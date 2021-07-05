За тиждень на водоймах України загинули 53 людини, під час пожеж - вісім, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 28.06 до 4.07 під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах - 53.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.
За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 8 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 402 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 129 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 770 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.
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Куди тій війні і хутіну
А державі байдуже.
Держава самоусунулася від всіх проблем
Ні облаштованих пляжів, ні служби порятунку, ні пропаганди безпечного відпочинку, ні секцій плавання...і т.д і т.п.
Ну а народ під кривляння кварталу і сватів дичавіє потроху