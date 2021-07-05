110 баз відпочинку на Бердянській косі були знеструмлені через інтенсивний дощ і вітер, - ДСНС

У ніч на понеділок на Бердянській косі (Запорізька обл.) Рятувальники відновили електропостачання 110 баз відпочинку, які були знеструмлені в результаті негоди напередодні ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"4 липня близько 19:00 в Бердянську в результаті короткочасного інтенсивного дощу і поривів вітру знеструмлені 110 баз відпочинку Бердянської коси. О 3:00 5 липня бригадами Бердянського РЕМ електропостачання відновлено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС розрізали і прибрали три повалені дерева з проїжджої частини.

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