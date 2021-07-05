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Запорізька область (3356) ДСНС (4984)

110 баз відпочинку на Бердянській косі були знеструмлені через інтенсивний дощ і вітер, - ДСНС

110 баз відпочинку на Бердянській косі були знеструмлені через інтенсивний дощ і вітер, - ДСНС

У ніч на понеділок на Бердянській косі (Запорізька обл.) Рятувальники відновили електропостачання 110 баз відпочинку, які були знеструмлені в результаті негоди напередодні ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"4 липня близько 19:00 в Бердянську в результаті короткочасного інтенсивного дощу і поривів вітру знеструмлені 110 баз відпочинку Бердянської коси. О 3:00 5 липня бригадами Бердянського РЕМ електропостачання відновлено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС розрізали і прибрали три повалені дерева з проїжджої частини.

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повезло тем кто уехал (и особенно тем, кто приехал)))
погода в этом году...отрывается на нас по полной !!
////
вот это (верхнее фот) пшеничное поле в Днепропетровской обл. Петропавловка
ниже фото через два дня
110 баз отдыха на Бердянской косе были обесточены из-за интенсивного дождя и ветра, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1756 110 баз отдыха на Бердянской косе были обесточены из-за интенсивного дождя и ветра, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9915...
и что с него будет???
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05.07.2021 09:33 Відповісти
А як там Янелох на Бирючому? Не змило його разом з басейном та новою дачкою?
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05.07.2021 09:49 Відповісти
 
 