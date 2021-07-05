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Польща (8267) путін (23330) росія (63614) Туск (456)

"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС": Туск звинуватив владу Польщі у сприянні політиці Кремля

Ексголова Євроради Дональд Туск звинуватив владу Польщі в тому, що їхня внутрішня і зовнішня політика нібито вигідна Кремлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це новообраний глава опозиційної ліберально-консервативної партії Громадянська платформа заявив на пресконференції 4 липня.

Кілька днів тому правляча польська партія Право і справедливість (ПіС) Ярослава Качинського підписала декларацію із закликом до "більшого суверенітету" членів ЄС з євроскептиками – французькими ультраправими з Нацоб'єднання, угорськими правими з ФІДЕС/Угорський громадянський союз прем'єра Віктора Орбана, а також італійською Лігою.

Туск нагадав, що деякі члени цих партій, "нові колеги" ПіС, "навіть носили футболки" з фото президента РФ Володимира Путіна.

"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС. Вже кілька років я повторюю, що з невідомих причин Качинський і ПіС наполягали на реалізації міжнародного порядку денного Путіна. Наслідки можуть бути гіршими, ніж ми думаємо. Цей рух – рух, з яким цивілізовані партії не хочуть мати нічого спільного", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск очолив "Громадянську платформу" - найбільшу опозиційну партію Польщі

Колишній голова уряду Польщі вважає, що такі дії – "це ще один крок до ізоляції Польщі", а "єдиний, хто відкриває нову пляшку шампанського після таких рішень, – це Путін в Кремлі".

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Мы видим только то что нам показывают .
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05.07.2021 10:04
+7
Больше всего украинцев убили кацапские нацисты.
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05.07.2021 11:43
+6
По аналогии украинцам поехать на Роисю проще, чем в США или Великобританию.

Роися лучше и сильнее поддерживает Украину, чем США и Великобритания?
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05.07.2021 10:08
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Мы видим только то что нам показывают .
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05.07.2021 10:04 Відповісти
Детская логика... "Гонить" на Росію.... Гнать можно все что угодно но ничего не делать
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05.07.2021 10:47 Відповісти
А, что они должны делать? Объявить кацапам войну?
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05.07.2021 11:51 Відповісти
Да, потому Польша будет последней в списке стран, открывшейся для украинских туристов.
А Венгрия с пророссийским президентов - первая. Не странно ли? Вот и все, что надо знать про хрюканье Польши о поддержке Украины.
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05.07.2021 10:04 Відповісти
По аналогии украинцам поехать на Роисю проще, чем в США или Великобританию.

Роися лучше и сильнее поддерживает Украину, чем США и Великобритания?
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05.07.2021 10:08 Відповісти
***** вбив брата-близнюка Леха... а він все-одно під нього лізе...
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05.07.2021 10:11 Відповісти
Кто то же заложил взрывчатку в самолёт в самой Польше...
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05.07.2021 10:17 Відповісти
Вибухівку заклали за півроку до того в Ульянівську під час капремонту в нерозбірні елементи фюзеляжу. Саме тому московити до цих пір не віддали ні залишків літака, ні чорних скриньок, ні записів з диспечерської вежі (касета заїла, кажуть).
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05.07.2021 17:13 Відповісти
Слабо верится, думаю это был обычный сговор с обеих сторон. А останки не отдают потому что по "официальной" версии, которую вообще состряпали из говна и палок никакого взрыва не было, самолёт разбился и всё тут, все умерли. Катастрофа, с кем не бывает. Тогдашний польский министр вд умыл руки.
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05.07.2021 23:06 Відповісти
В Украине та же история - ОПЗЖ (и не только) спят и видят Украину в России
и пердят ночью под одеялом: "путин-придии!"
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05.07.2021 10:23 Відповісти
Неправда!
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05.07.2021 12:56 Відповісти
Вообще так и есть
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05.07.2021 10:24 Відповісти
_Нельзя в этом верить Туску просто на слово, его шашни с путлером при президенте Качиньском не забыты.
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05.07.2021 10:34 Відповісти
Больше всего граждан Украины перебили в Польше
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05.07.2021 10:41 Відповісти
Больше всего украинцев убили кацапские нацисты.
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05.07.2021 11:43 Відповісти
К власти пришли благодаря свитому рашей самолету. Кому же им благодарить?
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05.07.2021 10:46 Відповісти
Все из-за денег. Большие западные европейцы приняли семилетний бюджет ЕС, в котором прописано что больше денег будут получать те страны, которые будут себя хорошо вести. Это очень не понравилось странам ЕС которые считают себя "независимыми", вроде Польши и Венгрии.
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05.07.2021 11:43 Відповісти
и что удивительного. не нужно смотреть в Польшу, посмотрите в Украину лучше. скоро 10 лет войны с паРашей, а в парламенте кивин в шапке-ушанке с советской звездой и рассказами о братских народах паРашы и Украины. как-то так. коряво написал, но смысл думаю понятен.
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05.07.2021 12:15 Відповісти
я вам скажу по правде...этот Туск внебрачный сын х.....а и после смены его у него уже готово место и акции в газпроме
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05.07.2021 14:37 Відповісти
Це ти почув від Рабіновича, на масонському збіговиську.
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05.07.2021 15:02 Відповісти
Тенденційна стаття - декларацію підписали 15 партій, а згадали лише трьох маргиналів. А посприяти москвогебнявим як Туск-німецький ставленик, коли злив розслідування вбивства Леха Качинського і польської еліти в Смоленську в 2010 році, навряд чи можна.
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05.07.2021 15:45 Відповісти
***** ведет политику подкупа отдельных политиков как ранее Януковича в Украине... так ему легче подкупив отдельных чинуш чем вести цивилизованную политику страны. Карлику нужен внешний враг на кого свалить все проблемы перед своими ватниками и удержаться в троне.
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06.07.2021 08:50 Відповісти
 
 