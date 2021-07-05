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В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали

В Україні зафіксовано 244 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 5 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 333 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях", - розповіли в МОЗ.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали 04

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а шо там в Немытой ?
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05.07.2021 08:20 Відповісти
Рекорды ставят...
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05.07.2021 15:46 Відповісти
На Кубе более 150 россиян изолировали с COVID-19
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05.07.2021 08:21 Відповісти
По словам госпожи Мгеладзе, многие российские туристы привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях»,- отметила она.
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05.07.2021 08:24 Відповісти
И в консерваториях)
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05.07.2021 08:25 Відповісти
справки липовые в Немытой выдают или Спутник не штырит
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05.07.2021 08:29 Відповісти
Слава любителям "орендарі України". Доголосувались?.
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05.07.2021 08:27 Відповісти
Ты о чем вообще?
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05.07.2021 14:23 Відповісти
 
 