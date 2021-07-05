За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 24 363 особи, загалом - 2 074 986, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 850 394 особи.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"24 363 людини щеплено проти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані - 9 103 людини. Протягом доби працювали: 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення; 120 центрів вакцинації.
Станом на 4 липня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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