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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків

В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків

Понад сто об'єктів, більшість з яких житлові, підтопило за неділю в Бахчисарайському районі окупованого РФ Криму після злив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив так званий віцепрем'єр окупованого півострова Євген Кабанов.

"Виявлено 108 об'єктів у зоні підтоплення. З них 104 - житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об'єкти - це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні об'єкти", - сказав Кабанов журналістам.

За його словами, в зоні підтоплень чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, бо до ранку знову очікуються дощі. У понеділок до відновних робіт приступлять сто осіб і 18 одиниць техніки.

Також дивіться: Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води. ВIДЕО

Він також уточнив, що зараз життю і здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Електропостачання всіх абонентів повинні відновити до півночі. З психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

Чергові зливи почалися в окупованому РФ Криму в ніч на неділю. Близько 6 тисяч абонентів в різних муніципалітетах залишилися без електрики.

Найбільше випадків в Бахчисарайському районі, де випало дві місячні норми опадів: дві річки вийшли з берегів, зійшло кілька селів, з приватних будинків евакуйовані понад 60 осіб. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, але її тіло поки не знайшли, одна травмована. Крім того, кілька вулиць знову підтопило в Ялті.

Раніше в Бахчисарайському районі оголосили режим надзвичайної ситуації муніципального значення через підтоплення після зливи.

Дощі в окупованому Криму йдуть з початку літа. З 17 червня діє режим НС через циклон, що пройшов. Спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, на наступний день - тримісячна на південному березі. Підтопило понад 600 будинків, були евакуйовані майже 1,8 тис. осіб. Найбільше постраждали Керч і Ялта. На півдні окупованого Криму загинув чоловік, безвісти зникла жінка, 58 осіб травмовані.

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Топ коментарі
+15
В оккупированном РФ психдиспансере затопило Крым
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05.07.2021 07:47
+13
Щоб покарати людину, Бозя іноді виконує її бажання.
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05.07.2021 07:18
+11
всегда не верил рузким. орали что в Крыму воды нет, а вон ее сколько.
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05.07.2021 07:35
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Щоб покарати людину, Бозя іноді виконує її бажання.
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05.07.2021 07:18 Відповісти
Наверное - это карма.
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05.07.2021 07:23 Відповісти
Пусть сильнее грянет буря!
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05.07.2021 07:30 Відповісти
всегда не верил рузким. орали что в Крыму воды нет, а вон ее сколько.
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05.07.2021 07:35 Відповісти
В оккупированном РФ психдиспансере затопило Крым
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05.07.2021 07:47 Відповісти
Браво!
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05.07.2021 09:08 Відповісти
В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків - Цензор.НЕТ 6505
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05.07.2021 10:06 Відповісти
Там уже крокодилы есть, нах им лягухи?
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05.07.2021 10:29 Відповісти
залишилося навчити крокодайлів їсти комарі
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05.07.2021 10:31 Відповісти
Какой же гадкий этот "русский мир".
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05.07.2021 07:52 Відповісти
В оккупированном РФ Крыму, после возобновления подачи воды с Украины, затопило психдиспансер и прочяя, прочяя, прочяя...
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05.07.2021 08:03 Відповісти
У идиотов психдиспансер отнесен к "нежилым помещениям" - ведь душевно боьные пациенты - они же "нежильцы"!
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05.07.2021 08:13 Відповісти
Им воду девать некуда, а они ещё и требуют Северо-крымский канал открыть? 🤔 Совсем зажрались
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05.07.2021 08:17 Відповісти
У рабсиян с водой, даже в таком количестве, все равно будет как у дебила с 2-мя стальными шариками - один потеряют, второй поломают.
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05.07.2021 08:24 Відповісти
Ну вот,теперь из психдиспансера повыскакивают психи и сожгут то,что не затопило. Пожарной станции теперь же нет!
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05.07.2021 08:29 Відповісти
смотрите что в Крыму творится!!
Такое было в Омане после посещения его Зеленским!
что наводит на мысли-а не ездил ли г Зеленский в Крыв ,комуналку за квартиры оплатить??
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05.07.2021 08:39 Відповісти
Поменять им надо "Денег нет, но вы держитесь" на "***** нет - деньги есть", ну и всё остальное...
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05.07.2021 08:59 Відповісти
Не фиг бесноваться Бахчиарайский район вотчина крымских татар. Керчь и Севастополь как центры русского фашизма должны быть смыты в море, остальной Крым мне лично жалко
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05.07.2021 09:06 Відповісти
карма за терракт в керчи где великий пыня кормчий на какмазе..може и мост смоет..
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05.07.2021 09:43 Відповісти
А ещё ж камней не было...
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05.07.2021 09:49 Відповісти
" приезжайте отдыхать в Крым" предложение для любителей экстрима.
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05.07.2021 10:06 Відповісти
Чом скиглите злісно,Крим наш,ви над кими потішаєтесь,В нас,на материковій Україні не топить,потопів не буває,ми еуєвропейці,стоки не загажуємо,сміттям річища не забиваємо....
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05.07.2021 11:02 Відповісти
 
 