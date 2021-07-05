Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів
За минулу добу формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, несумісні з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А поблизу населеного пункту ПІСКИ противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
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Юрий родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, получил высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона.
За неделю до гибели получил звание капитана.
«Он запомнился профессионализмом, огромным добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. С 18-го года все, кто был ранен в батальоне, проходили через его руки»,
У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий и дочь Евгения.
Поскольку санкции за невыполнение соглашений не рассматривались, все вопросы - к подписанту соглашений - он знал что подписывает? Если знал - должен ответить. Если не знал - то может ли он называться специалистом? В любом случае - это его личная ответственность.