскую вакцину прекратили колоть на время проверки - проверяли, нет ли связи между вакцинацией и смертью девочки, которая поперхнулась маминым молоком и умерла.
А давайте найдем связь между вакцинацией и ДТП?
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05.07.2021 08:50 Відповісти
Від тромбозу інсульти , відповідно на хайвеях в штатах багато аварій через втрату керування.
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05.07.2021 09:01 Відповісти
мона сравнить - увеличилось ли кол-во данных вещей, инсультов то. а то шо дтп - то некорректно сравнивать ибо карантин и т.д.
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05.07.2021 09:23 Відповісти
Подивись на ютубі про це , там свідчать відеореєстратори. І будеш знати коєктна срав чи ні деТупе з спричинене інсультами/інфарктами з попередніми роками. А дебілтин , доречі тільки для параноїків ,всі решту працюють.
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05.07.2021 09:41 Відповісти
ти єврей? шо ти написав? та я тобі викладу плюс 1000 роликів, то ти зробиш висновок шо у половини інсульт і незважаючи шо рух НАБАГАТО менший, то аварій більше аніж було, значить масони, скрізь самі масони.
чо не бути об.єктивним? кажу шо - скоригувати поправки шо трафік менший, швидкість більша і т.д. плюс статистика по інсультах(і вчи блин формули!), а не по відосиках, б*же, у тебе шо, чіп вже давно шолі?
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06.07.2021 09:49 Відповісти
"чо не бути об.єктивним? кажу шо - скоригувати поправки шо трафік менший, швидкість більша і т.д. плюс статистика по інсультах(і вчи блин формули!), а не по відосиках, б*же, у тебе шо, чіп вже давно шолі?"- Виходячи з проблем з граматикою, обривки фраз і думок наводить на висновок- враження головного мозку тіктоком!
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07.07.2021 20:45 Відповісти
ти єврей?
я за математику. хоча не вчився на це.... щас тупо впадлу сратись за формули
https://www.youtube.com/watch?v=9N4eVMtaHN8
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07.07.2021 20:54 Відповісти
"я за математику. хоча не вчився на це.... щас тупо впадлу сратись за формули"- замітно, замітно що взагалі не вчився, окрім як букварика!
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13.07.2021 08:56 Відповісти
стоит нарушить правило хранения вакцины и она превращается в яд- учитывая уровень нашей медицины я не удивлюсь что так и было-
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05.07.2021 09:04 Відповісти
Она просто превращается в препарат, эффективность которого меньше заявленной производителем.
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05.07.2021 11:06 Відповісти
Российская антипрививочная деза активно распространяется с российских ресурсов ФСБ. Примерно в течении последних пяти лет. И очень активно перед эпидемией ковида. Не имея возможности победить в экономическом противостоянии с Западом раша ведет бактериологическую войну с цивилизованным миром. https://www.interfax.ru/russia/676607 В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
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05.07.2021 09:17 Відповісти
у любой вакцины есть процент, который отводят к летальным случаям (индивидуальная реакция организма, букет болезней-противопоказаний...даже случайное неудачное попадание иглой в нерв или мелкий-крупный кровеносный сосуд (говорят тромбоз от вакцины и провоцируется попаданием в сосуд уже имеющий или предрасположенный к тромбам)
(мое сугубо личное мнение, возникшее после прочтения материалов (всяких-разных) про вакцинацию)
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05.07.2021 09:24 Відповісти
Сегодня получил первую дозу пфайзера. Никаких нервов, подошел к этому событию обдуманно и спокойно. Ничего плохого, кроме желтых заголовков не слышал. Врач, который все мне разъяснял перед вакцинацией сам прививался южнокорейской астразенекой, когда пфайзера еще не было: перенес довольно тяжело, очень болело плечо, температура 4 дня... говорит, что в пфайзере все куда легче.
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05.07.2021 09:34 Відповісти
Я 1 июля с утра , тоже Пфайзером вакцинировалась , к вечеру мышца в месте укола воспалилась и очень сильно болела , руку не могла поднять . На утро боли как и не было ! Больше никаких побочных эффектов не заметила .
tº не было.
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05.07.2021 11:13 Відповісти
Все дуже індивідуально. Двоюрідна сестра жінки, в Нью-йорку, вакцинувалася "Модерною", схожою з "Пфайзером". Перша вакцина - практично без всіляких ускладнень, а друга - жах. І ломота, і температура - все, як ковід, тільки не так довго. Її син після другої вакцини, втратив свідомість, коли виходив з ванної кімнати. Що дивно - її сусідка, якій 104 роки, перенесла і 1 і 2 вакцину доволі спокійно. Так, що - все залежить від організму.
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05.07.2021 11:33 Відповісти
Согласна .
Мужу сделали Модерну, первая вакцина прошла хорошо , а во второй была tº и то недолго.
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05.07.2021 11:57 Відповісти
Та я и не спорю. Я больше за мать переживаю, 72 года, гипертоник. Я ее еле уговорил. Пришла оформляться, а у нее пульс 120, нервы. Пришлось уговорами успокаивать. А я... переживу.
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05.07.2021 13:02 Відповісти
Ну да, креветками видимо отравился.
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05.07.2021 09:38 Відповісти
Уверен что если бы проверяли в Израиле, то связь бы нашлась, скорее всего это как раз тот случай когда вакциной вызывается аутоиммунное заболевание https://www.youtube.com/watch?v=j--********
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05.07.2021 09:43 Відповісти
пфайзер никогда не найдет связи, хоть в израиле, хоть где) на то он и пфайзер)
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05.07.2021 16:18 Відповісти
Рассылки в соцсетях и мессенджерах о коронавирусе часто вызывают панику. Внешний вид бывает обманчив, и многие фейки создают так, чтобы они были похожи на документы из официальных источников.
Их авторы имитируют крупные новостные организации, включая ВВС, и правительственные учреждения.
Имитировать бланки новостных организаций и государственных ведомств, как и официальные аккаунты организаций в соцсетях, несложно. Еще один метод авторов фейков - добавление текста на скриншот из новостного выпуска.
Поэтому в соцсетях за информацией нужно обращаться только к проверенным аккаунтам новостных, правительственных и известных общественных организаций.
Информацию, которую вы получаете в соцсетях, тоже лучше всего всегда сверять с информацией в надежных источниках. Если вам пришел пост или видео, которое выглядит подозрительно, то лучше их проверить.
Прежде чем пересылать сообщение, подумайте, какова вероятность того, что это фейк, и если у вас возникают сомнения - не пересылайте.

Перед тем, как переслать сообщение, задайте себе простой вопрос - откуда идет эта информация?
Часто источник информации неизвестен. Это характерно для фейков. В западном сегменте интернета недостоверная информация часто происходит от "подруги моего друга" или "соседа коллеги по работе".
Это почти всегда значит, что информация - выдумка.
В Facebook в начале марта стал популярным пост с советами от "моего дяди с магистерской степенью". Сайт Snopes полагает, что он впервые появился на странице 84-летнего англичанина.
В WhatsApp циркулирует очень популярный фейк о коронавирусе. Несколько десятков человек из разных стран прислали его на ВВС. Это аудиофайл с голосом человека, который якобы перечисляет рекомендации "коллеги, у которого есть друг-врач".
В нем сочетаются полезные и недостоверные советы. Сочетание фактов и вымысла - один из основных принципов пропаганды. Когда вам приходит, например, список рекомендаций, то легко принять на веру все, если вы точно знаете, что верен один пункт. Но фейком может оказаться половина или треть пунктов!
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05.07.2021 09:45 Відповісти
Я за вакцинацію. Сам першу дозу пфайзера отримав.
Але хочеться згадати бородатий анекдот:
-отравілся бєдняга, подумал Штірліц, поглаживая рукоять топора, торчащего в спінє Плейшнера))
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05.07.2021 10:02 Відповісти
Я бы себе не делала , только в Испании это дело добровольно-принудительное .
Официально не заставляют, только шеф сказал на работу не выйдешь пока не будет вакцины , пришлось делать .
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05.07.2021 11:19 Відповісти
жестко
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05.07.2021 16:19 Відповісти
 
 