Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря". ФОТО

У мережі оприлюднили оголошення, яким російські окупанти вербують найманців на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти обіцяють паспорт РФ, COVID-вакцинацію, вирішення питань від "особистих" і "життєвих" до соціальних, службу в тилу і на чистому повітрі.

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