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пожежа (4243) смерть (6709) вода (1168)

За тиждень на водоймах України загинули 53 людини, під час пожеж - вісім, - ДСНС

За тиждень на водоймах України загинули 53 людини, під час пожеж - вісім, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 28.06 до 4.07 під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах - 53.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.

За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 8 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 402 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 129 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 770 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.

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Це лютий треш. Так ніяких українців не напасешся
Куди тій війні і хутіну
А державі байдуже.
Держава самоусунулася від всіх проблем
Ні облаштованих пляжів, ні служби порятунку, ні пропаганди безпечного відпочинку, ні секцій плавання...і т.д і т.п.
Ну а народ під кривляння кварталу і сватів дичавіє потроху
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05.07.2021 09:55 Відповісти
Ну блин, больше чем от ковида... А если еще автоаварии и сбитых людей посчитать, то вообще ппц будет.
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05.07.2021 10:12 Відповісти
 
 