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Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА

Україна все ще в п'ятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 329 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 168 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 184 572 671 випадок інфікування, з них 329 858 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 993 573 особи, з них 6 168 за минулу добу.

Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 168,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 14 людей, зафіксовано 244 нові випадки зараження, 419 осіб одужали

Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 51-шу і 5-ту позицію відповідно.

Україна все ще в пятірці лідерів з добової смертності від COVID-19 у Європі і 51-му місці у світі 03

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Топ коментарі
+5
Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
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05.07.2021 09:16
+4
В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
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05.07.2021 08:53
+3
Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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05.07.2021 08:26
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Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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05.07.2021 08:26 Відповісти
Марон, Вы о чем?
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05.07.2021 08:51 Відповісти
А ты неграмотный?
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05.07.2021 09:17 Відповісти
Он бредит - уже второй раз подобную околесицу пишет
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05.07.2021 14:26 Відповісти
Уряд Дениса Шмигаля 2 червня зареєстрував у Верховній раді проєкт змін до Податкового кодексу. Кабмін, зокрема, запропонував збільшити ставку екологічного податку та акцизного податку на алкоголь, а також підвищити ренту за користування надрами. У разі ухвалення законопроєкту держбюджет зможе додатково отримувати близько 50 млрд грн щорічно. Детальніше про можливі зміни - на інфографіці «Слово і діло».

Буде долець по 30
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05.07.2021 17:59 Відповісти
14 за добу і в п"ятірці? Странна, аднака.
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05.07.2021 08:41 Відповісти
В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
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05.07.2021 08:53 Відповісти
Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
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05.07.2021 09:16 Відповісти
Параноїдальна шизофренія з манією переслідування розповсюджується переважно через ЗМІ!
Пацієнти бояться того чого не існує і не бояться реальних загроз.
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05.07.2021 09:25 Відповісти
Скоріше за все так.
Піпл розслабив булки бо пам`ять як у рибок. Невздовзі отримаємо наслідки.

У тих же кацапів вакцинація їх шмурдяком - це профанація. Але там дуже жорстко слідкують за карантином та масочним режимом (це мабуть єдиний плюс в їхньому авторитаризмі).

У нас вакцинація фактично спізнилася майже на рік та плюс до цього ще й розкиздяйство з контролем та особистим відношенням до обмежувальних заходів.
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05.07.2021 09:42 Відповісти
Это в каком зашопье такое? В Киеве в медучреждениях все в масках, а проблемы с вакцинацией нет вообще
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05.07.2021 14:30 Відповісти
Полт.обл.
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05.07.2021 14:45 Відповісти
Печалька...
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05.07.2021 14:59 Відповісти
Чувствуется, что воздух становится чище. Россиянам за это большое спасибо!! Стараются
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05.07.2021 08:58 Відповісти
В деяких країнах згідно з цією таблицею за дві доби ані нових випадків, ані смертей.
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05.07.2021 09:08 Відповісти
А спутник Фи косит кацапов как заяц трын-траву.
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05.07.2021 09:11 Відповісти
Расия - не Европа, это азиатская агломерация.
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05.07.2021 09:16 Відповісти
Є ще одна хєрня.В Полтаві знайома перехворіла ковідлою.Лікували від ковідли.А коли звернулась за отриманням компенсації за ліки,виявилось,що у неї в медичній карті і згадки нема про цю ковідлу.Новий міністр рулить?
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05.07.2021 09:18 Відповісти
А ПЦР чи ІФА тест їй що, забули зробити? Лабораторія має зберігати результати тестів.
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05.07.2021 11:01 Відповісти
Та навіть зараз вона може зробити тест ІФА і якщо її немає в базі вакцинованих це незаперечно доведе факт перенесеного захворювання.
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05.07.2021 11:03 Відповісти
Или действительно не было никакого ковида
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05.07.2021 14:32 Відповісти
Такое тоже бывает.
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05.07.2021 14:46 Відповісти
Післязавтра спитаю в неї особисто.
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06.07.2021 17:54 Відповісти
А какие мы в мире по 'числу погибших на водоемах'? Первые? 53 человека за неделю. От ковид умерло 10 за день, если рассматривать процент от количества людей, то это ничтожно мало. Главное, чтобы из рашки к нам не завезли мутанта, а так, все нормально
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05.07.2021 14:53 Відповісти
Післязавтра спитаю в неї особисто.
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06.07.2021 17:53 Відповісти
 
 