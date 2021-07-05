"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС": Туск звинуватив владу Польщі у сприянні політиці Кремля
Ексголова Євроради Дональд Туск звинуватив владу Польщі в тому, що їхня внутрішня і зовнішня політика нібито вигідна Кремлю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це новообраний глава опозиційної ліберально-консервативної партії Громадянська платформа заявив на пресконференції 4 липня.
Кілька днів тому правляча польська партія Право і справедливість (ПіС) Ярослава Качинського підписала декларацію із закликом до "більшого суверенітету" членів ЄС з євроскептиками – французькими ультраправими з Нацоб'єднання, угорськими правими з ФІДЕС/Угорський громадянський союз прем'єра Віктора Орбана, а також італійською Лігою.
Туск нагадав, що деякі члени цих партій, "нові колеги" ПіС, "навіть носили футболки" з фото президента РФ Володимира Путіна.
"Путінська Росія їм ближче, ніж ЄС. Вже кілька років я повторюю, що з невідомих причин Качинський і ПіС наполягали на реалізації міжнародного порядку денного Путіна. Наслідки можуть бути гіршими, ніж ми думаємо. Цей рух – рух, з яким цивілізовані партії не хочуть мати нічого спільного", – сказав він.
Колишній голова уряду Польщі вважає, що такі дії – "це ще один крок до ізоляції Польщі", а "єдиний, хто відкриває нову пляшку шампанського після таких рішень, – це Путін в Кремлі".
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А Венгрия с пророссийским президентов - первая. Не странно ли? Вот и все, что надо знать про хрюканье Польши о поддержке Украины.
Роися лучше и сильнее поддерживает Украину, чем США и Великобритания?
и пердят ночью под одеялом: "путин-придии!"