Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"
Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович переніс зустріч з користувачем, з яким вони раніше обмінялися образами, оскільки "зверху" йому дали зрозуміти, що робити цього не варто.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач соцмережі Нічний Cталкер, передає Цензор.НЕТ.
"Бачив я мудаків з роздутим до неба ПВВ (почуття власної важливості. - Ред.), але щоб з таким ...
Поясніть хтось Люсі, що він до вищого державного рівня має такий же стосунок, як прибиральниця Ради до законотворчості. Підозрюю, що тато Подоляк надавав Люсі стусанів, позбавив грошей на морозиво і сказав приблизно таке: "Ти, Долбенєв, коли нанюхався, не смій в ФБ лізти!" - написав він.
Фото: Нічний Cталкер / Facebook
Нагадаємо, користувач Нєжинскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, які тренувалися перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви сподобитись при зустрічі - раком стати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь у понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".
Пізніше Арестович домовився зустрітися з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані.
Будь ласка, зачекайте...
Даже не смог взять на себя ответственность за слив.
Жалкое ничтожное и сливающее своих же хозяев...
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- Куме я ніяк зрозуміть не можу - як Арестовичу не гидко постійно потраплять у зелене лайно , куди він вліз, купившись на посаду "радника"?
- Та Ви що?!!! Він же там - "як риба в воді!"
в соцсетях всякие оскорбления..., который этот х#есос писал.... Да арестович х#есосович?
https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev
Андрій Шор - військовий експерт, ветеран російсько-української війни. З 2014 року пішов добровольцем в зону АТО. Був одним з «кіборгів», які захищали ДАП.
Питання до https://twitter.com/APUkraine @APUkraine https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
: яку саме сторону в ТКГ представляє радник російського агента Єрмака виродок Арестович?
Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/E5bGZgLWUAM_0Z1?format=jpg&name=small
Мошенники и наркоманы...
" Трудно быть богом " бр. Стругацкие
т.е. в глаза сказать при личной встрече - "сверху запретили"
а матами п**деть можно...ибо по хлебалу и сопле.. не прилетит...
какое ж оно мерзко-тошнотворное... орлом взлетало - драной курицей упало
Плісняві, остаточно, нюх втратили. Монополізували владу, начебто, за волею наріду, і посилають нахрін той же нарід, коли він вимагає прибрати дерьмака, татарова, аферістовича. Можна й ВАЗеленського.
Приберіть це бикувате бидло з влади.
P. S. путин- *****.
Крым- Украина.
РФ- Ворог.
*****&рф - ПНХ!
А вдруг наш доблестный разведчик явится на встречу в женском платье и в тех самых туфлях ?
А вдруг его оппонент окажется не просто доктором но и психиатром ?
А вдруг на встречу кто то придет с линейкой что бы замерить длину достоинств спорщиков ?
Скандала потом не оберешься.
Хотя, конечно, Банковой выгоден любой скандал, который отвлекает их паству от реальных проблем в Украине.
"Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом""
- норма?
Источник: https://censor.net/ru/n3275073