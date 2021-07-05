Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря". ФОТО
У мережі оприлюднили оголошення, яким російські окупанти вербують найманців на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські окупанти обіцяють паспорт РФ, COVID-вакцинацію, вирішення питань від "особистих" і "життєвих" до соціальних, службу в тилу і на чистому повітрі.
Топ коментарі
+11 belge
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+7 Propan
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но думают, что читатели этих листовок настолько дебилы, что 2 и 2 не свяжут
ну, почти вяжутся, т.к. должностей вещевиков раз-два и они только по блату
т.е. напарка для лохов эта рекламка
Заметьте - сами русские подонки это пишут на бумаге!
И сразу станет пох на все проблемы.
блокаду, мы загибаемся!» Истерика боевиков в эфире у Соловьева
https://www.youtube.com/watch?v=MFCExkfV1Qw
Я правильно понял? Идешь служить, получаешь паспорт Рашки? То есть воевать будет уже гражданин РОАссии?!
Ну да. Гражданская война, нуачо...