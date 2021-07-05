Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг"
Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (в сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які діють під покровительством регулятора НКРЕКП.
Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко в колонці для видання "Цензор.НЕТ".
"Падіння цін на РДН – це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергією, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" Регулятора", - повідомив Бутенко.
Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади. За його словам, одна з найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив Регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію у АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.
"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і "безстрашними" стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше року і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.
Вчорашні звинувачення НКРЕКП на адресу "Д.Трейдинг" Бутенко назвав спробою перекласти відповідальність за власні помилки комісії на прозорих учасників ринку.
Нагадаємо, напередодні НКРЕКП висловило обурення зменшенням заробітку наближених до себе трейдерів через відмову реальних виробників - ТЕС і АЕС - продавати струм спекулянтам на РДН, і переходом на двосторонні договори напряму зі споживачами.
При цьому за декілька тижнів до цього керівництво НКРЕКП і комітету ВР з питань енергетики на засіданні РНБО закликали всіх учасників переходити на двосторонні договори.
Будь ласка, зачекайте...
Иначе, утверждение о "по себестоимости" голословное.
Много людей ломанулось жить в процветающие лднр?
Є ринкова ціна. Газовики можуть без зарплатні працювати? Чи за мінімалку? Чи за дві? Чи за три?.. Яку саме брати за "сєбєстоімасть"?
Ну от ти , наприклад , видобуваєш газ , вклав у його видобуток 1 мільйон долл власних коштів , і що - продаси той газ наваросам - теж за мільйон .?? Не заробивши на ньому собі , навіть на пиріжок з лівером . ?
"Збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго»."
За 2020 рік підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень.
Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».
Зокрема, загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків - 28,5 млрд грн.
Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zbitki-kompaniy-minfinu-peretnuli-poznachku-u-sim-milyardiv-naybilshe-groshey-vtrachaje-ukrenergo-766372.html
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1411872389370204161 4 ч
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Хроника Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
Пусть объяснят, что всё идёт как надо!