Депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Корнієнко отримав посвідчення журналіста від НСЖУ. Жодної його публікації знайти не вдалося. ФОТО

Депутат Одеської міськради восьмого скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) Володимир Корнієнко отримав посвідчення журналіста від Національної спілки журналістів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор Медіа", про це сам Корнієнко розповів на своїй сторінці в соцмережі.

"Журналіст – це стан душі!!! Вдячний друзям і однодумцям, які запросили стати членом великої родини журналістської спільноти! Вступаючи в "СПІЛКУ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ", буду і надалі боротися за правду, за свободу слова, за права наших громадян!!!", – написав він, прикріпивши фотографії з документом.









Фото: Корнієнко / Facebook

Дата підписання посвідчення - 4 червня 2021 року.

Кореспондент Прямого каналу Богдан Максимець, запитав у коментарях, навіщо депутатові журналістське посвідчення та де можна почитати його тексти. На що не отримав чіткої відповіді й ні одного посилання на тексти.

На прохання іншого дописувача "дати почитати статті" Корнієнко відповів, що "пошукайте, їх досить! А також скоро побачите мою авторську телепрограму на одному регіональному телевізійному каналі!".



Скрин: "Детектор медіа"

Редакції "Детектор медіа" не вдалось знайти жодної публікації Корнієнка. Сам він також жодного тексту не представив.

Також ще один коментатор, представившись як видавець журналу "Судоходство", написав, що тексти Корнієнка публікуються у цьому виданні. Їх можна знайти, "піднявши архіви". Але на сайті видання не вдалось знайти тексти, опубліковані під іменем депутата.

Хто такий Володимир Корнієнко? На сайті Одеської міськради і на порталі "Думська" можна знайти коротку біографію депутата:

Народився 3 червня 1987 року в Кишиневі. З 2005 по 2010 роки навчався в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) за фахом "інженер комп'ютерних систем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спілка журналістів закликала Раду не ухвалювати закон "Про медіа"

З 2007 по 2009 роки - член Молодіжної ради від ОНПУ, займав посаду заступника голови комісії зі взаємодії з місцевою радою та виконавчим комітетом. Голова Малиновської районної організації "Української морської партії Сергія Ківалова".

З 2009 по 2014 роки - член Молодіжної ради при Одеському міському голові. Депутат Молодіжної ради IV скликання. У студентські роки займав активну громадянську позицію і успішно її висловлював.

З жовтня 2015 року - депутат Одеської міськради VII скликання, член фракції "Українська морська партія Сергія Ківалова". Входить до складу постійної комісії з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.

У квітні 2020 р. увійшов до складу депутатської групи "Опоплатформи". У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської міськради восьмого скликання від партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, що проблема з журналістськими посвідченнями не нова. Нещодавно Рада з питань свободи слова знову почала розмову на цю тему і закликала медіаспільноту долучитися до дискусії про видачу єдиної прескарти. У Раді заявили, що це буде справою насамперед журналістської спільноти, а не державного регулювання.