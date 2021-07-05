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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) поранення (2777) Донбас (22348) втрати (4283) операція Об’єднаних сил (6725)

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів

За минулу добу формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий медик Юрій Письменний загинув 4 червня у зоні ООС (оновлено)

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, несумісні з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А поблизу населеного пункту ПІСКИ противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів 01

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Топ коментарі
+13
Вічна пам'ять воїнам, загиблим за незалежність України!
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05.07.2021 08:41
+5
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Убей расеянскую сволочь! Дохлых русских много не бывает!

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8128
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05.07.2021 10:45
+4
Царсво Небесне !
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05.07.2021 12:43
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Вічна пам'ять воїнам, загиблим за незалежність України!
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05.07.2021 08:41 Відповісти
В воскресенье, 4 июля, в результате обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр «Холодный Яр» Юрий Письменный. Многие знали под позывным «Феофан».
Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 5665

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8003

Юрий родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, получил высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона.
За неделю до гибели получил звание капитана.
«Он запомнился профессионализмом, огромным добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. С 18-го года все, кто был ранен в батальоне, проходили через его руки»,
У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий и дочь Евгения.
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05.07.2021 09:41 Відповісти
Царство Небесне воїну.
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05.07.2021 12:19 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Убей расеянскую сволочь! Дохлых русских много не бывает!

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8128
показати весь коментар
05.07.2021 10:45 Відповісти
Цікаво яким чином наші відповідали? Бо за кожного нашого загиблого воїна, повинні зноситися цілі квартали Донецька, Горлівки або Луганська. Вчіться терпіли в ізраїльтян, терористів треба знищувати сотнями, а не плакатися ОБСЕ, котрій наші проблеми по х... Бандити бояться лише сили.
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05.07.2021 12:18 Відповісти
Не при цій владі зрадників .
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05.07.2021 15:02 Відповісти
Царсво Небесне !
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05.07.2021 12:43 Відповісти
горіть у пеклі москалі!
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05.07.2021 12:44 Відповісти
О каких Минских договорняках речь - раша ответственно не способна быть участником переговоров - нарушается много лет пункт первый - прекращение огня.
Поскольку санкции за невыполнение соглашений не рассматривались, все вопросы - к подписанту соглашений - он знал что подписывает? Если знал - должен ответить. Если не знал - то может ли он называться специалистом? В любом случае - это его личная ответственность.
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05.07.2021 12:54 Відповісти
Герої не вмирають
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05.07.2021 13:54 Відповісти
Представляю,как мучительно сегодня воину служить в армии.Понимаю уклониста,для него высшей ценностью является его драгоценная шкура.Но для воина,которого лишили оружия и возможности отвечать - это невыносимо.Идет издевательское унизительное уничтожение армии.Когда-то будет край.
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05.07.2021 16:04 Відповісти
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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05.07.2021 19:53 Відповісти
 
 