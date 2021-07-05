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ціни (3761) НКРЕКП (1810) Бутенко (20) Електрика (2041)

Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг"

Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор

Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (в сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які діють під покровительством регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко в колонці для видання "Цензор.НЕТ".

"Падіння цін на РДН – це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергією, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" Регулятора", - повідомив Бутенко.

Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади. За його словам, одна з найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив Регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію у АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.

"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і "безстрашними" стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше року і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.

Вчорашні звинувачення НКРЕКП на адресу "Д.Трейдинг" Бутенко назвав спробою перекласти відповідальність за власні помилки комісії на прозорих учасників ринку.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП висловило обурення зменшенням заробітку наближених до себе трейдерів через відмову реальних виробників - ТЕС і АЕС - продавати струм спекулянтам на РДН, і переходом на двосторонні договори напряму зі споживачами.

При цьому за декілька тижнів до цього керівництво НКРЕКП і комітету ВР з питань енергетики на засіданні РНБО закликали всіх учасників переходити на двосторонні договори.

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Топ коментарі
+26
Где ето обвал цен на електроенергию? В какой стране? И почему государственные АЕС продают електроенергию спекулянтам (инвесторам как у нас любят говорить), а не украинцам? Ведь по Конституции Украины все ископаемые и народное достояние пренадлежит народу а не барыгам.
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05.07.2021 09:05
+12
цена на е\е упала до 40 коп за квт. а народу продают по 1,68 и стонут, что мало, хотят с 8 месяца повышать в два раза... где есть такие спекуляции, там просматривается волосатая клешня главного спонсора Зеленой отары - каломойского, одного из трейдеров-спекулянтов.
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05.07.2021 09:18
+8
обвал цен у Игорь Валерича.
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05.07.2021 10:14
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Где ето обвал цен на електроенергию? В какой стране? И почему государственные АЕС продают електроенергию спекулянтам (инвесторам как у нас любят говорить), а не украинцам? Ведь по Конституции Украины все ископаемые и народное достояние пренадлежит народу а не барыгам.
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05.07.2021 09:05 Відповісти
обвал цен у Игорь Валерича.
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05.07.2021 10:14 Відповісти
ДЛЯ ИгрьВалєріча .. Всі інші ( лохи ) отримають - підвищення цін .. Вже скоро .
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05.07.2021 10:50 Відповісти
ну так то капалини, а звідки ел.енергію викопують?
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05.07.2021 10:34 Відповісти
Ее выкопують из наших АЕС которые мы строили и мы деньги собирали, а так же содержим. А прибыль почему то получают барыги с уставным капиталом 1грн, и ту которую украли у нас же.
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05.07.2021 10:52 Відповісти
проблема в тому, що у нас все роблять через жопу і в своїх курних інтересах. бо по нормальном, об у нас мі працювати ринок ел.енерії, то ті т.. постачальники повинні були б побудувати свої мережі і один перед одним бігати пропонувати, так само і побудувати ел.станції об виробляти еле.енерію, а так асолютне закономірне питанння, що вони зробили дл того, щоб заробляти?
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Дело в том что у нас в стране правят бандиты с 90-х. Ошибочно называть их бизнесменами и тем более инвесторами. Потому что они не привыкли строить и потом получать прибыль 5-7% как в Европе или США. Они могут только отжать, украсть-прихватизировать, а потом сдавать предприятия под 300% годовых через своих лоббистов у власти, выжимая все и не вкладывая ни копейки. Потому что по понятиям олигархов вкладывать свои деньги в отжатое предприятие ето западло.
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05.07.2021 12:41 Відповісти
Зебарыги
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05.07.2021 09:14 Відповісти
цена на е\е упала до 40 коп за квт. а народу продают по 1,68 и стонут, что мало, хотят с 8 месяца повышать в два раза... где есть такие спекуляции, там просматривается волосатая клешня главного спонсора Зеленой отары - каломойского, одного из трейдеров-спекулянтов.
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05.07.2021 09:18 Відповісти
А по 4,68 конторам продають - не бачили?..
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05.07.2021 17:22 Відповісти
смотрите - в ДНР в разы газ дешевле - там по себестоимости. Почему у нас по-другому?
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05.07.2021 09:24 Відповісти
В ДНР добывают газ?
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05.07.2021 09:35 Відповісти
хз наверное рф по себестоимости продаёт им
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05.07.2021 09:42 Відповісти
В обмін на що?
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05.07.2021 09:50 Відповісти
неправильный вопрос, вот правильный - почему у них по себестоимости, а у нас чиновники набивают карманы?
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05.07.2021 09:59 Відповісти
По какой цене они получают газ от россии?
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05.07.2021 10:03 Відповісти
точно не знаю, знаю что по себестоимости
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05.07.2021 10:18 Відповісти
"Знаю" можно говорить, когда знаешь точные цифры, которые можно проверить.
Иначе, утверждение о "по себестоимости" голословное.
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05.07.2021 10:40 Відповісти
Без цифр это ни_о_чем ...
Много людей ломанулось жить в процветающие лднр?
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05.07.2021 10:52 Відповісти
я не об этом, а о том, что должно быть по себестоимости
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05.07.2021 12:44 Відповісти
нема ніякої "сєбєстоімасті"
Є ринкова ціна. Газовики можуть без зарплатні працювати? Чи за мінімалку? Чи за дві? Чи за три?.. Яку саме брати за "сєбєстоімасть"?
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05.07.2021 17:24 Відповісти
СірОжа,ти ідіот?
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06.07.2021 07:52 Відповісти
.. Який дурень тобі щось буде продавати - по сєбєстоімості ..??
Ну от ти , наприклад , видобуваєш газ , вклав у його видобуток 1 мільйон долл власних коштів , і що - продаси той газ наваросам - теж за мільйон .?? Не заробивши на ньому собі , навіть на пиріжок з лівером . ?
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05.07.2021 11:05 Відповісти
Давай, досвидос, ДНР - патриот.
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05.07.2021 10:06 Відповісти
Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг" - Цензор.НЕТ 4403
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05.07.2021 09:28 Відповісти
Недоработочка вышла, нужно собраться слугам народа и подумать как повысить процентов на 200!!!
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05.07.2021 09:33 Відповісти
Зеля, запили видосик.

"Збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго»."

За 2020 рік підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень.
Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».

Зокрема, загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків - 28,5 млрд грн.
Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zbitki-kompaniy-minfinu-peretnuli-poznachku-u-sim-milyardiv-naybilshe-groshey-vtrachaje-ukrenergo-766372.html
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05.07.2021 09:35 Відповісти
а где обвал ?? постоянный рост...
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05.07.2021 10:04 Відповісти
обвал у бени
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05.07.2021 10:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1411872389370204161 4 ч

На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Хроника Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
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05.07.2021 10:14 Відповісти
А где засранцы, которые проголосовали за найвэлычнишого лидера **********?
Пусть объяснят, что всё идёт как надо!
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05.07.2021 10:16 Відповісти
не пора ли с ахметкой кончать?
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06.07.2021 03:51 Відповісти
Не спорьтесь, в стране нет денег и зекоМанда их собирает. Он где-то с видосиком выступить-здоровье нации, здоровье краины, а вы пойдете платить налог за оформление дарственной, покупки машины и др. налогов предусмотренных законадательством, а там налог уже в разы выше и Зеля не будет про это видосик снимать, а тихо.
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06.07.2021 09:26 Відповісти
 
 