В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали
В Україні зафіксовано 244 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 333 осіб;
летальних випадків – 14;
одужало – 419 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 889 осіб,
методом ІФА – 1 712 осіб,
експрес-тестами – 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 237 823 особи;
одужало – 2 171 601 особа;
летальних випадків – 52 484;
проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...