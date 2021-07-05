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майдан (762) зневага (51) Арестович Олексій (376)

Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"

Арестович заявив, що

Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович переніс зустріч з користувачем, з яким вони раніше обмінялися образами, оскільки "зверху" йому дали зрозуміти, що робити цього не варто.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач соцмережі Нічний Cталкер, передає Цензор.НЕТ.

"Бачив я мудаків з роздутим до неба ПВВ (почуття власної важливості. - Ред.), але щоб з таким ...

Поясніть хтось Люсі, що він до вищого державного рівня має такий же стосунок, як прибиральниця Ради до законотворчості. Підозрюю, що тато Подоляк надавав Люсі стусанів, позбавив грошей на морозиво і сказав приблизно таке: "Ти, Долбенєв, коли нанюхався, не смій в ФБ лізти!" - написав він.

Арестович заявив, що ганебно зливається із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав х#єсосом. У соцмережі підозрюють, що тато Подоляк надавав Люсі стусанів 01

Фото: Нічний Cталкер / Facebook

Нагадаємо, користувач Нєжинскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, які тренувалися перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви сподобитись при зустрічі - раком стати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь у понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".

Також читайте: Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Пізніше Арестович домовився зустрітися з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані.


Арестович заявив, що ганебно зливається із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав х#єсосом. У соцмережі підозрюють, що тато Подоляк надавав Люсі стусанів 02

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Топ коментарі
+83
Чего от дешевки следовало и ожидать.
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05.07.2021 10:22
+47
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 9850
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05.07.2021 10:25
+45
Люся Аферистович ссыкло!!)))
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05.07.2021 10:23
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Чего от дешевки следовало и ожидать.
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05.07.2021 10:22 Відповісти
слушай Те . вибрали нюхай Те
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05.07.2021 10:45 Відповісти
какое же оно жалкое...
Даже не смог взять на себя ответственность за слив.

Жалкое ничтожное и сливающее своих же хозяев...
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05.07.2021 16:04 Відповісти
Я отпросился с работы и жду 17.00 чтоб плюнуть тебе в морду, а ты **** слился мразь!
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09.07.2021 11:40 Відповісти
Люся Аферистович ссыкло!!)))
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05.07.2021 10:23 Відповісти
да ВАЗЕЛИНУ НЕ ПОДВЕЗЛИ В ОППУ вот Люська и пискнула на потолок....
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05.07.2021 11:24 Відповісти
Уже. И она сама отдалась.
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05.07.2021 10:27 Відповісти
Нарешті я зрозуміла, що означає цей вислів.
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05.07.2021 10:39 Відповісти
Выполните его слова, выгоните с позором этого закомплексованного.
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05.07.2021 10:23 Відповісти
зачем выгонять - у таких люсь там гнездо
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05.07.2021 10:36 Відповісти
Нит. Он так хорошо обгаживает себя, что брызги достаются всем главзеублюдкам.
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05.07.2021 10:38 Відповісти
Тогда и зестукачу и всем остальным зекретинам ,взяв с собой зеголосилок,надо просто раствориться в бочке с дерьмом -ничем от них Люська не отличается)
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05.07.2021 10:44 Відповісти
Зеленському та його прибічникам вченими Академії наук України рекомендовано не відвідувать старі туалети з вигрібними ямами - у випадку падіння туди є ризик розчинення в оточуючому середовищі Консистенція співпадає!
*
- Куме я ніяк зрозуміть не можу - як Арестовичу не гидко постійно потраплять у зелене лайно , куди він вліз, купившись на посаду "радника"?
- Та Ви що?!!! Він же там - "як риба в воді!"

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05.07.2021 12:47 Відповісти
Просто у Люси горло заболело.
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05.07.2021 10:24 Відповісти
Так она глоткой работает?
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05.07.2021 10:28 Відповісти
збочення різні бувають
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05.07.2021 12:55 Відповісти
Ротом! (Поліцаї якось розказували: "Всього набачилися і начулися ,але недавно у всіх "очі на лоб полізли" - піймали злодійку-наркоманку , посадили в СІЗО Там її лікар оглянув А у неї - "букет"! Лобкові воші , стригучий лишай , гонорея! І "вишенька на тортику" - перша стадія сифілісу! Але саме цікаве : "твердий шанкр" - у горлі!!!)
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05.07.2021 12:55 Відповісти
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 503
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05.07.2021 10:24 Відповісти
це ж люська, воно боїться)))
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05.07.2021 10:25 Відповісти
Да ладно. Ое же сам вещде всем говорит о том, что он внештатный и оаботает на добровольных началах. Даже зарплату за это не получает.
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05.07.2021 10:25 Відповісти
))) "Государственный" деятель, представитель зеленского в ТКГ - быдло сраное еще и ссыкливое.
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05.07.2021 10:25 Відповісти
а амбиций пафосно-эфемерных )))) в своих собственных глазах...выше Софии Киевской )))
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05.07.2021 10:59 Відповісти
як на мене, воно звичайнісінький підар)
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05.07.2021 11:11 Відповісти
Дал себя уговорить.
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05.07.2021 10:25 Відповісти
та да...))) дал....уговорить)))) поломался трошки )))
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05.07.2021 11:00 Відповісти
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 9850
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05.07.2021 10:25 Відповісти
держите меня семеро
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05.07.2021 10:47 Відповісти
Вам смішно а вони реально ридають за узурпатором та тираном на Північний Кореї. Й таке саме в Україні бід боком ***** зробив майже. Насправді смішного мало...
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05.07.2021 11:19 Відповісти
Алеша, могут побить, возможно даже ногами!
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05.07.2021 10:26 Відповісти
Обсеранню зелені нема меж. Воно безмежне.
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05.07.2021 10:27 Відповісти
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 6296
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05.07.2021 10:27 Відповісти
Но высший государственный уровень может позволить писать
в соцсетях всякие оскорбления..., который этот х#есос писал.... Да арестович х#есосович?
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05.07.2021 10:30 Відповісти
Какой из этой соски Люси высший гос-уровень? Шо, его бубочка назначил главным сутенером на окружной вместо Дерьмака?
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05.07.2021 10:35 Відповісти
Я прокомментировал его слова. Но вы правы, арестович просто обдолбаное х#йло а не чиновник как бужанский, кива и другие обдрлченцы из слуг урода
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05.07.2021 10:39 Відповісти
Хуцпата мразота арестович в коментарях ображав навіть ветеранів війни з росією, кіборгів, знаючи хто вони.

https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev

Андрій Шор - військовий експерт, ветеран російсько-української війни. З 2014 року пішов добровольцем в зону АТО. Був одним з «кіборгів», які захищали ДАП.

Питання до https://twitter.com/APUkraine @APUkraine https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
: яку саме сторону в ТКГ представляє радник російського агента Єрмака виродок Арестович?

Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/E5bGZgLWUAM_0Z1?format=jpg&name=small
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05.07.2021 10:30 Відповісти
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 4095
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05.07.2021 10:31 Відповісти
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 6796
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05.07.2021 11:07 Відповісти
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 6526
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05.07.2021 11:08 Відповісти
чмошник тее авторитет
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05.07.2021 11:27 Відповісти
А ничего , что и сейчас разгребаем то как этот мудила агитировал за Яныка и был у него главой выборчого штаба и депутатом ? Молчало бы уже !
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05.07.2021 13:35 Відповісти
Ты кого сюда воткнуло ??? цитируя эту мразь, ты становишься кацапом....бедный его папа, ждёт его на том свете как Тарас Бульба своего ******** ждал.
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05.07.2021 14:22 Відповісти
Люся Арестович, хватит кукарекать, все и так знают, что ты петушок. Люся, ты теряешь клиентов. Бегом на окружную, а то твой сутенер тебя накажет, отрежет ухо.
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05.07.2021 10:31 Відповісти
Правильне і виважене рішення! Відповідати на виходки всяких недоносків-не варто! Навіть, якщо ти не державний службовець високого рівня.
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05.07.2021 10:33 Відповісти
))))))во первых,оно уже ответило,усыраясь от страха,а во вторых,зесрань,это оно только у тебя в тупой бошке "державний службовець високого рівня" и в третьих,попроси уже Люську тебя обосцать,если тебе по кайфу как оно общается)
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05.07.2021 10:51 Відповісти
Не хочу навіть маратися об тебе. Ти такий же уй...бок, як той, що нарвався на відповідь Арестовича. Продовжуй гнити далі-це товоя участь!
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05.07.2021 11:03 Відповісти
Лапоть дырявый, что ж у тебя с переводом траблы? Настолько тупой, что даже гугл-переводчик не помогает?
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05.07.2021 11:08 Відповісти
Пішов ти на...!!!!
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05.07.2021 11:10 Відповісти
Сглатывай с достоинством, зепил😄
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05.07.2021 11:12 Відповісти
НЕ піде! Там тобою постійно місце зайняте!
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05.07.2021 12:58 Відповісти
Недоносок тебе по утрам из зеркала лыбу тянет, и говорит: с добрым утром, петушок😄
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05.07.2021 11:07 Відповісти
Люська (Maks Kikol)ти вже тут? А чого не під своїм ім'ям?
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05.07.2021 11:22 Відповісти
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 7856
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05.07.2021 10:34 Відповісти
Просто обхезался. На словах он Лев Толстой, а на деле .... простой.
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05.07.2021 10:34 Відповісти
Сцыкун. И все такие в партии " слуги урода" с препизидентом включительно.
Мошенники и наркоманы...
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05.07.2021 10:34 Відповісти
Подобное тянется к подобному , Какой советник в Ермака , - Такой и Ермак. Советник должен быть умней в определенной галузи . Если умный Арестович , то вопрос??? насколько умный Ермак ?.
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05.07.2021 10:36 Відповісти
Забавно, что Арестович за пару месяцев перетянул на себя весь негатив, который раньше исправно шёл в сторону Зеленского. Интересный ход...
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05.07.2021 10:39 Відповісти
Эти олигофрены и их пуесос аферистович имеют столько залетов, что на ближайшие лет десять хватит. Скорее их дефикация плюсуется на всю власть зеленых недоумков,и леша подкидывает знатно в общую выгребную яму цирка эпохи тупого клоуна.
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05.07.2021 16:38 Відповісти
"Трусоват наш дон Тамэо, да и политик известный..."
" Трудно быть богом " бр. Стругацкие
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05.07.2021 10:41 Відповісти
Нынешняя власть - позорный балаган. Как почитаешь их переписку... обитатели подворотен.
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05.07.2021 10:41 Відповісти
Эх люська люська а ведь раньше ты классная баба была а теперь стринги и те обосрала
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05.07.2021 10:43 Відповісти
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 3319
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05.07.2021 10:49 Відповісти
Просто понял, что туда может прийти докуа народа, засунут в бак и обосцут. Вот и решил остаться "командным" игроком. Позорище, если ты такой борзый и мощный, уволься и прийди, но останься мужиной, а так гавном себя показал, им же и остался.
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05.07.2021 10:50 Відповісти
проститутка - в любом образе - проститутка.....
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05.07.2021 10:51 Відповісти
Здесь Аристович не брешет - ему, действительно, ФСБ запретило светиться на Майдане по такому босяцкому и позорному поводу. Он ещё нужен кремлю для "повышения" рейтинга зелёных слуг и их предводителя... Дрыстовича уберут. Но не сегодня...
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05.07.2021 10:55 Відповісти
аааа...воно і зразу було видно!
т.е. в глаза сказать при личной встрече - "сверху запретили"
а матами п**деть можно...ибо по хлебалу и сопле.. не прилетит...
какое ж оно мерзко-тошнотворное... орлом взлетало - драной курицей упало
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05.07.2021 10:57 Відповісти
Шоу, по відволіканню уваги від держзради "велічайшего" та остаточної окупації беніним "шевченко" НБУ.
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05.07.2021 11:08 Відповісти
Шлюха..
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05.07.2021 11:06 Відповісти
хуже -проблять !
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05.07.2021 11:30 Відповісти
Похрін на його зливання.
Плісняві, остаточно, нюх втратили. Монополізували владу, начебто, за волею наріду, і посилають нахрін той же нарід, коли він вимагає прибрати дерьмака, татарова, аферістовича. Можна й ВАЗеленського.
Приберіть це бикувате бидло з влади.
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05.07.2021 11:06 Відповісти
Т.е. он признался, что настолько тупой, что ему, взрослому и публичному человеку нужно объяснять отдельно и доступно, что нельзя оскорблять граждан в интернете и забивать им стрелки, как гопоте в ПТУ, а самостоятельно он до этого дойти не в состоянии? Нда...
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05.07.2021 11:10 Відповісти
И это страна? Напишу по ихнему - ******.
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05.07.2021 11:12 Відповісти
Кацапстанская федерастия не "страна" , тут Ви праві, так .... теріторія. Й по їхному добре писати вмієте, дякую що нагадали.
P. S. путин- *****.
Крым- Украина.
РФ- Ворог.
*****&рф - ПНХ!
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05.07.2021 11:27 Відповісти
не это не страна
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05.07.2021 11:31 Відповісти
радуйтесь , зебилы тупые, шо вы такое быдло к власти привели...
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05.07.2021 11:28 Відповісти
Тоже мне - неожиданность.... Кстати, а подоляк - это кто ?
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05.07.2021 11:29 Відповісти
По тексту похоже что Люся просто дегенерат
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05.07.2021 11:37 Відповісти
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 2280
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05.07.2021 11:54 Відповісти
да неее, просто в этом цирке на Банковой, все же у кого то появилось здравое сомнение, может ли их работник публично ругаться матом, назначать стрелки и прочее...

А вдруг наш доблестный разведчик явится на встречу в женском платье и в тех самых туфлях ?
А вдруг его оппонент окажется не просто доктором но и психиатром ?
А вдруг на встречу кто то придет с линейкой что бы замерить длину достоинств спорщиков ?
Скандала потом не оберешься.

Хотя, конечно, Банковой выгоден любой скандал, который отвлекает их паству от реальных проблем в Украине.
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05.07.2021 12:03 Відповісти
Т.е. люди считают, что это:
"Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом""
- норма?
Источник: https://censor.net/ru/n3275073
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05.07.2021 12:10 Відповісти
Отож і підтвердження народної мудрості. Краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти. Сидів би в своєму блозі, розводив би теревені про тупого ЗЕ та наш генштаб. Давав би поради як воно треба було зробити, був би менш більш поважною людиною. А так зв'язався з зеленими вилупками, і нема Арестовича.
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05.07.2021 13:23 Відповісти
Люся сидит дома©
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05.07.2021 13:47 Відповісти
воно просто-тупе,серливе бидло...
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05.07.2021 15:16 Відповісти
Это же надо так себя подставить на ровном месте. Теперь его все , кому не лень, по всем форумам поносят.
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06.07.2021 04:37 Відповісти
Каарочи, главзеб берет себе в помошники тупого и еще тупее( на своем фоне).
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06.07.2021 04:43 Відповісти
 
 