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Вінницька область (986) зброя (7279) СБУ (12510)

Переробляли нелетальну зброю на бойову і збували криміналітету: СБУ знешкодила ОЗУ на Вінниччині. ФОТОрепортаж

СБУ знешкодила у Вінницькій області організовану групу, яка спеціалізувалася на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.

"Встановлено, що до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували підпільну майстерню з переробки нелетальної зброї у бойовий стан. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі в кримінальному середовищі", - сказано в повідомленні.

Переробляли нелетальну зброю на бойову і збували криміналітету: СБУ знешкодила ОЗУ на Вінниччині 01

Зазначається, що діяльність зловмисників мала системний характер. При цьому співробітники СБУ задокументували незаконний продаж ділками 4 одиниць нарізної зброї і патронів до нього.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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Переробляли нелетальну зброю на бойову і збували криміналітету: СБУ знешкодила ОЗУ на Вінниччині 02

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими та підрозділом карного розшуку обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

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Переробляли нелетальну зброю на бойову і збували криміналітету: СБУ знешкодила ОЗУ на Вінниччині 03
Переробляли нелетальну зброю на бойову і збували криміналітету: СБУ знешкодила ОЗУ на Вінниччині 04
Фото: сайт СБУ

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05.07.2021 09:51 Відповісти
ну очень большой арсенал, два ружья, по ходу гладких и тт, и то не факт что не подбросили )))
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05.07.2021 10:07 Відповісти
рабам оружие не дают, а свобода оружие делает
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05.07.2021 15:34 Відповісти
 
 