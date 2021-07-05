Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19
У компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їхнім препаратом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише Reuters.
У заяві йдеться, що вони "зараз думають про сім'ю загиблого".
"Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - повідомили в компанії.
Також вони зазначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.
"Важливо зауважити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - йдеться в заяві.
У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.
Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.
Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.
Будь ласка, зачекайте...
Украина 2,2 млн случаев ковида - 52 тысячи смертей.
2,9 млн доз вакцин - 2 смерти 1-я - от тромбоэмболии (женщина либо не знала о своей болезни, либо проигнорировала явное противопоказание к вакцинации) 2-я - та что сейчас обсуждается.
Вот она свой выбор и сделала.
Ну умер чел через неделю...и умер...никто даже не рыпается связь с вакцинацией искать...
вот блин я математик))
(цепляет на стену портрет Рамштейна)
А давайте найдем связь между вакцинацией и ДТП?
чо не бути об.єктивним? кажу шо - скоригувати поправки шо трафік менший, швидкість більша і т.д. плюс статистика по інсультах(і вчи блин формули!), а не по відосиках, б*же, у тебе шо, чіп вже давно шолі?
я за математику. хоча не вчився на це.... щас тупо впадлу сратись за формули
https://www.youtube.com/watch?v=9N4eVMtaHN8
(мое сугубо личное мнение, возникшее после прочтения материалов (всяких-разных) про вакцинацию)
tº не было.
Мужу сделали Модерну, первая вакцина прошла хорошо , а во второй была tº и то недолго.
Их авторы имитируют крупные новостные организации, включая ВВС, и правительственные учреждения.
Имитировать бланки новостных организаций и государственных ведомств, как и официальные аккаунты организаций в соцсетях, несложно. Еще один метод авторов фейков - добавление текста на скриншот из новостного выпуска.
Поэтому в соцсетях за информацией нужно обращаться только к проверенным аккаунтам новостных, правительственных и известных общественных организаций.
Информацию, которую вы получаете в соцсетях, тоже лучше всего всегда сверять с информацией в надежных источниках. Если вам пришел пост или видео, которое выглядит подозрительно, то лучше их проверить.
Прежде чем пересылать сообщение, подумайте, какова вероятность того, что это фейк, и если у вас возникают сомнения - не пересылайте.
Перед тем, как переслать сообщение, задайте себе простой вопрос - откуда идет эта информация?
Часто источник информации неизвестен. Это характерно для фейков. В западном сегменте интернета недостоверная информация часто происходит от "подруги моего друга" или "соседа коллеги по работе".
Это почти всегда значит, что информация - выдумка.
В Facebook в начале марта стал популярным пост с советами от "моего дяди с магистерской степенью". Сайт Snopes полагает, что он впервые появился на странице 84-летнего англичанина.
В WhatsApp циркулирует очень популярный фейк о коронавирусе. Несколько десятков человек из разных стран прислали его на ВВС. Это аудиофайл с голосом человека, который якобы перечисляет рекомендации "коллеги, у которого есть друг-врач".
В нем сочетаются полезные и недостоверные советы. Сочетание фактов и вымысла - один из основных принципов пропаганды. Когда вам приходит, например, список рекомендаций, то легко принять на веру все, если вы точно знаете, что верен один пункт. Но фейком может оказаться половина или треть пунктов!
Але хочеться згадати бородатий анекдот:
-отравілся бєдняга, подумал Штірліц, поглаживая рукоять топора, торчащего в спінє Плейшнера))
Официально не заставляют, только шеф сказал на работу не выйдешь пока не будет вакцины , пришлось делать .