В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали

В Україні зафіксовано 244 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 333 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях", - розповіли в МОЗ.

Також читайте: Зв'язок з вакцинацією не встановлено: у Pfizer відреагували на смерть вінничанина після щеплення проти COVID-19











