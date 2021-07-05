Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів"

Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович переніс зустріч з користувачем, з яким вони раніше обмінялися образами, оскільки "зверху" йому дали зрозуміти, що робити цього не варто.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач соцмережі Нічний Cталкер, передає Цензор.НЕТ.

"Бачив я мудаків з роздутим до неба ПВВ (почуття власної важливості. - Ред.), але щоб з таким ...

Поясніть хтось Люсі, що він до вищого державного рівня має такий же стосунок, як прибиральниця Ради до законотворчості. Підозрюю, що тато Подоляк надавав Люсі стусанів, позбавив грошей на морозиво і сказав приблизно таке: "Ти, Долбенєв, коли нанюхався, не смій в ФБ лізти!" - написав він.

Фото: Нічний Cталкер / Facebook

Нагадаємо, користувач Нєжинскій Гурок опублікував скриншот початку статті з The Guardian з критикою взуття курсанток, які тренувалися перед парадом. Зображення він супроводив підписом: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". І затегав Арестовича. У коментарі прийшов сам радник Єрмака і відповів, що автор не правий, а також "Х#єсос безграмотний". У відповідь на зауваження інших користувачів, Арестович дописав: "Все, що на що ви сподобитись при зустрічі - раком стати, клоуни.) Підходьте, допоможу.)", а після уточнень, куди і коли приходити, повідомив: "Підходь у понеділок в 11.00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".

Також читайте: Х#єсос безграмотний, вони самі так захотіли, чмо обй#бане, - радник Єрмака Арестович про скандал із підборами

Пізніше Арестович домовився зустрітися з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані.



